Η Μάιλι Σάιρους άλλαξε το όνομά της και ο πατέρας της, Μπίλι Ρέι Σάιρους αποκάλυψε τι πραγματικά πιστεύει για τη μεγάλη αλλαγή στο όνομα της.

Η Μάιλι Σάιρους αποφάσισε να αλλάξει το ονόμά της. Πιο συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια αποφάσισε να ονομάζεται πια σκέτο Μάιλι. Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωσή της, θέλησε να τοποθετηθεί και ο πατέρας της, Μπίλι Ρέι Σάιρους.

Ο πατέρας της θέλησε να μοιραστεί δημόσια τις σκέψεις του, μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram. Στη δημοσίευσή του, ο Μπίλι Ρέι Σάιρους συνόδευσε τα λόγια του με μια γλυκιά φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με δύο από τα παιδιά του, τον Μπρέισον και τη Μάιλι, που απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, Τις Σάιρους.

«Η οικογένεια σημαίνει περισσότερο από ποτέ αυτή τη στιγμή. Πάντα αποκαλούσα το κοριτσάκι μου Μάιλι. Απλώς… Μάιλι. Όπως πάντα αποκαλούσα και το αγόρι μου Μπρέισον», έγραψε στη λεζάντα.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως του αρέσει η ιδέα η Μάιλι να χρησιμοποιεί πλέον μόνο το μικρό της όνομα, φέρνοντας ως παραδείγματα μερικούς από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί με ένα μόνο όνομα. Ανάμεσά τους ανέφερε τη νονά της Μάιλι, τη Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, αλλά και τη Σερ. «Είπα στη Μάιλι χθες ότι μου αρέσει που χρησιμοποιεί το μικρό της όνομα. Ανέφερα τη Ντόλι και τη Σερ. Όσο περισσότερο το σκέφτομαι… Έλβις… Πρινς… και ούτω καθεξής. Είναι μια φυσική εξέλιξη για έναν εμβληματικό superstar-θρύλο. Και ο θρύλος συνεχίζεται! Ανυπομονώ για το νέο άλμπουμ» ανέφερε.

Μάλιστα, ο Μπίλι Ρέι Σάιρους δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει και ένα χιουμοριστικό σχόλιο για το δικό του όνομα. «Τώρα… αν μόνο η Mercury / Polygram δεν επέμενε στο “Μπίλι Ρέι” και με άφηνε να είμαι απλώς Σάιρους… θα μπορούσα να είχα κάνει κάτι!!! Χα χα!!! Όλα καλά», κατέληξε.