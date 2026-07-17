Ο,τι συλλογή κι αν κάνεις, σίγουρα δεν είναι σαν της Kesha. Εκτός κι αν έχεις ιδιαίτερα γούστα
Άννα Καντζηλιέρη
17 Ιουλίου 2026
Η είδηση της ημέρας ανήκει ξεκάθαρα στην Kesha, αφού αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της τι συλλέγει. Και δεν θέλω να σκεφτείς τα προφανή - ούτε γραμματόσημα, ούτε μαγνητάκια, ούτε κούπες, ούτε ανοιχτήρια. Η τραγουδίστρια ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια της φαντασίας μας και, η αλήθεια είναι, πως τη συλλογή της θα μπορούσε να την εκτιμήσει μόνο… η νεράιδα του δοντιού.
Ναι, καλά κατάλαβες συλλέγει ανθρώπινα δόντια. Έχουμε ακούσει πολλά για τους ανθρώπους του Χόλιγουντ, αλλά αν αυτή δεν είναι η πιο παράξενη συλλογή που θα βρεις σε σπίτι celebrity, τότε ποια; Πάντως, πίσω από αυτό το χόμπι, υπάρχει λόγος, τον οποίο η ίδια απολαμβάνει πολύ, όπως παραδέχτηκε στην «ομολογία» της.
Η Kesha αποκάλυψε ότι κάνει συλλογή από ανθρώπινα δόντια
Καλεσμένη, λοιπόν, στη διαδικτυακή εκπομπή Las Culturistas, αποκάλυψε αυτή την κρυφή - όχι πια - συνήθειά της, δίνοντας στους παρουσιαστές περισσότερες πληροφορίες για το πώς πήρε την απόφαση να ξεκινήσει τη συλλογή δοντιών. «Ξέρετε ότι συλλέγω δόντια; Ναι, συλλέγω», ανέφερε αρχικά. «Στείλτε μου τα. Όλα ξεκίνησαν όταν άρχισα να έχω εμμονή με τους θαυμαστές μου και τότε κάποιος μου είπε: “Το παιδί μου έχασε τα δόντια του” και εγώ απάντησα: “Μπορώ να τα έχω;”».
Αν πιστεύεις πως τα χαμένα δόντια έμειναν φυλαγμένα σε κουτάκια, κάνεις λάθος, διότι η Kesha άδραξε την ευκαιρία και άφησε ελεύθερη τη δημιουργικότητα και τη φαντασία της. Όπως είπε, «έφτιαξα ένα κολιέ, σκουλαρίκια, μετά μια ζώνη και στη συνέχεια ένα στέμμα». Ως εδώ καλά; Και συνέχισε: «Ύστερα απλώς συνέχισα να τα συλλέγω, γιατί κάπως τρομάζουν τους στρέιτ άντρες». Το ακούμε; Και γιατί όχι;
Κλείνοντας, η Kesha υπογράμμισε πως αντί να τα πετάνε στα σκουπίδια, τα δίνουν σε εκείνη και τα αξιοποιεί. Make sense. «Τα πετάτε στη λεκάνη της τουαλέτας; Και πού καταλήγουν; Δώστε τα σε μένα. Μπορώ πραγματικά να τα πάρω; Δεν αστειεύομαι, δεν είναι πλάκα». Σε περίπτωση, λοιπόν, που έχεις στα πλάνα σου κάποια εξαγωγή, τώρα ξέρεις τι θα κάνεις τα δόντια που θα αφαιρέσεις.
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