ΒΟΞ: Ο Γιάννης Αθανασόπουλος για τον χαρακτήρα που χτίζουμε σιωπηλά, από εμπειρίες, φόβους, χαρές και πληγές

Στο 9ο επεισόδιο της 3ης σεζόν του ⁠ΒΟΞ⁠ του JennyGr με την ⁠Τζένη Μπαλατσινού⁠, ο Γιάννης Αθανασόπουλος, ψυχολόγος, μιλάει για τον χαρακτήρα που χτίζουμε σιωπηλά, από εμπειρίες, φόβους, χαρές και πληγές. Μπορούμε να αλλάξουμε όταν το αποφασίσουμε ή όχι;

Ο Γιάννης Αθανασόπουλος εξηγεί ότι ο χαρακτήρας, είναι ένα πρώτο δώρο που μας δίνει η φύση και η βιολογία, κάποια "στέρεα χαρακτηριστικά" που έχουμε από πολύ μικρή ηλικία. Ο πραγματικός χαρακτήρας, όμως, είναι ο αγώνας που κάνεις στην πορεία για να αποτάξεις όσα σου δωρίστηκαν ή "καταράστηκαν" στην πορεία σου. Χαρακτήρας είναι κάτι εν δυνάμει, κάτι που εξελίσσεται συνεχώς.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: "οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν κέντρο στη ζωή τους γιατί συνεχώς και διακαώς ψάχνουν να επιβεβαιώθούν μέσα από τα μάτια των άλλων. Κι αυτό δεν γίνεται. Εδώ καλά-καλά δεν μπορούμε να δούμε τον δικό μας εαυτό καθαρά και να πούμε ποιοι είμαστε. Θα ζητήσουμε από τους άλλους να το αντιληφθούν;"

Τι ρόλο παίζουν οι γονείς στο χαρακτήρα μας; Τον διαμορφώνουν ή τον καθρεφτίζουν; Τι μαθαίνει ένα παιδί από αυτά που οι γονείς δεν λένε αλλά βιώνουν; Μήπως τα πιο ισχυρά μηνύματα ενός γονέα δεν είναι αυτά που λέει αλλά αυτά που κάνει; Τι γίνεται με τις σχέσεις μας; Είμαστε ο πραγματικός μας εαυτός με τους φίλους, την οικογένεια, τους συντρόφους μας ή είμαστε αυτό που αντέχουν οι άλλοι;