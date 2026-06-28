Η αληθινή ιστορία του skincare: Από την Κλεοπάτρα μέχρι το gua sha και το jade roller

Από τα λουτρά γάλακτος της Κλεοπάτρας μέχρι το gua sha και το ρυζόνερο της Ιαπωνίας, οι πιο δημοφιλείς skincare συνήθειες έχουν ρίζες που χάνονται στην αρχαιότητα.

Σου έχουν πει ότι το skincare είναι δημιούργημα της σύγχρονης βιομηχανίας της ομορφιάς. Ψέμα. Οι γυναίκες έκαναν skincare, όταν οι περισσότεροι άνδρες που γράφτηκαν στα βιβλία της ιστορίας, πολεμούσαν ακόμη με σπαθιά.

Νομίζεις ότι το gua sha και ο διπλός καθαρισμός είναι τάσεις του TikTok; Στην πραγματικότητα, οι γυναίκες τα χρησιμοποιούσαν στην επιδερμίδα τους, όταν τα social media, οι υπολογιστές ακόμα και η ηλεκτρική ενέργεια δεν υπήρχαν ούτε ως ιδέα. Η αλήθεια είναι, ότι η αφετηρία της ιστορία της περιποίησης της επιδερμίδας τοποθετείται χιλιάδες χρόνια πίσω, από γυναίκες που μοιράζονταν τη γνώση τους από γενιά σε γενιά.

Οι ρίζες του skincare προέρχονται από την αρχαιότητα

Στην Αρχαία Αίγυπτο, οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν έλαια και κρέμες για να προστατεύουν το δέρμα τους από τον καυτό ήλιο και το ξηρό κλίμα της ερήμου. Η ίδια η Κλεοπάτρα φημολογείται, ότι απολάμβανε να βουτάει σε λουτρά γάλακτος, αξιοποιώντας για τη φροντίδα της επιδερμίδας της - χωρίς καν να το γνωρίζει - ένα συστατικό που εξακολουθεί να βρίσκεται μέχρι σήμερα σε πολλά προϊόντα περιποίησης: το γαλακτικό οξύ.

Στην Κίνα, οι γυναίκες χρησιμοποιούν από αιώνες πριν εργαλεία, όπως το jade roller και το gua sha, ως μέρος τελετουργιών ομορφιάς και ευεξίας που στόχευαν στην τόνωση και στη φροντίδα της επιδερμίδας. Στην Ιαπωνία, το ρυζόνερο εξελίχθηκε σε αναπόσπαστο κομμάτι του skincare, όταν παρατηρήθηκε, ότι όσες γυναίκες έπλεναν ή επεξεργάζονταν καθημερινά το ρύζι, είχαν ιδιαίτερα απαλό και λείο δέρμα στα χέρια τους. Έτσι άρχισαν να χρησιμοποιούν το νερό του ρυζιού ως φυσική θεραπεία περιποίησης.

Την ίδια περίοδο, στην Αρχαία Ελλάδα, το μέλι, το ελαιόλαδο και η άργιλος αποτελούσαν πολύτιμους συμμάχους της περιποίησης, ενώ καταγράφονταν ήδη συνταγές και πρακτικές φροντίδας του δέρματος - και αυτό περίπου δύο χιλιάδες χρόνια πριν.

Η ιστορία συνηθίζει να θυμάται αυτοκράτορες, στρατηγούς και μάχες, αλλά χωρίς αυτές τις ανακαλύψεις τίποτα δεν θα ήταν ίδιο σήμερα στον κόσμο της κοσμητολογίας. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα βαρεθείς να ξεβαφτείς ή να πλύνεις το πρόσωπό σου, θυμήσου από πού ξεκίνησαν όλα.