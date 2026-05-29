Μαρία Παπαγρηγορίου στο JennyGr: «Το στυλ είναι το υπέρτατο storytelling κι αυτό είναι σημαντικότερο από τα ρούχα που ταιριάζουν μεταξύ τους»

Η Μαρία Παπαγρηγορίου είναι «παιδί» της άνοιξης και του φθινόπωρου. Όπως μου λέει, τις θεωρεί τις ομορφότερες εποχές για styling – και θα συμφωνήσουμε μαζί της. Λατρεύει τα ηλιόλουστα μεσημέρια στο κέντρο της πόλης, αλλά το βράδυ θα την βρεις να stream-άρει όσα δεν μπορεί να δει όταν τα παιδιά της είναι ξύπνια.

Ποιο είναι το «κλειδί» για ένα στιλάτο look; υπάρχει; ή τελικά το μυστικό βρίσκεται μέσα μας; Σε μία εποχή όπου, ολοένα και περισσότερα ερεθίσματα «έρχονται» στην οθόνη του κινητού μας να υποδείξουν το πώς ορίζεται η ομορφιά σήμερα και τι πρέπει να έχει μια γυναίκα στη συλλογή της για να είναι κομψή και ενημερωμένη στιλιστικά, η άποψη ανθρώπων με γνώση, εμπειρία και ουσιαστικό στυλ, έχουν σημασία. Και κάπου εδώ μπαίνει στο πλάνο η Μαρία Παπαγρηγορίου.

Η Μαρία Παπαγρηγορίου, με σπουδές στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, τη μόδα και τα media, έχει εργαστεί ως style editor για περισσότερα από 20 χρόνια σε μεγάλα ελληνικά περιοδικά και sites, μάλιστα, το όνομά της είναι ένα από τα πρώτα των fashion bloggers στη χώρα μας. Φιναλίστ στην 8η σεζόν του My Style Rocks στον ΣΚΑΪ, η Μαρία τώρα εργάζεται στον χώρο των social media, ως κειμενογράφος και ως creative, ενώ δεν παραλείπει να μοιράζεται απλόχερα τις γνώσεις της απ' την καρδιά της, γνώσεις που μεταλαμπαδεύει και σε εμένα τώρα.

«Η απόλυτη παρεξήγηση για μένα είναι η αντίληψη πως το προσωπικό στυλ είναι κάτι στατικό, που απλά το ανακαλύπτεις κι από τότε έχεις το passkey για την κομψότητα. Στην πραγματικότητα, το στυλ εξελίσσεται όπως κι οι άνθρωποι και δεν είναι στολή, ούτε τρόπος να δείχνεις ωραία στις φωτογραφίες και τα βίντεο. Το στυλ είναι το υπέρτατο storytelling κι αυτό για μένα είναι πιο σημαντικό από το να φοράς απλά ρούχα που ταιριάζουν χρωματικά μεταξύ τους. Αυτό, με την κατάλληλη εκπαίδευση, μπορεί να το κάνει κι ένα πρωτογενές θηλαστικό».

Μεταξύ άλλων την ρώτησα πώς τα social media και οι τάσεις που ξεπροβάλλουν με ιλιγγιώδη ρυθμό μάς παρεμποδίζουν να βρούμε το αυθεντικό μας στυλ και πώς τελικά μπορούμε να τις φιλτράρουμε.

Πάρε χαρτί και μολύβι λοιπόν και κράτα σημειώσεις γιατί η Μαρία μοιράζει απλόχερα τη γνώση και την εμπειρία της σε μία συνέντευξη με επίκεντρο το στιλ και την προσωπικότητα.

Τι σημαίνει «Το μικρό μεγάλο βιβλίο του στυλ» και τι σας ενέπνευσε να το γράψετε;

«Από τη στιγμή που βρέθηκα στην όγδοη σεζόν του My Style Rocks ως διαγωνιζόμενη, ο κόσμος επικοινωνούσε μαζί μου και με ρωτούσε πού μπορούσε να βρει τα δύο προηγούμενα βιβλία - τα οποία ήταν προ πολλού sold out. Αλλά για μένα δεν θα ήταν αρκετό να ξανακυκλοφορήσουν, καθώς από τότε που είχαν γραφτεί άλλαξαν πολλά στο στυλ. Τα social media, για παράδειγμα, που ήταν στα σπάργανα τότε, είναι τόσο καταλυτικά πλέον. Οπότε αυτή την επιθυμία του κόσμου να μάθει για το στυλ από μένα ένιωθα πως έπρεπε να την υπηρετήσω με κάτι πιο φρέσκο, πιο relevant. Κι όταν στάθηκα μπροστά στην κριτική επιτροπή του σόου ως φιναλίστ, ο Στέλιος ο Κουδουνάρης μου έδωσε μια επιπλέον ώθηση να το κάνω, να γράψω κάτι καινούργιο, και τον ευχαριστώ. Έκανε και κάτι ακόμα πιο καίριο απ' αυτό, έγραψε έναν υπέροχο πρόλογο για το “Μικρό Μεγάλο Βιβλίο του Στυλ”, που κάπως έτσι έφτασε στον κόσμο μέσα από την Key Books».

