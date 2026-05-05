Μπλέικ Λάιβλι - Τζάστιν Μπαλντόνι: Γιατί κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό λίγο πριν τη μεγάλη δίκη;

Οι δύο ηθοποιοί είχαν καταθέσει αγωγές ο ένας εις βάρος του άλλου.

Η νομική διαμάχη ανάμεσα στη Μπλέικ Λάιβλι και τον Τζάστιν Μπαλντόνι, που ξεκίνησε το 2024, έλαβε οριστικό τέλος λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τη δίκη που είχε προγραμματιστεί. Οι δύο ηθοποιοί, συμπρωταγωνιστές και παραγωγοί της ταινίας, είχαν κινηθεί νομικά ο ένας εναντίον του άλλου, μετατρέποντας μια δημιουργική συνεργασία σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες αντιπαραθέσεις των τελευταίων ετών.

Η ένταση φαίνεται πως ξεκίνησε ήδη από την περίοδο των γυρισμάτων, καθώς από νωρίς κυκλοφόρησαν πληροφορίες για άσχημο κλίμα στα γυρίσματα και διαφωνίες μεταξύ των βασικών συντελεστών. Η κρίση κορυφώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η υπόθεση πέρασε στις δικαστικές αίθουσες. Η Λάιβλι κατήγγειλε τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση, αναφέροντας ανεπιθύμητες σωματικές επαφές, άσεμνα σχόλια και δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο ίδιος και η εταιρεία παραγωγής του οργάνωσαν εκστρατεία δυσφήμησης εις βάρος της. Από την πλευρά του, ο Μπαλντόνι απέρριψε τις κατηγορίες και προχώρησε σε ανταγωγή, ισχυριζόμενος ότι η Λάιβλι και ο σύζυγός της, Ράιαν Ρέινολντς, επιχείρησαν να οικειοποιηθούν τον δημιουργικό έλεγχο της ταινίας και να πλήξουν τη φήμη του.

Παρά την ένταση και τη δημόσια διάσταση που έλαβε η υπόθεση, οι δύο πλευρές κατέληξαν τελικά σε εξωδικαστικό συμβιβασμό. Σε κοινή δήλωση, οι νομικοί τους εκπρόσωποι τόνισαν ότι η ταινία παραμένει «πηγή υπερηφάνειας» για όλους τους εμπλεκόμενους και υπογράμμισαν τη σημασία της ευαισθητοποίησης γύρω από ζητήματα όπως η ενδοοικογενειακή βία - βασικό θεματικό άξονα της ταινίας. Παράλληλα, αναγνώρισαν ότι η γενικότερη διαδικασία υπήρξε δύσκολη και εξέφρασαν την ελπίδα πως η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει σε όλους να προχωρήσουν με σεβασμό και ηρεμία.

Η αποφυγή της δίκης δεν ήταν τυχαία. Νομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι μια τέτοια διαδικασία, με πολυάριθμες νομικές ομάδες και μεγάλο όγκο καταθέσεων, θα μπορούσε να κοστίσει σε κάθε πλευρά πολλά εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, η υπόθεση είχε ήδη αποδυναμωθεί νομικά, καθώς δικαστική απόφαση τον Απρίλιο του 2025 απέρριψε την πλειονότητα των αρχικών κατηγοριών.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο συμβιβασμός θεωρήθηκε η πιο ρεαλιστική εξέλιξη. Αν και οι όροι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, εκτιμάται ότι περιλαμβάνουν τόσο οικονομικά όσο και μη χρηματικά στοιχεία, όπως ρήτρες εμπιστευτικότητας και αμοιβαία δέσμευση αποφυγής δυσφημιστικών δηλώσεων.