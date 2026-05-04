Η Κέιτι Πέρι μοιράστηκε τρυφερές στιγμές με τον Τζάστιν Τριντό στο Instagram - Love is in the air

Το ζευγάρι δείχνει να είναι πιο κοντά από ποτέ

Η 41χρονη τραγουδίστρια, Κέιτι Πέρι, δημοσίευσε πρόσφατα ένα καρουζέλ με 17 φωτογραφίες και βίντεο, αποτυπώνοντας στιγμές από την καθημερινότητά της τον Απρίλη που προηγήθηκε. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισαν κοινές στιγμές με τον 54χρονο πρώην πρωθυπουργό του Καναδά και νυν σύντροφό της, Τζάστιν Τριντό. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά: «Οι βροχές του Απριλίου φέρνουν τα λουλούδια του Μαΐου».

Στην ανάρτηση ξεχωρίζουν δύο φωτογραφίες του ζευγαριού σε χαλαρές στιγμές δίπλα στη θάλασσα, αλλά και μια πιο κοντινή σέλφι που η Πέρι ακουμπάει τρυφερά το κεφάλι της στον ώμο του Τριντό, χαμογελώντας. Μάλιστα, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και μια χιουμοριστική λεπτομέρεια: ένα ειδικά σχεδιασμένο βάζο με πίκλες, με ετικέτα που έγραφε «Katy & Justin’s Pop + Policy Pickles», αναδεικνύοντας μια πιο ανάλαφρη πλευρά της σχέσης τους.

Η σχέση της Πέρι και του Τριντό έγινε γνωστή το περασμένο καλοκαίρι, όταν εντοπίστηκαν μαζί στο Μόντρεαλ, ενώ τον Δεκέμβριο φέρεται να επιβεβαίωσαν δημόσια τη σχέση τους μέσω των social media. Από τότε, το ζευγάρι φαίνεται να διατηρεί μια σχέση από απόσταση, προσπαθώντας να συνδυάσει τα απαιτητικά επαγγελματικά προγράμματα με την προσωπική ζωή.

Πηγή από το περιβάλλον τους έχει αναφέρει ότι προσπαθούν να παραμένουν ευέλικτοι ώστε να λειτουργήσει η σχέση, ενώ βασική τους προτεραιότητα είναι τα παιδιά τους. Η Πέρι είναι μητέρα της 5χρονης Ντέιζι Ντόουβ Μπλουμ, την οποία έχει αποκτήσει με τον Ορλάντο Μπλουμ, ενώ ο Τριντό έχει τρία παιδιά με την πρώην σύζυγό του, Σόφι Γκρεγκουάρ Τριντό. Παρά το απαιτητικό πρόγραμμά τους, το ζευγάρι φαίνεται να συνεχίζει να επενδύει στη σχέση του, επιλέγοντας να περνά χρόνο μαζί όποτε αυτό είναι εφικτό.