Σε τι διαφοροποιείται από τα προηγούμενα βιβλία σας, το «Oh, so chic! Απλοί κανόνες για τέλειο στυλ» και το «Chic 2 Chic – Απλά προσθέστε αξεσουάρ»;



«Χάρη στα social media έχεις πλέον άπειρη πληροφορία αλλά λείπει η γνώση και η αλήθεια που χρειάζεται για να φτιάξεις το στυλ σου. Έχεις άπειρα βίντεο για να «μάθεις» να ντύνεσαι, τα οποία όμως έχουν ως κύριο κίνητρο την πώληση. Θα μου πεις, “κι εσύ βιβλία θέλεις να πουλήσεις”. Και θα σου πω ναι, θέλω να πουλήσω βιβλία, αλλά με αυτό το βιβλίο θέλω να σου δείξω πώς να μη μετανιώσεις ποτέ ξανά για ό,τι αγοράζεις για να ντυθείς. Θέλω να σε εξοπλίσω, γιατί η γνώση είναι δύναμη. Θέλω να μάθεις καλύτερα τον εαυτό σου και να τον αγαπήσεις λίγο περισσότερο, γιατί στα 52 μου πια έχω οριακά βρεθεί σε όποια φάση ζωής μπορεί να βρεθεί μια γυναίκα, μπορώ να σε νιώσω και να σου μεταφέρω με γνώση και ψυχή το πώς να κάνεις την εικόνα σου όχι μόνο ισχυρή, “όπλο” για να κατακτήσεις τους στόχους σου αλλά και εντελώς δική σου. Οπότε θα έλεγα ότι από την εποχή των δύο πρώτων βιβλίων δεν έχει αλλάξει μόνο ο κόσμος, αλλά και εγώ. Με το “Μικρό Μεγάλο Βιβλίο του Στυλ” πλέον ήξερα, ήθελα και μπορούσα να μοιραστώ ακόμα περισσότερα πράγματα».

Πιστεύετε ότι τα social media και οι τάσεις που ξεπροβάλλουν σχεδόν καθημερινά δυσκολεύουν τις γυναίκες στη διαμόρφωση του αυθεντικού στιλ;

«Δεν θέλω να προβάλλω τα social ως τον “κακό της υπόθεσης” γιατί τα αγαπώ, βγάζω το ψωμί μου από αυτά, είμαι creative σε μια εταιρεία που κάνει social media marketing. Αλλά από την άλλη τα ξέρω αρκετά καλά, ώστε (λόγω και της άλλης ιδιότητάς μου ως επικοινωνιολόγος) να μπορώ να τα απολαύσω, να τους επιτρέψω να με διασκεδάσουν, να επηρεαστώ και να ψωνίσω κάτι αλλά όχι να τα αφήσω να με παρασύρουν μέσα σε αυτή την απέραντη σούπα ομοιομορφίας που μου σερβίρουν καθημερινά. Θέλω λοιπόν με το βιβλίο μου να πετάξω σε κάθε γυναίκα ένα σωσίβιο για αυτή τη σούπα – και όχι απλά και μόνο για να επιπλεύσει».



Πώς μπορεί κάποιος να φιλτράρει τις τάσεις χωρίς να χάνει την ταυτότητά του;



«Νομίζω πως η αυτογνωσία είναι ένα τεράστιο ατού σε όλο αυτό, είναι η υπερδύναμή μας. Αν ξέρεις καλά ποια είσαι, ποιοι είναι οι στόχοι σου, οι επιθυμίες σου, τότε το στυλ σου γίνεται το τέλειο μέσο για να επικοινωνήσεις αυτή τη μοναδικότητά σου στον κόσμο. Οπότε, για να φιλτράρεις τις τάσεις χωρίς να χάνεις την ταυτότητά σου, χρειάζεται πρώτα να έχεις διαμορφώσει την ταυτότητα αυτή. Και το βιβλίο σε βοηθά να το κάνεις αυτό αφήνοντας εκτός τον υπερβολικό εξωτερικό “θόρυβο” για να κοιτάξεις πρώτα μέσα σου, μετά πάνω σου… και να βρεις, να χτίσεις, τη δική σου αλήθεια και την εικόνα της».



