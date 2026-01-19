Κιθ Έρμπαν: Αυτή είναι η 26χρονη σύντροφός του, που φημολογείται ότι συγκατοικούν, μετά το διαζύγιο από τη Νικόλ Κίντμαν

Το 2026 φαίνεται πως βρίσκει τον Κιθ Έρμπαν και πάλι ερωτευμένο. Η 26χρονη γυναίκα που, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, του έχει “κλέψει” την καρδιά, είναι, επίσης, μουσικός.

Ο χωρισμός του Κιθ Έρμπαν από τη Νικόλ Κίντμαν αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα θέματα συζήτησης το 2025 στη lifestyle κοινότητα. Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες έγγαμου βίου, οι δυο τους πήραν την απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους - παρά τις προσπάθειες που έγιναν από την πλευρά της ηθοποιού να διατηρήσει τον γάμο τους. Τα πρώτα σύννεφα στη σχέση τους εμφανίστηκαν την άνοιξη, πέρασαν χωριστά τη μεγαλύτερη διάρκεια του καλοκαιριού, και τον Σεπτέμβριο η Νικόλ Κίντμαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου. Το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι έχει τυπικές επαφές, με την ηθοποιό να κερδίζει και την επιμέλεια των ανήλικων κοριτσιών τους.

Αυτή είναι η νέα σχέση του Κιθ Έρμπαν, μετά το διαζύγιο από τη Νικόλ Κίντμαν

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, έκανε τον γύρο του διαδικτύου η είδηση, πως ο Κιθ Έρμπαν βρίσκεται σε νέα σχέση, μετά το πολυσυζητημένο διαζύγιο από τη Νικόλ Κίντμαν, και, μάλιστα, συγκατοικεί με τη σύντροφό του. Η αλήθεια είναι, πως ο ίδιος έχει προσπαθήσει να κρατήσει εντός των ιδιωτικών ορίων την προσωπική ζωή του, όμως συχνά διάφορες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μετά τις φήμες που τον ήθελαν να έχει σχέση με την κιθαρίστρια της μπάντας του, Μάγκι Μπο, και, μάλιστα, πολλοί υποστήριζαν, πως αποτελεί το τρίτο πρόσωπο στον γάμο του με την Νικόλ Κίντμαν, ο Κιθ Έρμπαν έχει προχωρήσει παρακάτω.

Όπως διαβάζουμε στο «Page Six», η γυναίκα που φημολογείται ότι του έχει «κλέψει» την καρδιά, είναι η μουσικός Κάρλεϊ Σκοτ ​​Κόλινς. Η 26χρονη ξεκίνησε να ασχολείται με την υποκριτική στα 6 της, ενώ λίγο αργότερα μπήκε στη ζωή της και η μουσική. Στα 9 χρόνια της, έμαθε να παίζει κιθάρα για τις ανάγκες ενός ρόλου και έπειτα δεν σταμάτησε ποτέ να τραγουδά και να παίζει μουσική. Η νεαρή καλλιτέχνις κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο το δικό της άλμπουμ, ενώ αποτελεί μία από τις τραγουδίστριες που συμμετείχαν στις συναυλίες της περιοδείας του Κιθ Έρμπαν, η οποία ξεκίνησε το 2025.

Πριν από μερικά εικοσιτετράωρα, δημοσίευμα της Daily Mail ανέφερε πως ο Κιθ Έρμπαν και η Κάρλεϊ Σκοτ ​​Κόλινς έχουν μετακομίσει σε κοινό σπίτι και βρίσκονται στην αρχή μιας πολύ όμορφης σχέσης. Ο μουσικός απέφυγε να τοποθετηθεί δημόσια για την προσωπική ζωή του, ενώ η 26χρονη τραγουδίστρια φαίνεται να αρνήθηκε τις εν λόγω φήμες μέσα από τα social media.

«Άκουσα ότι Έρμπαν έχει κάποια σύντροφο, γι' αυτό και τα κορίτσια υποστηρίζουν δημόσια τη μητέρα τους», ισχυρίστηκε πηγή στη Daily Mail - αναφερόμενη στις κόρες του μουσικού με τη Νικόλ Κίντμαν. «Ο κόσμος νομίζει ότι ζουν μαζί», πρόσθεσε η πηγή. «Κοιτάξτε, τα έφηβα κορίτσια αγαπούν τους μπαμπάδες τους, οπότε υπάρχει λόγος που οι τρεις τους είναι εναντίον ενός», κατέληξε.

