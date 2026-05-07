Η Kesha επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα ομορφιάς στη ζωή της: “Να είσαι σέξι αλλά όχι ψεύτικη”

Να που μόδα ήταν και πάει.

Για χρόνια, η βιομηχανία της ομορφιάς επέβαλε ένα σχεδόν αδύνατο πρότυπο στις γυναίκες: να είναι τέλειες, αλλά φυσικές, εντυπωσιακές, αλλά όχι υπερβολικές, σέξι, αλλά με μέτρο. Και μέσα σε αυτή τη διαρκή πίεση των social media, των φίλτρων και της ατελείωτης ανάγκης για αποδοχή, όλο και περισσότερες celebrities αρχίζουν πλέον να μιλούν ανοιχτά για τις ανασφάλειες και τα λάθη που έκαναν, προσπαθώντας να χωρέσουν σε ένα πρότυπο που τελικά δεν τις αντιπροσωπεύει.

Ανάμεσά τους και η Kesha, η οποία σήμερα δείχνει πιο απελευθερωμένη και ώριμη από ποτέ. Η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με την εικόνα της, τις αισθητικές παρεμβάσεις που μετάνιωσε αλλά και τη διαρκή πίεση που δέχονται οι γυναίκες από την κοινωνία να φαίνονται «τέλειες», καλεσμένη στο podcast Call Her Daddy.

Η Kesha "γκρεμίζει" την "τέλεια εικόνα" των διαδικτυακών προτύπων, αναζητώντας την τελειότητα μέσα της

Σε μια εξομολογητική συζήτηση με την Άλεξ Κούπερ, η Kesha δεν δίστασε να μιλήσει με απόλυτη ειλικρίνεια για όσα βίωσε όλα αυτά τα χρόνια, όταν το όνομά της βρισκόταν στις πρώτες θέσεις των charts. «Να είσαι σέξι αλλά όχι προκλητική. Να είσαι σέξι αλλά όχι ψεύτικη», είπε η παρουσιάστρια, σχολιάζοντας τις αντιφατικές απαιτήσεις που επιβάλλει σήμερα η κοινωνία στις γυναίκες.

Τότε, η 39χρονη τραγουδίστρια απάντησε: «Ήταν πραγματικά ένα τεράστιο ταξίδι. Οι άνθρωποι σχολίαζαν το σώμα μου, εγώ εσωτερίκευα αυτά τα σχόλια, τα θεωρούσα απόλυτη αλήθεια και προσπαθούσα να αλλάξω το σώμα μου σύμφωνα με αυτό που ήθελαν οι άλλοι να είμαι». Και δεν είναι η μόνη, γιατί συχνά δίνουμε περισσότερη αξία στα λόγια του άλλου, παρά στη δική μας άποψη για τον εαυτό μας.

Η Kesha αποκάλυψε στη συνέχεια, πως πέρασε μια περίοδο, όπου κατέφυγε στα fillers, πιστεύοντας πως αυτό ήταν απαραίτητο για να ανταποκριθεί στα πρότυπα ομορφιάς που έβλεπε γύρω της. «Πέρασα μια φρικτή φάση με τα fillers. Ήταν απαίσιο, γιατί σκεφτόμουν “α, αυτό πρέπει να κάνω…”», είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμα, παραδέχτηκε πως για χρόνια προσπαθούσε να αλλάζει τον εαυτό της, προκειμένου να ικανοποιεί τους πάντες. «Προσπαθούσα να αλλάζω συνεχώς τον εαυτό μου για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Είναι ένας διαρκής χορός με την κοινωνία», ανέφερε. Μάλιστα, δεν έκρυψε και τον προβληματισμό της γύρω από την εμμονή με τη νεότητα και την «τέλεια» εικόνα στα social media. «Υποτίθεται ότι δεν πρέπει να γερνάμε… αλλά δεν ξέρω τι άλλο να κάνω», είπε αστειευόμενη, προσθέτοντας: «Πιστέψτε με, ούτε εγώ θέλω!».

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες celebrities φαίνεται πως απομακρύνονται από τις υπερβολικές αισθητικές παρεμβάσεις και επιλέγουν μια πιο φυσική και υγιή εικόνα. Η τελειότητα δεν βρίσκεται στα φίλτρα, αλλά πηγάζει μέσα από κάθε γυναίκα. Η Kesha έχει αφήσει πλέον πίσω της την ανάγκη να προσαρμόζεται στα πρότυπα των άλλων. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο δυνατό μήνυμα που μπορεί να περάσει σήμερα μια γυναίκα: ότι η αληθινή ομορφιά δεν βρίσκεται στην τελειότητα, αλλά στην ελευθερία να είσαι ακριβώς αυτό που θέλεις.