Νέο κεφάλαιο για τη Νικόλ Κίντμαν μετά το διαζύγιο - Σκοπεύει να μετακομίσει στην Πορτογαλία

Μπορεί η είδηση του χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν από τον Κιθ Έρμπαν να είδε το φως της δημοσιότητας στα τέλη του Σεπτέμβρη, ωστόσο οι αποφάσεις για τη σχέση τους είχαν ληφθεί πολύ καιρό πριν. Το 2025 αποδείχθηκε μια χρονιά - τεστ για τον γάμο τους, αφού το κενό ανάμεσά τους όλο και μεγάλωνε. Τελικά, στις αρχές του καλοκαιριού ο μουσικός πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει τη συζυγική εστία τους και παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν από την πλευρά της, ο χωρισμός αποδείχθηκε μονόδρομος.

Η Νικόλ Κίντμαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, επιβεβαιώνοντας το τέλος του γάμου τους, μετά από 19 χρόνια. Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα υποστηρίζουν πως ο Κιθ Έρμπαν έχει ήδη γυρίσει σελίδα στη ζωή του, όντας πολύ κοντά με την 25χρονη κιθαρίστρια και συνεργάτιδά του, Μάγκι Μπου. Το περιβάλλον της μουσικού, πάντως, και συγκεκριμένα ο πατέρας της, διαψεύδουν κάθε τέτοιο σενάριο, υπογραμμίζοντας πως τους ενώνει μόνο η δουλειά.

Η Νικόλ Κίντμαν σχεδιάζει να μετακομίσει στην Πορτογαλία, μετά τον χωρισμό

Η χολιγουντιανή σταρ ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα στη ζωή της, ανοίγοντας ένα ολοκαίνουργιο και φρέσκο κεφάλαιο, μετά το πολυσυζητημένο διαζύγιο από τον Κιθ Έρμπαν. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, επιθυμία της Νικόλ Κίντμαν είναι να μετακομίσει στην Πορτογαλία, αφήνοντας οριστικά πίσω της όλα όσα τη δυσκόλεψαν τον τελευταίο χρόνο. Τον περασμένο Ιούλιο, μάλιστα, η ίδια υπέβαλε αίτημα παραμονής στη χώρα στις πορτογαλικές αρχές, προκειμένου να επισπεύσει τη διαδικασία.

Στα έγγραφα που κατέθεσε, ωστόσο, δεν αναφέρεται πουθενά το όνομα του Κιθ Έρμπαν, παρά μόνο το δικό της και των δύο κορών τους. Τότε, είχαν κυκλοφορήσει οι πρώτοι ψίθυροι περί κρίσης στον γάμο τους, ωστόσο κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει με σιγουριά αυτό το φινάλε.

Όπως διαβάζουμε στο Variety, η Νικόλ Κίντμαν ενδιαφέρεται να αγοράσει μια κατοικία στο CostaTerra Golf & Ocean Club - μια περιοχή που βρίσκεται νότια της Λισαβόνας και πολλοί την αποκαλούν ως «τα Hamptons της Πορτογαλίας». Η ηθοποιός δεν αποτελεί την πρώτη διασημότητα που εκδηλώνει ενδιαφέρον να ζήσει στη συγκεκριμένη περιοχή. Κι άλλες προσωπικότητες, όπως το ζεύγος Χάρι - Μέγκαν, ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Πάρις Χίλτον, διατηρούν σπίτια στην εν λόγω γειτονιά.

Στην τελευταία συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar, η Νικόλ Κίντμαν έριξε μια ματιά στη διαδρομή της έως σήμερα και κάνοντας τον απολογισμό της, δήλωσε πως «εχω δει πολλά, έχω ζήσει πολλά και έχω επιβιώσει από πολλά. Όσο μεγαλώνω, θέλω να μοιραστώ τη σοφία που έχω αποκτήσει και να αφήσω πίσω μου τον πόνο και την καταστροφή».

