ΒΟΞ: Ο Ιωάννης Καλαϊτζής για την κλινική μακροζωΐα και πώς μπορούμε να προσθέσουμε ζωή στα χρόνια μας

Στο 11ο επεισόδιο της 3ης σεζόν του ⁠ΒΟΞ⁠ του JennyGr με την ⁠Τζένη Μπαλατσινού⁠, o Ιωάννης Καλαϊτζής, MD, PHD, Επιστημονικός Διευθυντής και Ιατρός του Κέντρου Μακροζωίας Notia Medcare, εξηγεί τι είναι η κλινική μακροζωΐα και πώς μπορούμε να προσθέσουμε ζωή στα χρόνια μας και όχι απλώς χρόνια στη ζωή μας.

Ο δρ. Καλαϊτζής εξηγεί ότι η κλινική μακροζωΐα είναι μια νέα εξειδίκευση στην Ιατρική, η οποία διαπερνά ουσιαστικά όλες τις ειδικότητες και αφορά το πώς μπορούμε να ζήσουμε περισσότερο και καλύτερα. Πώς ξεχωρίζουμε τη βιολογική από την πραγματική ηλικία; Η αξιολόγηση γίνεται πλέον με διάφορες μεθόδους σχετικές με την ανάλυση του DNA που είναι πολύ ακριβείς και μπορούν να δείξουν το βαθμό γήρανσής μας. Η βιολογική μας ηλικία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, αντανακλάει όλες τις επιρροές και επιδράσεις που μπορεί να έχει το περιβάλλον και ο τρόπος ζωής μας επάνω μας τους τελευταίους 3 με 6 μήνες.

Η κλινική μακροζωΐα είναι και μια μορφή πρόληψης: «Αν σκεφτούμε ότι στη μια άκρη έχουμε έναν απόλυτα υγιή οργανισμό και στην άλλη άκρη έχουμε μια εκδηλωμένη/εδραιωμένη ασθένεια, το ενδιάμεσο κομμάτι είναι αρκετά μεγάλο και περιέχει όλες αυτές τις νευροφυσιολογικές και βιολογικές διαταραχές που συμβαίνουν στο σώμα μας, τις οποίες μπορεί να μην ανιχνεύουμε λόγω και του σύγχρονου τρόπου ζωής. Όμως, μέσα από την κλινική μακροζωΐα και πολύ εμπεριστατωμένα διαγνωστικά πάνελ μπορούμε να εντοπίσουμε σε ποια σημεία αρχίζουν να εκδηλώνονται διαταραχές και πού μπορεί αυτό να οδηγήσει», διευκρινίζει ο ίδιος.

Τι είναι ο gut-brain axis

Είναι ο άξονας εντέρου-εγκεφάλου, για τον οποίο ξέραμε μέχρι πρότινος ότι το στρες μπορεί να επηρεάσει το έντερο και το μικροβίωμά μας, πλέον αποδεικνύεται με μελέτες ότι το κακό μικροβίωμα, η κακή δισβίωση του εντέρου μπορεί να προκαλεί στρες και άλλες διαταραχές στον εγκέφαλο και το νευρικό μας σύστημα, στη διάθεσή μας, στη συμπεριφορά μας.