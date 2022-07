Πώς ένα smartwatch μπορεί να γίνει το αγαπημένο gadget μίας πρωταθλήτριας;

Η Ευαγγελία Πλατανιώτη εμπιστεύεται το HUAWEI Watch GT 3 Pro στο δρόμο για την κατάκτηση μεταλλίων.

Ο δρόμος του πρωταθλητισμού δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Αυτό το γνωρίζουν καλά όσοι αθλητές προσπαθούν να φτάσουν στην κορυφή. Έτσι και τα νερά μιας πισίνας. Όσο ήρεμα κι αν μοιάζουν, κρύβουν... αναταραχές.

Αυτές ακριβώς κατάφερε να ξεπεράσει κι η Ευαγγελία Πλατανιώτη. Από παιδί στις πισίνες, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στη συγχρονισμένη κολύμβηση, κατόρθωσε να ξεπεράσει κάθε αντιξοότητα, συμμετέχοντας σε τρεις Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι κόποι της δικαιώθηκαν, μάλιστα, και με τις πρόσφατες επιτυχίες της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου στη Βουδαπέστη. Στην έκτη παρουσία της σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ανέβηκε δύο φορές στο βάθρο, μία στο τεχνικό πρόγραμμα και μία στο ελεύθερο του σόλο, για να φορέσει στο λαιμό το χάλκινο μετάλλιο. Με αυτόν τον τρόπο, έγραψε ιστορία, αφού έγινε η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που κατακτά παγκόσμιο μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση!

Φυσικά, για να φτάσει κανείς σε αυτό το επίπεδο, δεν παίζει ρόλο μόνο η σωστή προετοιμασία και οι ώρες δουλειάς που ρίχνει στις πισίνες και στα γυμναστήρια, αλλά και άλλοι παράγοντες, όπως η διατροφή, το καθημερινό πρόγραμμα, ο ύπνος, αλλά και η τεχνολογία. Όσον αφορά την τελευταία, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας σε κάθε τομέα. Έτσι, μπορεί να βοηθά και τους αθλητές να επιτύχουν τους στόχους τους.

Η Ευαγγελία Πλατανιώτη έχει βρει το «σύμμαχό» της στο HUAWEI Watch GT 3 Pro. Ένα μοναδικό smartwatch με ασύγκριτες δυνατότητες. Όπως υποστηρίζει η ίδια «το νέο smartwatch της HUAWEI, Watch GT 3 Pro, έχει μετρήσεις για το επίπεδο, την ένταση της προπόνησης και το προπονητικό φορτίο, όπως και συμβουλές που σε βοηθούν να μεγιστοποιήσεις την απόδοσή σου, χωρίς να υπερφορτώνεις το σώμα σου».

Και γιατί είναι σημαντικό αυτό; «Για να γνωρίζεις πότε πρέπει να κάνεις λίγο πίσω στο κομμάτι της έντασης, κυρίως για την αποφυγή τραυματισμών. Έτσι, η τεχνολογία γενικά έχει βοηθήσει αρκετά στο κομμάτι αυτό», όπως τονίζει η πρωταθλήτρια του Νηρέα Χαλανδρίου.

Μέσα στο νερό, το smartwatch αυτό είναι ένας πολύτιμος βοηθός, καθώς «έχει πολλές λειτουργίες για μέσα στο νερό, όπως λειτουργία ελεύθερης κατάδυσης με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την ταχύτητα, το βάθος και τη διάρκεια των καταδύσεων, ακόμα και προπόνηση άπνοιας». Ωστόσο, μπορεί να το παίρνει μαζί της σε κάθε έξοδο, κι όχι μόνο στις πισίνες, αφού «ταιριάζει τέλεια και για αθλητική δραστηριότητα, αλλά και σε περιστάσεις που απαιτούν πιο κομψή εμφάνιση, λόγω του συνδυασμού design και τεχνολογίας».

Η Ευαγγελία Πλατανιώτη μάγεψε το κοινό στη Βουδαπέστη υπό τους ήχους του "The Show Must Go On". Έτσι και τώρα, το show για εκείνη συνεχίζεται με επόμενο στόχο το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο στη Ρώμη. Κι εκεί, θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό, για ακόμα μια διάκριση, για να κάνει περήφανη ξανά τη χώρα μας και να νιώσει πάλι εκείνο το συναίσθημα που ένιωσε πριν από λίγο καιρό, ανεβαίνοντας στο βάθρο.