Νέα οικογενειακή κρίση για τη Σερ - Διέκοψε την οικονομική στήριξη του γιου της

Ο Ελάιτζα Μπλου Όλμαν βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης, υποστηρίζοντας ότι η διάσημη τραγουδίστρια σταμάτησε να του παρέχει οικονομική βοήθεια.

Μία νέα δικαστική και οικογενειακή αντιπαράθεση φαίνεται να ταράζει τη ζωή της Σερ και του γιου της, Ελάιτζα Μπλου Όλμαν, με επίκεντρο αυτή τη φορά οικονομικά ζητήματα, προσωπικές δυσκολίες και τη διαμάχη γύρω από τη διαχείριση της περιουσίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Daily Mail, ο 49χρονος Ελάιτζα Μπλου Όλμαν κατέθεσε νέα δικαστικά έγγραφα ζητώντας τη μείωση της διατροφής που καταβάλλει στην εν διαστάσει σύζυγό του, Marieangela King. Στα έγγραφα αυτά υποστηρίζει ότι η μητέρα του σταμάτησε να του παρέχει οικονομική ενίσχυση ήδη από τον Αύγουστο του 2021, γεγονός που – όπως ισχυρίζεται – επηρεάζει σοβαρά την οικονομική του κατάσταση.

Ο ίδιος αναφέρει ότι στο παρελθόν λάμβανε περίπου 10.000 δολάρια τον μήνα από τη Σερ, ποσό που πλέον δεν καταβάλλεται. Ως αποτέλεσμα, το μοναδικό σταθερό εισόδημά του προέρχεται από την κληρονομιά του πατέρα του, Gregg Allman, μέσω της οποίας λαμβάνει περίπου 10.000 δολάρια μηνιαίως πριν από τη φορολογία.

Μετά τις κρατήσεις φόρων, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, το καθαρό ποσό περιορίζεται σημαντικά, γεγονός που καθιστά δύσκολη την καταβολή της υφιστάμενης διατροφής προς τη σύζυγό του. Αυτή τη στιγμή ο Ελάιτζα Μπλου Όλμαν είναι υποχρεωμένος να πληρώνει 6.500 δολάρια τον μήνα στη Μαριάντζελα Κινγκ, ενώ πλέον ζητά από το δικαστήριο να μειωθεί το ποσό περίπου στα 1.651 δολάρια.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον εξαιτίας του ευρύτερου οικογενειακού και νομικού πλαισίου που τη συνοδεύει. Η σχέση του ζευγαριού βρίσκεται εδώ και χρόνια σε κρίση. Ο Ελάιτζα είχε αρχικά καταθέσει αίτηση διαζυγίου το 2021, όμως η διαδικασία διακόπηκε έπειτα από προσπάθεια επανασύνδεσης. Τελικά, η Μαριάντζελα Κινγκ κατέθεσε νέα αίτηση διαζυγίου το 2025, οδηγώντας ξανά την υπόθεση στις δικαστικές αίθουσες.

Παράλληλα, η Σερ βρίσκεται και η ίδια σε ανοιχτή νομική διαμάχη σχετικά με τη διαχείριση της οικονομικής και προσωπικής κατάστασης του γιου της. Η διάσημη τραγουδίστρια είχε ζητήσει ήδη από το 2023 να αναλάβει τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Ελάιτζα μέσω καθεστώτος συντηρητικής κηδεμονίας (conservatorship), επικαλούμενη σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και εξάρτησης.

Πρόσφατα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Σερ επανήλθε με νέο αίτημα, ζητώντας να οριστεί προσωρινός διαχειριστής των οικονομικών του ο Τζέισον Ρούμπιν. Στα δικαστικά έγγραφα η τραγουδίστρια περιέγραφε τον γιο της ως άτομο που αδυνατεί να διαχειριστεί υπεύθυνα τα χρήματά του, υποστηρίζοντας ότι ξοδεύει άμεσα οποιοδήποτε ποσό λαμβάνει σε ναρκωτικά, πολυτελή ξενοδοχεία και ακριβές μετακινήσεις.

Η ίδια φέρεται να δήλωσε ότι ο Ελάιτζα «δεν έχει καμία πραγματική αντίληψη για τα οικονομικά» και είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε χειραγώγηση ή εκμετάλλευση από τρίτους. Ωστόσο, το αίτημα της Σερ για προσωρινή συντηρητική κηδεμονία απορρίφθηκε από το δικαστήριο, γεγονός που φαίνεται να περιπλέκει ακόμη περισσότερο την ήδη τεταμένη σχέση μητέρας και γιου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει νέο κύκλο συζητήσεων στο Χόλιγουντ σχετικά με τα όρια της οικογενειακής παρέμβασης, ειδικά όταν εμπλέκονται ζητήματα ψυχικής υγείας, εξαρτήσεων και οικονομικής αυτονομίας ενηλίκων παιδιών διάσημων προσωπικοτήτων.

Παράλληλα, αρκετοί σχολιαστές συγκρίνουν την υπόθεση με άλλες γνωστές δικαστικές διαμάχες γύρω από conservatorships στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν προκαλέσει έντονες κοινωνικές και νομικές αντιδράσεις.

Για τη Σερ, πάντως, η νέα αυτή κρίση φαίνεται να αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες προσωπικές περιόδους της ζωής της. Παρά τη μακρόχρονη καριέρα και τη δημόσια εικόνα της ως ισχυρής προσωπικότητας, η τραγουδίστρια βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βαθιά οικογενειακή διαμάχη που εξελίσσεται πλέον δημόσια και δικαστικά.