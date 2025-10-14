Κιθ Έρμπαν: “Ήμουν μόνος και δυστυχισμένος στις περιοδείες” - Όσα έλεγε λίγο πριν το διαζύγιο από τη Νικόλ Κίντμαν

Ο Κιθ Έρμπαν μιλά για τις δυσκολίες στις περιοδείες και τη μοναξιά που ένιωσε λίγο πριν δημοσιοποιηθεί το διαζύγιό του από τη Νικόλ Κίντμαν. Τι απάντησε στις φήμες για τρίτο πρόσωπο;

Ο Κιθ Έρμπαν μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που βίωνε κατά τη διάρκεια των περιοδειών του, σε μια περίοδο που - όπως φαίνεται - είχε ήδη αρχίσει να κλονίζεται ο γάμος του με τη Νικόλ Κίντμαν. Στο νέο επεισόδιο της σειράς του The Road, ο 57χρονος τραγουδιστής της country μουσικής αναφέρεται στο παρασκήνιο της ζωής του επί σκηνής και εκτός, τονίζοντας πως η μοναξιά και η εξάντληση ήταν κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Όπως περιγράφει στο επεισόδιο που θα προβληθεί στις 19 Οκτωβρίου, «όταν ξυπνάς στις 3:30 τα ξημερώματα μέσα σε ένα λεωφορείο περιοδείας, είσαι άρρωστος, δεν έχεις κοιμηθεί, σου λείπουν οι φίλοι και η οικογένειά σου, και πρέπει να παίξεις για πέμπτη φορά μέσα στην εβδομάδα... Tότε αναρωτιέσαι “γιατί το κάνω αυτό;"». Απαντώντας στον εαυτό του, τονίζει πως η μουσική «είναι αυτό για το οποίο γεννήθηκα».

Η δημόσια εξομολόγηση και διαζύγιο από τη Νικόλ Κίντμαν

Οι δηλώσεις του Κιθ Έρμπαν έρχονται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την επιβεβαίωση του χωρισμού του από τη Νικόλ Κίντμαν, με την οποία ήταν παντρεμένος για 19 χρόνια. Πηγές αναφέρουν ότι η απόφαση για τον χωρισμό ήταν δική του, ενώ η ηθοποιός φέρεται πως ήταν εκείνη που προσπαθούσε να σώσει τη σχέση τους. Όπως επιβεβαιώνει ο χρόνος, αυτές οι προσπάθειες κατέληξαν στο κενό, με την ίδια, τελικά, να καταθέτει αίτηση διαζυγίου.

Σύμφωνα με το TMZ, ο Κιθ Έρμπαν έχει φύγει εδώ και μήνες από το σπίτι που μοιράζονταν, ενώ η Νικόλ Κίντμαν έχει αναλάβει την ανατροφή των δύο κόρων τους, 17 και 14 ετών. Να θυμίσουμε πως η ηθοποιός έχει επίσης δύο ενήλικα παιδιά από τον γάμο της με τον Τομ Κρουζ.

Οι φήμες για τρίτο πρόσωπο στον γάμο του Κιθ Έρμπαν με τη Νικόλ Κίντμαν

Τις τελευταίες εβδομάδες κυκλοφόρησαν φήμες για ενδεχόμενη σχέση του τραγουδιστή με τη νεαρή κιθαρίστρια της μπάντας του, Μάγκι Μπο, με αφορμή κάποια πλάνα που τους δείχνουν σε φιλική – ίσως και παραπάνω – διάθεση επί σκηνής. Ο πατέρας της Μάγκι Μπο, ωστόσο, αρνήθηκε οποιαδήποτε ρομαντική σχέση ανάμεσά τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω τίποτα για κάτι τέτοιο. Είναι απλώς η κιθαρίστριά του».

