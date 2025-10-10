ΒΟΞ: Ο Μάνος Χατζημαλωνάς για τη βαθιά σχέση που έχουν η ψυχή και το σώμα με τη διατροφή

Στο 5ο επεισόδιο της 3ης σεζόν του ⁠ΒΟΞ⁠ του JennyGr με την ⁠Τζένη Μπαλατσινού⁠, ο Μάνος Χατζημαλωνάς, ψυχολόγος - ψυχοθεραπευτής, μιλάει για την ψυχοδιαιτολογία, τη βαθιά σχέση που έχουν η ψυχή και το σώμα με τη διατροφή και πώς μπορούμε να αναπτύξουμε πιο υγιή σχέση με το φαγητό και τελικά με τον εαυτό μας.

"Όταν πεινάμε για θερμίδες, ουσιαστικά διψάμε για αγκαλιά", αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μάνος Χατζημαλωνάς για τους "άτιμους υδατάνθρακες παρηγοριάς" και εξηγεί ότι ο εγκέφαλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το εντερικό νευρικό σύστημα και ρυθμίζουν τη διάθεση. Η διάθεση, όμως, και η καθαρότητα της σκέψης μας καθορίζονται από την ομοιόσταση, την καλή ρύθμιση του πεπτικού- γαστρεντερικού μας συστήματος.

Γνώριζες ότι πολλές παθήσεις ξεκινούν από το σώμα ενώ βιώνονται στην ψυχολογία ενός ανθρώπου; Οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει στο σώμα, πρωτογενώς, αυτό εκδηλώνεται με τον τρόπο σκέψης ενός ανθρώπου, τον τρόπο ομιλίας του, τη βλεμματική επαφή.

Στο ελληνικό τραπέζι δομούνται τα πρώτα "φορέματα" της προσωπικότητάς μας. Τι συμβαίνει όταν εκεί όπου συναντώνται οι γονείς και τα παιδιά μετά από μια γεμάτη ημέρα;