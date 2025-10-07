Νικόλ Κίντμαν: Στην πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό, συνοδευόταν από τις κόρες της

Η Νικόλ Κίντμαν άλλαξε μαλλιά και ταξίδεψε στη Γαλλία για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, μετά την αίτηση διαζυγίου από τον Κιθ Έρμπαν.

Ο χωρισμός της Νικόλ Κίντμαν από τον Κιθ Έρμπαν «έσκασε» σαν κεραυνός εν αιθρία στη lifestyle κοινότητα, με την ηθοποιό να καταθέτει αίτηση διαζυγίου στις 30 Σεπτεμβρίου. Μετά από 19 χρόνια έγγαμου βίου και την απόκτηση δύο παιδιών, οι δυο τους είχαν έναν «επεισοδιακό» χωρισμό που διήρκησε αρκετούς μήνες.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο μουσικός εγκατέλειψε τη συζυγική εστία πριν το καλοκαίρι. Η ηθοποιός προσπαθούσε όλο αυτό το διάστημα να «σώσει» τον γάμο τους, όμως αυτή η προσπάθεια δεν απέδωσε καρπούς. Τελικά, ήταν εκείνη που ζήτησε την έκδοση διαζυγίου, κλείνοντας επίσημα αυτό το κεφάλαιο - τουλάχιστον στα χαρτιά.

Η Νικόλ Κίντμαν έχει επηρεαστεί συναισθηματικά και ψυχολογικά από αυτή τη μεγάλη αλλαγή στην προσωπική ζωή της, καθώς, σύμφωνα με το People, δεν ήθελε να χωρίσει από τον Κιθ Έρμπαν. Παρά τις προσπάθειες και την επιμονή της, ο μουσικός φαίνεται πως είχε κλείσει ήδη αυτό το κεφάλαιο.

Μάλιστα, φημολογείται ότι βγαίνει εδώ και καιρό με την 25χρονη κιθαρίστρια και συνεργάτιδά του, Μάγκι Μπο. Αυτές οι φήμες είχαν φτάσει και στα αυτιά της Νικόλ Κίντμαν, με την ίδια να νιώθει προδομένη. Όπως υποστηρίζουν άνθρωποι από το περιβάλλον της, είναι συναισθηματικά ευάλωτη, ωστόσο προχωρά μπροστά, συνεχίζοντας κανονικά τη ζωή της.

Η πρώτη εμφάνιση της Νικόλ Κίντμαν μετά το διαζύγιο

Λίγες ημέρες μετά την αίτηση διαζυγίου, η ηθοποιός ταξίδεψε στη Γαλλία, προκειμένου να δώσει το «παρών» στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε με ανανεωμένο hair look - για την ακρίβεια έκοψε αφέλειες - στο fashion show της Chanel και, όπως ήταν λογικό, πρωταγωνίστησε στα φλας. Φορώντας oversized πουκάμισο, blue τζιν και μποτάκια πόζαρε στο φακό.

Να σημειωθεί πως δεν ήταν μόνη. Η Νικόλ Κίντμαν επέλεξε στην πρώτη δημόσια εμφάνιση, μετά τη δημοσιοποίηση του διαζυγίου, να είναι μαζί με τις κόρες της. Η 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και η 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ συνόδευσαν τη μητέρα τους στην εκδήλωση και φυσικά φωτογραφήθηκαν μαζί της.