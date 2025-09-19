Η ιστορία των καλλιστείων: Aπό την ωραία Ελένη στη γυναικεία ενδυνάμωση

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας τους, τα καλλιστεία υπήρξαν ένας καθρέφτης της εποχής τους κι όσο οι καιροί άλλαζαν, το ίδιο συνέβαινε και με τους διαγωνισμούς ομορφιάς. Ήδη από τη δεκαετία του 1960, δέχτηκαν έντονη κριτική από φεμινιστικά κινήματα, που τους χαρακτήρισαν ως θεσμούς εμπορευματοποίησης και υποτίμησης της γυναίκας, ενώ από τα ‘70s οι επικρίσεις γενικεύτηκαν μαζί με τις διαμαρτυρίες έξω από θέατρα, όπου διοργανώνονταν καλλιστεία.

Χαρακτηριστική της εποχής είναι η συγκέντρωση στο Ατλάντικ Σίτι το 1968, έξω από τον χώρο που φιλοξενούσε το Miss America, όπου φεμινίστρες πετούσαν σουτιέν, κορσέδες, μακιγιάζ κι άλλα “εργαλεία γυναικείου βασανισμού” σε σκουπιδοτενεκέδες – σύμβολα γυναικείας απελευθέρωσης. Το μήνυμα σαφές: κάτω τα αυστηρά πρότυπα θηλυκότητας περασμένων δεκαετιών. Οι γυναίκες είχαν κουραστεί από το να κρίνονται για την εμφάνιση τους και μόνο.

Ως απάντηση, οι διαγωνισμοί ομορφιάς, φρόντισαν να ακολουθήσουν το ρεύμα. Να ενισχυθούν με διαγωνισμούς ταλέντων και συνεντεύξεις και να εστιάσουν σε μια ευρύτερη οπτική της ομορφιάς, που περιλάμβανε και την ευφυΐα, τη συμπόνια και την κοινωνική ευαισθητοποίηση.

Παράλληλα, η διαφορετικότητα απέκτησε ιδιαίτερη σημασία. Το 1966 η Reita Faria από την Ινδία έγραψε ιστορία ως η πρώτη Ασιάτισσα που κέρδισε τον τίτλο της Μις Κόσμος. Η Agbani Darego από τη Nigeria έγινε η πρώτη Αφρικανή Μις Κόσμος το 2001, επαναπροσδιορίζοντας την παγκόσμια ερμηνεία του όρου “βασίλισσα της ομορφιάς”.

Νωρίτερα, η Βανέσσα Γουίλιαμς, κατακτώντας τον τίτλο της Miss America το 1984 -ασχέτως του πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και παραιτήθηκε του τίτλου λόγω πρότερης γυμνής φωτογράφησης στο Penthouse- υπογράμμισε την ανάγκη για μεγαλύτερη συμπερίληψη στον κόσμο των καλλιστείων.

Παρά τις σε βάρος τους κριτικές, τα καλλιστεία επεκτάθηκαν και άκμασαν σε πολλές χώρες. Από τις Φιλιππίνες, όπου ένας τίτλος στα Μις Κόσμος έμοιαζε με χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο μέχρι τη Λατινική Αμερική, όπου τα καλλιστεία έγιναν κάτι σαν εθνικό σπορ. Ειδικά στη Βενεζουέλα δημιουργήθηκαν μέχρι και σχολές που εκπαιδεύουν τις νέες, ώστε να εξελιχθούν σε “βασίλισσες της ομορφιάς” -που στη χώρα τιμώνται σαν ποπ σταρς και εθνικές ηρωίδες μαζί.