“Η Μέριλιν Μονρόε δεν αυτοκτόνησε”: Η θεωρία συνομωσίας που παραμένει ζωντανή 64 χρόνια μετά

Σαν σήμερα πέθανε η Μέριλιν Μονρόε - η γυναίκα που έγινε μούσα του 20ου αιώνα και κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στα μόλις 36 χρόνια της ζωής της.

Στις 5 Αυγούστου 1962, ο κόσμος ξύπνησε με την είδηση του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε. Η ηθοποιός, που έγινε το απόλυτο σύμβολο του Χόλιγουντ, βρέθηκε νεκρή στην κατοικία της στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, σε ηλικία μόλις 36 ετών. Ο αιφνίδιος χαμός της συγκλόνισε την κοινή γνώμη και, περισσότερες από έξι δεκαετίες αργότερα, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην ιστορία της διεθνούς κοινότητας.

64 χρόνια μετά από εκείνη τη μοιραία νύχτα του θανάτου της, η Μέριλιν Μονρόε παραμένει μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του 20ού αιώνα. Οι ταινίες, οι φωτογραφίες και η εικόνα της συνεχίζουν να γοητεύουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, όσο διαχρονική είναι η λάμψη της, άλλο τόσο διαχρονικό παραμένει και το μυστήριο γύρω από τον θάνατό της.

Η επίσημη αιτία του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε

Η επίσημη εκδοχή αναφέρει ότι η Μέριλιν Μονρόε πέθανε από οξεία δηλητηρίαση από βαρβιτουρικά, με τον ιατροδικαστή να καταγράφει ως αιτία θανάτου την «πιθανή αυτοκτονία». Όλα τα στοιχεία οδηγούσαν προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς όμως να μπορούν να απαντηθούν με απόλυτη βεβαιότητα όλα τα ερωτήματα γύρω από τις τελευταίες ώρες της μυθιστορηματικής ζωής της.

Αυτές ακριβώς οι ασάφειες ήταν που άνοιξαν τον δρόμο για μία από τις πιο επίμονες θεωρίες συνωμοσίας στην ιστορία του Χόλιγουντ. Εδώ και δεκαετίες, πολλοί υποστηρίζουν ότι η Μέριλιν Μονρόε δεν αυτοκτόνησε, αλλά δολοφονήθηκε. Σήμερα, αυτά τα σενάρια παραμένουν «ζωντανά», μπερδεύοντας περαιτέρω την κατάσταση και ενισχύοντας τον μύθο που πλάθηκε άθελά της, μετά το τέλος της ζωής της.

Πώς ο θάνατος της Μέριλιν Μονρόε συνδέεται με τους Κένεντι

Η πιο δημοφιλής θεωρία συνδέει τον θάνατό της με την οικογένεια Κένεντι. Σύμφωνα με αυτή, η Μέριλιν Μονρόε διατηρούσε ερωτική σχέση με τον τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Φ. Κένεντι, ενώ αρκετές μαρτυρίες υποστηρίζουν ότι είχε στενή σχέση και με τον αδελφό του, Ρόμπερτ Κένεντι. Οι υποστηρικτές της θεωρίας ισχυρίζονται, ότι η ηθοποιός γνώριζε ευαίσθητες πληροφορίες και απειλούσε να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τις σχέσεις της με τους δύο ισχυρούς πολιτικούς, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει ένα τεράστιο πολιτικό σκάνδαλο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο γεννήθηκε η θεωρία περί «εντολής θανάτου». Σύμφωνα με το εν λόγω σενάριο, η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε προκειμένου να μην αποκαλύψει πληροφορίες που θα έπλητταν την οικογένεια Κένεντι. Ορισμένες εκδοχές, μάλιστα, υποστηρίζουν ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι βρέθηκε στο σπίτι της λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της, ενώ άλλες κάνουν λόγο για εμπλοκή πρακτόρων ή προσώπων που συνδέονταν με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες.

Παρότι η θεωρία αυτή εξακολουθεί να απασχολεί βιβλία, ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικές εκπομπές, δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ κάποιο αποδεικτικό στοιχείο που να επιβεβαιώνει, ότι δόθηκε εντολή δολοφονίας από τον Τζον ή τον Ρόμπερτ Κένεντι. Οι ισχυρισμοί βασίζονται κυρίως σε μαρτυρίες που εμφανίστηκαν πολλά χρόνια αργότερα, χωρίς να έχουν επαληθευτεί από τις επίσημες έρευνες.

Όλα τα σενάρια για τον θάνατο της Μέριλιν Μονρόε

Εκτός από τη θεωρία που εμπλέκει τους Κένεντι, έχουν διατυπωθεί και άλλες εκδοχές. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η Μέριλιν Μονρόε πέθανε από υπερβολική δόση φαρμάκων και στη συνέχεια επιχειρήθηκε συγκάλυψη για να προστατευθούν πρόσωπα από το στενό περιβάλλον της. Άλλοι κάνουν λόγο για εμπλοκή της CIA, του FBI ή ακόμη και της Μαφίας, χωρίς όμως να έχουν προκύψει στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Παρά τις αμέτρητες θεωρίες που κυκλοφορούν εδώ και πάνω από 60 χρόνια, η επίσημη αιτία θανάτου της Μέριλιν Μονρόε δεν έχει αλλάξει. Η υπόθεση εξακολουθεί να καταγράφεται ως θάνατος από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών με πιθανή αυτοκτονία, ενώ καμία από τις θεωρίες περί δολοφονίας δεν έχει αποδειχθεί.

Ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγαλύτερο παράδοξο της Μέριλιν Μονρόε. Τόσα χρόνια μετά τον θάνατό της, ο κόσμος εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις για το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής της, ενώ η ίδια παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στην ιστορία του κινηματογράφου. Αν ζούσε σήμερα, θα ήταν 100 ετών. Η επίσημη απάντηση για τον θάνατό της δεν έχει ανατραπεί ποτέ, όμως οι θεωρίες συνωμοσίας συνεχίζουν να αναπαράγονται, κρατώντας ζωντανό το μυστήριο γύρω από το όνομά της. Ίσως γιατί, στην περίπτωση της Μέριλιν Μονρόε, ο μύθος αποδείχθηκε τελικά τόσο ισχυρός, ώστε να επιβιώσει ακόμη και της ίδιας της αλήθειας.