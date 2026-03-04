Η Kesha αποκαλεί τον Ντόναλντ Τραμπ “εγκληματικό θηρευτή”, μετά την πρωτοβουλία του να βάλει τραγούδι της σε βίντεο για τον πόλεμο

Μέσω μιας μακροσκελούς ανάρτησης στα social media, η Kesha καταδίκασε την κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως απαγορεύει να χρησιμοποιείται η μουσική της για λόγους βίας.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις τα τελευταία εικοσιτετράωρα στη Μέση Ανατολή, με τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη να είναι στραμμένα στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Κι ενώ ο φόβος και η ανησυχία εντείνονται, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει προκλητικές δηλώσεις αναφορικά με τον πόλεμο, ενισχύοντας το εχθρικό κλίμα που επικρατεί. Μάλιστα, ο Λευκός Οίκος παραμένει ενεργός στα social media, με την ομάδα του προέδρου των ΗΠΑ να χρησιμοποιεί τραγούδι της Kesha σε βίντεο σχετικό με τον πόλεμο. Αυτό ήταν σίγουρο πως δεν θα μείνει αναπάντητο.

Η τραγουδίστρια ενημερώθηκε, ότι το κομμάτι της με τίτλο «Blow» παίζεται σε πολεμικό βίντεο του Λευκού Οίκου και έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της, καταδικάζοντας αυστηρά μια τέτοια απόφαση. Μέσω μιας ανάρτησης που έκανε στον λογαριασμό της στο IG, η Kesha εξέφρασε την αντίθεσή της ως προς τη χρήση του τραγουδιού της, παραθέτοντας την άποψή της. Η ίδια επισήμανε, πως απαγορεύει ρητά να χρησιμοποιούνται κομμάτια της για την προώθηση της βίας ή για θέματα με πολεμικό περιεχόμενο, μη διστάζοντας να στραφεί κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανάρτηση - καρφί της Kesha κατά του Ντόναλντ Τραμπ

Η Kesha ξεκίνησε την ανάρτησή της, σημειώνοντας: «Έπεσε στην αντίληψή μου ότι ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε ένα από τα τραγούδια μου στο TikTok για να υποκινήσει βία και να απειλήσει με πόλεμο. Το να προσπαθείς να ελαφρύνεις τον πόλεμο είναι αηδιαστικό και απάνθρωπο. Δεν εγκρίνω σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιείται η μουσική μου για την προώθηση οποιασδήποτε μορφής βίας».

Instagram

Θέλοντας να στείλει το δικό της ηχηρό μήνυμα κατά του πολέμου, η Kesha συνέχισε τη δημοσίευσή της, υπογραμμίζοντας πως «η αγάπη πάντα νικά το μίσος. Παρακαλώ αγαπήστε τον εαυτό σας και ο ένας τον άλλον σε τέτοιες στιγμές. Αυτή η κατάφωρη περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή και, ειλικρινά, αυτή η επίθεση στο νευρικό μας σύστημα είναι το ακριβώς αντίθετο από ό,τι πρεσβεύω».

Τέλος, αναφερόμενη ξεκάθαρα στον Ντόναλντ Τραμπ και στις εγκληματικές πράξεις του, έγραψε: «Μην αφήσουμε αυτό να μας αποσπάσει από το γεγονός ότι ο εγκληματικός θηρευτής Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται στα Αρχεία Επστάιν πάνω από ένα εκατομμύριο φορές».

