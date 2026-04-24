Τζένιφερ Λόπεζ & Μπεν Άφλεκ τσακώθηκαν στο κόκκινο χαλί, μπροστά στις κάμερες - Και έγιναν (πάλι) σούσουρο

Ποιος είπε ότι στο Χόλιγουντ οι άνθρωποι δεν τσακώνονται on camera; Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ αποτελούν την επιβεβαίωση.

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ τα έχουν ζήσει όλα μαζί: από τον θυελλώδη έρωτα, τη σχέση και τον γάμο μέχρι τον χωρισμό και την αποξένωση. Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός μπορεί να έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία στην αγάπη τους, δείχνοντας πως οι μεγάλοι έρωτες δεν ξεχνιούνται ποτέ, ωστόσο η σχέση τους - ούτε αυτή τη φορά - δεν μπόρεσε να αντέξει στον χρόνο. Οι εντάσεις και οι διαπληκτισμοί οδήγησαν ξανά σε χωρισμό.

Παρά την εξέλιξη στην προσωπική ζωή τους, οι δυο τους εξακολούθησαν να συνεργάζονται επαγγελματικά, μιας και κάποιες παραγωγές είχαν προγραμματιστεί από την περίοδο που ήταν ζευγάρι. Τις τελευταίες ώρες, η σχέση τους έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της προσοχής λόγω ενός βίντεο από το παρελθόν.

Για την ακρίβεια, πρόκειται για την ημέρα που έκανε πρεμιέρα η ταινία τους «Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης», στις 6 Οκτωβρίου του 2025, στη Νέα Υόρκη. Τότε, είχαν εμφανιστεί μαζί στο κόκκινο χαλί και είχαν ποζάρει στους φωτογράφους, ωστόσο πίσω από τα λαμπερά χαμόγελα κρυβόταν η αλήθεια για τη σχέση τους.

Ειδικότερα, στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, βλέπουμε τον Μπεν Άφλεκ να μιλάει στη Τζένιφερ Λόπεζ με αρκετή ένταση, κάνοντας χειρονομίες και δείχνοντας εκνευρισμένος. Από την άλλη, η τραγουδίστρια προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να κρατήσει επίπεδο, καθώς το περιστατικό εκτυλίσσεται σε δημόσιο χώρο, όπου καλύπτεται από κάμερες.

Por esta pelea con Jennifer López en plena alfombra, con ella intentando sonreír para disimular. pic.twitter.com/gMi4isZU50 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 23, 2026

Η pop star φαίνεται να χαμογελά αμήχανα και να προχωρά μπροστά, προσπαθώντας να δώσει ένα τέλος στον διαπληκτισμό, πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Ο Μπεν Άφλεκ μένει πίσω και ενώ συνεχίζει να της μιλάει, η Τζένιφερ Λόπεζ απομακρύνεται διακριτικά από το σημείο. Οι κάμερες γράφουν και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω στο πρώην ζευγάρι.

Η εμπειρία της τραγουδίστριας και η επίγνωση του που βρίσκεται, αποτελούν μάλλον τους λόγους που αυτή η αψιμαχία είχε αίσιο τέλος. Αν και οι δυο τους έχουν χωρίσει επίσημα, φαίνεται πως οι εντάσεις ανάμεσά τους δεν θα τελειώσουν ποτέ.

