Ο λογαριασμός του 2026: Πόσους φόρους θα πληρώνουν κάθε μήνα νοικοκυριά και επιχειρήσεις
JTeam
21 Νοεμβρίου 2025
Παρά τις φοροελαφρύνσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ που φέρνει η νέα φορολογική κλίμακα από τον Ιανουάριο του 2026, το «κούρεμα» των τεκμηρίων διαβίωσης, το «ψαλίδι» 50% στον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, τη μείωση κατά 30% των συντελεστών ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν το επόμενο έτος φόρους ύψους 73,477 δισ. ευρώ.
Δηλαδή, κάθε μήνα θα πρέπει να καταβάλουν στην εφορία πάνω από 6,1 δισ. ευρώ κατά μέσο όρο. Οι φοροεισπράξεις προβλέπεται να είναι αυξημένες σχεδόν κατά 2,5 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2025 λόγω της προβλεπόμενης μεγέθυνσης της οικονομίας και αύξησης των εισοδημάτων.
