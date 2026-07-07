Η Κέιτ Χάντσον βρήκε το “happy place” της στη Σκιάθο - Οι πόζες με μπικίνι και οι βουτιές στα γαλαζοπράσινα νερά

Η Κέιτ Χάντσον επέστρεψε στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές της.

Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς του πλανήτη, με εκατομμύρια τουρίστες να καταφθάνουν στα νησιά - και όχι μόνο - από κάθε γωνιά της γης. Από αυτή την κατηγορία δεν ξεφεύγουν οι stars του Χόλιγουντ, οι οποίοι με κάθε ευκαιρία επισκέπτονται τη χώρα μας για να απολαύσουν τη θάλασσα, τον ήλιο και φυσικά το νόστιμο φαγητό.

Ανάμεσά τους η Κέιτ Χάντσον. Η ηθοποιός επισκέφθηκε με την οικογένεια και τους φίλους της τη Σκιάθο - ένα από τα νησιά των Σποράδων, που πολλοί αστέρες του κινηματογράφου και της μουσικής λατρεύουν.

Στην Ελλάδα για διακοπές η Κέιτ Χάντσον

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια, δημοσιεύοντας στον προσωπικό λογαριασμό της στο IG φωτογραφίες και βίντεο από τις στιγμές ανεμελιάς στο καταπράσινο νησί του Αιγαίου. Στο καρουζέλ, η ηθοποιός ποζάρει με το μπικίνι της, κάνει βουτιές στα γαλαζοπράσινα νερά, ενώ μας δίνει και μια γεύση από την καθημερινότητά τους στο νησί. Από τις βραδινές βόλτες μέχρι τα γεύματα με ελληνικές γεύσεις την ώρα του δειλινού, κάθε «κλικ» έχει τα χρώματα της χώρας μας.

«Το χαρούμενο μέρος μου», σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της, με πολλούς από τους followers της να συμφωνούν μαζί της, αφήνοντας θετικά σχόλια για τις φωτογραφίες της. Να σημειωθεί, πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Κέιτ Χάντσον επισκέπτεται την Ελλάδα και συγκεκριμένα τη Σκιάθο. Η ίδια φροντίζει σχεδόν κάθε καλοκαίρι να επιστρέφει στον επίγειο παράδεισό της, ζώντας αξέχαστες στιγμές με τους πιο αγαπημένους της ανθρώπους.

Όσον αφορά τις πόζες με μαγιό, η ηθοποιός κέρδισε τις καλύτερες εντυπώσεις, με τους διαδικτυακούς φίλους της να σχολιάζουν φυσικά την καλλίγραμμη σιλουέτα που διαθέτει, καθώς διανύει την πέμπτη δεκαετία της ζωής της.

Και κάπως έτσι, η Κέιτ Χάντσον μας ταξίδεψε στην πανέμορφη Σκιάθο κι ας βρισκόμαστε σε ένα γραφείο στην πρωτεύουσα.

