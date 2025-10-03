Κιθ Έρμπαν: Πληθαίνουν οι φήμες για απιστία - Η απάντηση του πατέρα της 25χρονης, που φημολογείται ότι έχουν σχέση

Όλο και αυξάνονται τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν πως ο Κιθ Έρμπαν χώρισε από τη Νικόλ Κίντμαν για τα μάτια της 25χρονης κιθαρίστριας που συνεργάζεται.

Η είδηση του διαζυγίου της Νικόλ Κίντμαν από τον Κιθ Έρμπαν αιφνιδίασε τη lifestyle κοινότητα. Το πρώην χολιγουντιανό ζευγάρι πήρε την απόφαση να χωρίσει, μετά από σχεδόν είκοσι χρόνια κοινής διαδρομής, ωστόσο αυτό το διαζύγιο κάθε άλλο παρά «βελούδινο» είναι. Από την ήμερα που διέρρευσε η είδηση του χωρισμού, πηγές αναφέρουν πως η Νικόλ Κίντμαν κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να σώσει τον γάμο τους, ωστόσο ο Κιθ Έρμπαν ήταν αμετανόητος. Μάλιστα, όπως υποστηρίζεται, εκείνος ήταν που εγκατέλειψε το σπίτι, αναζητώντας μια άλλη κατοικία.

Η Νικόλ Κίντμαν διανύει μία από τις πιο δύσκολες φάσεις στην προσωπική ζωή της, αφού σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούσε να χωρίσει. Ωστόσο, παρακολουθώντας την έκβαση της κατάστασης, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, υποστηρίζοντας πως ανάμεσα σε εκείνη και στον Κιθ Έρμπαν υπάρχει «ασυμφωνία χαρακτήρων». Οι δυο τους φημολογείται ότι ζουν χωριστά από τις αρχές του καλοκαιριού, κλείνοντας οριστικά το κεφάλαιο του γάμου τους. Την ίδια στιγμή, όλο και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν, ότι ο Κιθ Έρμπαν διατηρεί σχέση με την 25χρονη κιθαρίστρια που συνεργάζεται εν ονόματι, Μάγκι Μπο. Μια πρόσφατη αγκαλιά, μάλιστα, κατά τη διάρκεια live εμφάνισή τους, φαίνεται πως επιβεβαίωσε τις υποψίες.

Τι απαντά ο πατέρας της 25χρονης κιθαρίστριας για τη σχέση της με τον Κιθ Έρμπαν

Εκείνος 57, εκείνη 25. Παρά τη διαφορά της ηλικίας τους, ο Κιθ Έρμπαν και η Μάγκι Μπο φαίνεται να είναι στην αρχή μιας όμορφης σχέσης. Κι ενώ οι φήμες που κάνουν λόγο για απιστία όλο και «φουντώνουν», εκείνοι προσπαθούν να κρατήσουν τη σχέση τους πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Μία πηγή από το περιβάλλον της Νικόλ Κίντμαν δήλωσε στο «People» πως η ηθοποιός «είναι πληγωμένη και αισθάνεται προδομένη. Ήθελε να σώσει τον γάμο τους και πίστευε ότι μπορούσε, αλλά φαίνεται ότι αυτός έχει ήδη προχωρήσει».

Ο πατέρας της 25χρονης Μάγκι Μπο αποκρίθηκε στο αίτημα της Daily Mail για σχολιασμό, ξεκαθαρίζοντας πως δεν γνωρίζει τίποτα για την ύπαρξη σχέσης ανάμεσά τους. «Δεν γνωρίζω τίποτα για τη φημολογούμενη σχέση τους, παρά μόνο ότι ήταν κιθαρίστρια και εργάζεται γι’ αυτόν». Όσον αφορά στην περιβόητη αγκαλιά που αντάλλαξαν on stage, ο ίδιος υποστήριξε πως «πρόκειται περισσότερο για μουσική συνεργασία, παρά για κάτι που να παραπέμπει σε ραντεβού».

Σύμφωνα με το «Page Six», τον περασμένο Απρίλιο ο Κιν Έρμπαν εμφανίστηκε Mandalay Bay στο Λας Βέγκας, έχοντας στο πλευρό του τη Μάγκι Μπο. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ερμήνευσε το τραγούδι «The Fighter», το οποίο είναι ευρέως γνωστό πως είναι εμπνευσμένο από τη Νικόλ Κίντμαν. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη συναυλία, όταν τραγούδησε τον στίχο «γεννήθηκα για να σ’ αγαπώ», κοιτάζοντας επίμονα προς το μέρος της 25χρονης. Στη συνέχεια, εκείνη συμμετείχε στο κομμάτι και στο τέλος του χάρισε μια αγκαλιά.

Σοκαρισμένη η Νικόλ Κίντμαν από το διαζύγιο από τον Κιθ Έρμπαν

«Όλα τα σημάδια μαρτυρούν πως ο Κιθ είναι με άλλη γυναίκα», ισχυρίστηκε πηγή στο TMZ. «Η Νικόλ Κίντμαν δεν το αμφισβητεί αυτό, αλλά εξακολουθεί να είναι σοκαρισμένη», συμπλήρωσε. Η ηθοποιός έχει εστιάσει στη φροντίδα των παιδιών τους, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να μην διαταραχθεί η ψυχολογία τους και να μην αλλάξει η καθημερινότητά τους. Το «Page Six» γράφει από την πλευρά του, πως νιώθει «προδομένη», όμως έχει αποφασίσει να συνεχίσει τη ζωή της.