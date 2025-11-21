Die My Love: Μετράμε αντίστροφα για την πρεμιέρα του αριστούργηματος της Λιν Ράμσεϊ - Οι κριτικοί το έχουν αποθεώσει

Με πρωταγωνιστές τους Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον

Στις 27 Νοεμβρίου έρχεται στους κινηματογράφους από την The Film Group, μία ταινία που πραγματικά ανυπομονούμε να δούμε. Όχι μόνο γιατί η υπόθεση καταπιάνεται με την μητρότητα και τις δυσκολίες της, αλλά γιατί το «Die My Love» έχει σκηνοθετήσει η βραβευμένη με BAFTA, Λιν Ράμσεϊ και γιατί έχει για πρωταγωνιστές τους Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον.

Εδώ ακολουθούμε την Γκρέις, που την υποδύεται η βραβευμένη με Όσκαρ Τζένιφερ Λόρενς και τον Τζάκσον, που φυσικά στον ρόλο βρίσκουμε τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Ένα νεαρό και ερωτευμένο ζευγάρι, που μετακομίζει από τη Νέα Υόρκη σε ένα σπίτι που έχει κληρονομήσει στην εξοχή.

Η Γκρέις προσπαθεί να βρει την ταυτότητά της με ένα νέο μωρό σε αυτό το απομονωμένο περιβάλλον. Mε τη δύναμη της φαντασίας, το θάρρος και μια άγρια, εκτυφλωτική ζωντάνια που δεν ήξερε πως είχε, ανακαλύπτει ξανά τον εαυτό της.

Μία ταινία για την πολυπλοκότητα της αγάπης και το πώς το ταραγμένο περιβάλλον και οι εύθραυστες σχέσεις μπορούν να οδηγήσουν στην ψυχική κατάρρευση. Μια παθιασμένη, περίπλοκη και καταστροφική ιστορία αγάπης με εκρηκτικές ερμηνείες από τους Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον.

Όπως αναφέρει η σκηνοθέτιδα Λιν Ράμσεϊ: “Στην καρδιά αυτής της ιστορίας βρίσκεται η πολυπλοκότητα της αγάπης και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αλλάζει και να μεταμορφώνεται με τον χρόνο. Στόχος μου ήταν να τη διατηρήσω γειωμένη, ανθρώπινη, αυθόρμητη και, σε στιγμές, αστεία, αποτυπώνοντας εκείνες τις στιγμές που φαίνονται μικρές αλλά κουβαλούν μεγάλο βάρος. Αυτή η ταινία είναι για όποιον έχει υπάρξει ποτέ σε μια σχέση – υπάρχει πόνος και ομορφιά στην ευαλωτότητα.”

H ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο (Die My Love) της Αριάνα Χάργουιξ. Μιλώντας για την ιστορία, η Τζένιφερ Λόρενς προσθέτει: “Ως μητέρα, ήταν δύσκολο να διαχωρίσω τι θα έκανα εγώ και τι θα έκανε εκείνη (η Γκρέις), και ήταν πραγματικά σπαρακτικό όταν διάβασα για πρώτη φορά το βιβλίο. Ήταν τόσο καταστροφικό, αλλά και τόσο δυνατό. Η Λιν είπε ότι ήταν σαν όνειρο. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι όταν αυτό το ζευγάρι μετακομίζει στη Μοντάνα, εκείνη δεν έχει κοινότητα. Το έντονο άγχος και η βαθιά κατάθλιψη σε απομονώνουν. Όπου κι αν βρίσκεσαι, νιώθεις σαν εξωγήινος.”

Την παραγωγή υπογράφει ο Μάρτιν Σκορσέζε. Η ταινία είχε επίσημη συμμετοχή στο Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Καννών 2025.