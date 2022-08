BeReal: Το νέο app που κοντράρει το Instagram θέλει, απλά, να είμαστε ο εαυτός μας

H νέα εφαρμογή που προωθεί την αυθεντικότητα και σε θέλει έτσι όπως πραγματικά είσαι

Το BeReal ήρθε για να βάλει τέλος στα φίλτρα και όλα όσα καλύπτουν την πραγματική, αυθεντική μας εικόνα. Αξίζει μόνο να σημειωθεί πως οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες της συγκεκριμένης εφαρμογής έχουν αυξηθεί κατά 315% από τις αρχές του 2022, σύμφωνα με τον έγκριτο ιστότοπο Apptopia. Πλέον αποτελεί την 4η εφαρμογή με τα περισσότερα downloads σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία αλλά και Γαλλία. Προς τι όμως όλη αυτή επιτυχία; Και για ποιον ακριβώς λόγο ολοένα και περισσότεροι χρήστες στρέφονται προς το BeReal.

Ομολογουμένως είναι μια εφαρμογή που, όπως λέγεται, ήρθε για να καταρρίψει τα τωρινά πρότυπα ομορφιάς που επικρατούν στα social media και να δώσει μια πιο αυθόρμητη και όχι στημένη καθημερινότητα. Το μότο του BeReal εξάλου έχεις ως εξής: «Σταματήστε να επιμελείστε τη δημόσια εικόνα σας». Ο τρόπος που λειτουργεί η εφαρμογή αυτή, έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον:

Καθημερινά οι χρήστες λαμβάνουν μια ειδοποίηση με ένα μήνυμα ότι είναι «time to BeReal». Αυτη η ειδοποίηση είναι τυχαία, μπορεί να έρθει είτε απόγευμα, είτε το πρωί. Όχι σε περίεργες και μεταμεσονύχτιες ώρες. Μόλις οι χρήστες λάβουν αυτο το μήνυμα, ανεβάζουν μια εντελώς αρετουσάριστη και αφιλτράριστη φωτογραφία του εαυτού τους με το τι κάνουν εκείνη ακριβώς τη στιγμή.

Η εφαρμογή τραβάει ταυτόχρονα ένα στιγμιότυπο από την μπροστινή και την πίσω κάμερα, ενώ την ίδια στιγμή δεν μπορείς να δεις την ανάρτηση κανενός άλλου φίλου σου μέχρι να δημοσιεύσεις τη δικιά σου. Το BeReal υπερασπίζεται τον αυθορμητισμό των κοινωνικών δικτύων και του εαυτού μας, δίχως τις «στημένες» φωτογραφήσεις του instagram.

Τι δήλωσε ο δημιουργός του ΒeReal

Σύμφωνα με τον Insider, ο Γάλλος δημιουργός της εφαρμογής, Αλεξί Μπαρεγιά, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Επειτα από χρόνια ψεμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποφάσισα να λανσάρω το δικό μου. Δεν υπάρχουν like, ούτε φίλτρα, παρά μόνο οι φίλοι σου, και μάλιστα οι απόλυτα αυθεντικοί».

Unsplash

«Το πνεύμα του BeReal είναι οι φωτογραφίες που αναρτώνται να μην είναι ιδιαίτερα κολακευτικές, καθώς μέσω της εφαρμογής η εμπρόσθια κάμερα του τηλεφώνου καδράρει το πρόσωπο του χρήστη ενώ η πίσω τον περιβάλλοντα χώρο».

Κοινώς, και κατά το αγγλοσαξονικό ρητό, what you see is what you get.

«Θέλουμε να είστε και να είμαστε περισσότερο ο πραγματικός εαυτός μας», σημειώνει ο Μπαρεγιά υποστηρίζοντας το στοιχείο του απόλυτου αυθορμητισμού. Εσείς, θα τολμήσετε να BeReal;