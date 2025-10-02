Ο Κιθ Έρμπαν άλλαξε στίχους τραγουδιού που είχε γράψει για τη Νικόλ Κίντμαν, ενώ έχουν ξεκινήσει φήμες για νέα σχέση

Αυτό το διαζύγιο δεν θα φύγει σύντομα από την επικαιρότητα

Ο χωρισμός της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν, μετά από 19 χρόνια γάμου, είναι πρώτο θέμα στα ξένα media τις τελευταίες ώρες. Κι αν για τους θαυμαστές ήταν αιφνίδιος, δεν ισχύει το ίδιο και για τον στενό κύκλο του πρώην ζευγαριού. Ήδη από τη στιγμή που το TMZ έκανε την αποκάλυψη, τα δημοσιεύματα δεν έχουν σταματήσει να αναλύουν τους πιθανούς λόγους που η ηθοποιός και ο τραγουδιστής έφτασαν στην οριστική ρήξη.

Κι ενώ οι αγεφύρωτες διαφορές παρουσιάζονται ως βασική αιτία του διαζυγίου, η Daily Mail έβαλε στο τραπέζι και την περίπτωση της απιστίας, η οποία προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο Αυστραλός τραγουδιστής, πάντως, δέχεται έντονες αντιδράσεις από τους θαυμαστές του τις τελευταίες ώρες, μετά την δημοσίευση ενός βίντεο που ήρθε ξανά στο προσκήνιο. Σε πρόσφατη συναυλία του, φαίνεται πως άλλαξε τους στίχους του εμβληματικού τραγουδιού The Fighter - ένα τραγούδι εμπνευσμένο από την Νικόλ Κίντμαν - κάνοντας αναφορά στην 25χρονη μουσικό του, Μάγκι Μπο, που βρισκόταν μαζί του στη σκηνή.

Οι θαυμαστές τώρα ενώνουν τα κομμάτια του παζλ, ειδικά μετά και το δημοσίευμα της Daily Mail που αναφέρει πως ο Κιθ Έρμπαν διατηρεί δεσμό με μικρότερή του από την μουσική βιομηχανία, σύμφωνα πάντα με πηγή.

«Οι φήμες λένε ότι έχει σχέση με νεότερη γυναίκα από τον χώρο. Αυτό είναι το μόνο που συζητούν όλοι. Όλοι θέλουν να μάθουν ποια, αλλά μέχρι στιγμής αυτό παραμένει κρυφό».

Τι οδήγησε στον χωρισμό

Η Νικόλ Κίντμαν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «ασυμφωνία χαρακτήρων», έπειτα από μία μακρά περίοδο εντάσεων. Πηγές από το περιβάλλον της ηθοποιού ανέφεραν πως αν και η ίδια αιφνιδιάστηκε αρχικά από την απόσταση που γεννήθηκε μεταξύ τους, τελικά εκείνη πήρε την οριστική απόφαση.

Ο Κιθ Έρμπαν πέρασε μεγάλο μέρος του χρόνου του, φέτος, σε περιοδείες στο πλαίσιο του High and Alive World Tour, ενώ η Νικόλ Κίντμαν παρέμεινε στο Νάσβιλ με τις κόρες τους.

Η ένταση στο ζευγάρι, πάντως, φαίνεται πως ξεκίνησε το 2024, όταν η Νικόλ Κίντμαν πρωταγωνίστησε στο Babygirl - μία ταινία όπου υποδύθηκε μια παντρεμένη γυναίκα που μπλέκει ερωτικά με νεαρό ασκούμενο. Η ίδια είχε εξομολογηθεί αργότερα πόσο δύσκολη και ψυχοφθόρα ήταν η εμπειρία: «Υπήρχαν στιγμές που έλεγα: Δεν αντέχω άλλο. Δεν θέλω άλλο οργασμό, μην με πλησιάζετε. Δεν με νοιάζει αν δεν με αγγίξει ξανά ποτέ κανείς στη ζωή μου. Είμαι εξαντλημένη».