Η Μπίλι Άιλις μιλά ανοιχτά για το σύνδρομο Τουρέτ: «Καταπιέζω συνεχώς τα τικ μου»

Η σταρ μίλησε πρόσφατα στο podcast «Good Hang» της Έιμι Πόλερ

Η βραβευμένη τραγουδίστρια, Μπίλι Άιλις, μίλησε πρόσφατα για την καθημερινότητά της με το σύνδρομο Τουρέτ, αποκαλύπτοντας τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει διαρκώς για να ελέγξει τα τικ της - ιδιαίτερα όταν βρίσκεται μπροστά στις κάμερες.

Σε συνέντευξή της στο podcast «Good Hang» της Έιμι Πόλερ, η 24χρονη σταρ εξήγησε πως, παρότι τα τικ της είναι κυρίως φωνητικά και λιγότερο εμφανή, η προσπάθεια καταστρολής τους είναι συνεχής και εξαντλητική. «Όταν βρίσκομαι σε συνέντευξη, κάνω ό,τι μπορώ για να καταπιέζω τα τικ μου. Και μόλις φύγω από τον χώρο, πρέπει να τα αφήσω όλα να βγουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως επισήμανε, δεν έχουν την επιλογή όλοι οι άνθρωποι με σύνδρομο Τουρέτ να καταστέλλουν τα τικ τους και αυτό είναι κάτι που όλοι πρέπει να κατανοήσουν.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σύνδρομο Τουρέτ σε ηλικία 11 ετών και εξήγησε πως η κατάστασή της συχνά παρεξηγείται από τους γύρω της. Όπως είπε, όταν εμφανίζει έντονα τικ, αρκετοί τη ρωτούν αν είναι καλά, χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτή είναι η φυσιολογική καθημερινότητά της.

Παράλληλα, περιέγραψε το σύνδρομο Τουρέτ ως μια κατάσταση κατά την οποία το μυαλό γεμίζει ενοχλητικές σκέψεις που το σώμα αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει δυνατά, επιχειρώντας έτσι να βοηθήσει το κοινό να κατανοήσει πώς βιώνουν τη διαταραχή οι άνθρωποι που ζουν με αυτή. Η Μπίλι Άιλις έχει μιλήσει και στο παρελθόν δημόσια για τη διάγνωσή της, επιλέγοντας να συμβάλει στην ενημέρωση και την αποστιγματοποίηση της πάθησης.

Τι είναι το σύνδρομο Τουρέτ

Το σύνδρομο Τουρέτ είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που εμφανίζεται συνήθως στην παιδική ηλικία και χαρακτηρίζεται από ακούσιες κινήσεις ή ήχους, γνωστούς ως τικ. Τα συμπτώματα μπορεί να εντείνονται λόγω άγχους, έντονου ενθουσιασμού ή κόπωσης και διαφέρουν σημαντικά από άτομο σε άτομο.