Αν μια αναγνώστρια κρατούσε μόνο μία συμβουλή από το βιβλίο σας ποια θα θέλατε να είναι;



«Μην το βάλεις απλά στη βιβλιοθήκη. Έχε το μαζί σου, γέμισέ το με post-it και σημειώσεις, κλείσε τα μάτια κι άνοιξέ το τυχαία σε μια σελίδα. Είναι το δώρο που συνεχίζει να σου δίνει, κάθε μέρα, κάθε φορά που θέλεις να ντυθείς για να πας κάπου – όποιο κι αν είναι αυτό το “κάπου”».



Ποια είναι τα πέντε κομμάτια που πρέπει να έχει κάθε γυναίκα στη γκαρνταρόμπα της — και γιατί;



«Δεν πιστεύω πια σε τέτοιες φόρμουλες. Τα τέλεια πέντε κομμάτια μιας γυναίκας μπορεί να είναι εντελώς άκυρα για μια άλλη. Μία μπορεί να λατρεύει την καμπαρτίνα ενώ μία άλλη το δερμάτινο τζάκετ. Επίσης τα basics είναι μια τεράστια παγίδα γιατί εξυπηρετούν το ζητούμενο να ντύνεσαι σωστά, αλλά όχι τη σπίθα. Χωρίς κάτι statement, κάτι vintage, κάτι έστω και λίγο εξωφρενικό, το ντύσιμο χάνει την ψυχή του».

Ποιο είναι το πιο συχνό λάθος αγορών νέων ρούχων και ποιο είναι το μυστικό που θέλατε να ξέρουν οι γυναίκες πριν το shopping;

«Το να κάνεις ψώνια “υπό την επήρεια”, όποια κι αν είναι αυτή – επειδή το είδες στο feed σου, επειδή δεν νιώθεις καλά, επειδή το πήρε η φίλη σου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο αυτού του τύπου. Και πριν ψωνίσεις ρίξε οπωσδήποτε μια ματιά στα κομμάτια που ήδη έχεις, να δεις αν υπάρχει... χώρος ανάμεσα σε αυτά για το κομμάτι που θέλεις να αγοράσεις».

Υπάρχει κάποιος σχεδιαστής που σας έχει επηρεάσει ιδιαίτερα και πώς;

«Λατρεύω τους Έλληνες σχεδιαστές γιατί τους παρακολουθώ εδώ και χρόνια, έχω βρεθεί στην πρώτη σειρά να γράφω για τα shows τους από την εποχή που ήμουν δημοσιογράφος μόδας και μια από τις πρώτες fashion bloggers στην Ελλάδα, ξέρω την άποψη, το στυλ τους, αλλά και τον αγώνα που κάνουν. Θεωρώ τεράστια αδικία το γεγονός ότι αναβλήθηκε η Athens Fashion Week, η πολύτιμη ευκαιρία που έχουν αγαπημένοι Έλληνες σχεδιαστές όπως ο Δημήτρης Στρέπκος ή ο Δημήτρης Ντάσιος, να δείχνουν τη δουλειά τους στον κόσμο, όπως και το γεγονός ότι ανακοινώθηκε για τον Ιούλιο. Δείχνει μια τεράστια έλλειψη ευαισθησίας όλο αυτό. Τους λατρεύω όλους τους Έλληνες σχεδιαστές και με έχουν επηρεάσει στο να είμαι άφοβα εγώ, να αλλάζω και να εξελίσσομαι χωρίς να χάνω την ταυτότητά μου».

Οι συμβουλές που κρατάμε από την υπέροχη συζήτησή μας; Βρες παρακάτω τα extra tips της και πάρε την έμπνευση που χρειάζεσαι

Casual look ή Elegant style;

Γιατί όχι και τα δύο; Λατρεύω να αναμιγνύω elegant στοιχεία με casual ρούχα και γενικά πάντα προτιμώ να είμαι overdressed παρά underdressed.

Χρυσά κοσμήματα ή ασημένια;

Περνάω φάσεις, αυτή τη στιγμή είμαι σε ασημένια περίοδο και γι’ αυτό φταίει κυρίως ένα τσόκερ-καρδιά Tiffany που φοράω σχεδόν συνέχεια και κάνω match τα πάντα γύρω από αυτό.

Satin scarf ή κλασική ζώνη;

Το φουλάρι μου αρέσει πολύ αυτή την εποχή γιατί είναι πιο ανάλαφρο και μπορείς προσαρμόζοντάς το να το φορέσεις είτε μέσα από τις θηλιές ενός τζιν είτε οριακά σαν κορσές.

Τάσεις ή διαχρονικό στιλ;

Διαχρονικό στυλ – με τις τάσεις να προσθέτουν λεπτομέρειες ανανέωσης. Όλες τις χρειαζόμαστε αυτές.