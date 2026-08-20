Όταν η Αθήνα έμεινε χωρίς νερό για 20 μέρες

Το 1933, η πρωτεύουσα ήρθε αντιμέτωπη με μια σπάνια κρίση που έφερε τους κατοίκους της στα όριά τους για 20 μέρες

Στην ιστορία της Αθήνας, είναι πολλά τα συμβάντα που έχουν δυσκολέψει τη ζωή των κατοίκων. Το 1933, η πρωτεύουσα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή κρίση λειψυδρίας, λίγα χρόνια μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στον Μαραθώνα. Για σχεδόν 20 μέρες, οι κάτοικοι έμειναν χωρίς σταγόνα νερό ενώ άλλοι εκμεταλλεύτηκαν την κρίση για να βγάλουν χρήματα.

Η Αθήνα κινδυνεύει με λειψυδρία μετά το 1922

Το 1923, το έργο στον Μαραθώνα λαμβάνει την απαραίτητη έγκριση σε μία κομβική στιγμή. Λίγο καιρό μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, το ελληνικό κράτος μηδενίζει το κοντέρ και παλεύει απεγνωσμένα να εντάξει στους κόλπους του τα εκατομμύρια ανθρώπων που έχουν έρθει από την Ανατολή. Η Αθήνα, που έχει έτσι κι αλλιώς αλλάξει τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, έχει αποκτήσει νέους οικισμούς και νέα προάστια προσφυγικού χαρακτήρα.

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