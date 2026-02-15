Η Νικόλ Κίντμαν γιόρτασε τον Άγιο Βαλεντίνο, χαλαρώνοντας στο κρεβάτι της, μετά τον χωρισμό από τον Κιθ Έρμπαν

Μπορεί να χώρισε μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες κοινής διαδρομής με τον Κιθ Έρμπαν, όμως γιόρτασε κανονικά την Ημέρα των Ερωτευμένων.

Αν δύο πρόσωπα μας απασχόλησαν έντονα το 2025, αυτά ήταν η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν. Η ηθοποιός και ο μουσικός πήραν διαζύγιο, μετά από 19 χρόνια έγγαμου βίου, με τον χωρισμό τους να αποτελεί κεραυνό εν αιθρία στη lifestyle κοινότητα. Οι φήμες για τρίτο πρόσωπο από την πλευρά του Κιθ Έρμπαν δεν άργησαν να δουν το φως της δημοσιότητας, με τον ίδιο, ωστόσο, να μην επιβεβαιώνει κανένα από τα σενάρια που αφορούσαν την προσωπική ζωή του. Οι μήνες κύλησαν, οι υπογραφές έπεσαν και έτσι πια αυτό το κεφάλαιο αποτελεί παρελθόν και για τους δύο.

Φέτος, ήταν η πρώτη χρονιά που η Νικόλ Κίντμαν πέρασε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ως single ή τουλάχιστον ως μη παντρεμένη. Αν περίμενες πως δεν θα γιόρταζε την Γιορτή των Ερωτευμένων, μετά τις εξελίξεις στην προσωπική ζωή της, κάνεις μεγάλο λάθος. Η ηθοποιός πέρασε το Σάββατό της με χαλαρή διάθεση, δημοσιεύοντας μια σχετική φωτογραφία στον λογαριασμό της στο IG.

Φορώντας ένα ριγέ πουκάμισο, χαλαρώνει στο τεράστιο κρεβάτι της, σημειώνοντας στην ανάρτησή της «Happy Galentines». Σύμφωνα με την παράδοση, η «Galentines Day» γιορτάζεται στις 13 Φεβρουαρίου - μία ημέρα πριν την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου - και είναι αφιερωμένη στη γυναικεία φιλία, την εκτίμηση και τον σεβασμό μεταξύ των γυναικών. Πρόκειται για μια ανεπίσημη γιορτή που, όπως διαβάζουμε στο διαδίκτυο, ξεκίνησε από τη σειρά «Parks and Recreation».

Οι διαδικτυακοί φίλοι της ενθουσιάστηκαν με την ανάρτησή της και δεν έλειψαν τα εγκωμιαστικά σχόλια για την εμφάνισή της. Η Νικόλ Κίντμαν, μετά τον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν, έχει εστιάσει στη φροντίδα του εαυτού της - εσωτερικά και εξωτερικά - γεμίζοντας τον ελεύθερο χρόνο της με όλα όσα της προσφέρουν χαρά. «Μερικές φορές οι σχέσεις απλώς κάνουν τον κύκλο τους», είχε δηλώσει μια πηγή στο «Page Six» τότε, αν και η ηθοποιός φημολογείται πως «δεν ήθελε τον χωρισμό και προσπαθούσε να σώσει τα πράγματα πριν φτάσουν στο διαζύγιο».

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες - την 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και την 15χρονη Φέιθ Μάργκαρετ.

