glorious Moment είναι να είσαι πραγματικά ο εαυτός σου

Δε χρειάζεται να πιέζεσαι για να αφομοιωθείς στο περιβάλλον γύρω σου. Το μόνο που χρειάζεται είναι να είσαι ο μοναδικός εαυτός σου και η Μαρία Σολωμού το ξέρει πολύ καλά!

Υπέροχο πράγμα το να είσαι ο εαυτός σου. Κρύβει μία εκπληκτική ελευθερία μέσα του το να «αγκαλιάζεις» όλα τα χαρακτηριστικά σου, εσωτερικά και εξωτερικά, να είσαι υπερήφανος για αυτά και να ζεις σε απόλυτη αρμονία μαζί τους.

Ζώντας σε μία κοινωνία που έχει συνεχείς απαιτήσεις για το πώς «πρέπει» να είσαι, το να αγαπάς τη διαφορετικότητά σου και να ακολουθείς τον δικό σου δρόμο αντί για αυτόν που ορίζουν οι εκάστοτε τάσεις, σου αλλάζει τη ζωή. Γιατί, αν το καλοσκεφτείς, τα «μικρά» είναι που κάνουν τη διαφορά.

Όταν περπατάς στον δρόμο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική με τα ακουστικά στη διαπασών λες και βρίσκεσαι σε έναν δικό σου κόσμο, μακριά από την πραγματικότητα. Όταν ταξιδεύεις μόνη σου στον πιο ειδυλλιακό προορισμό δίπλα στη θάλασσα και περνάς υπέροχα μόνο με την παρέα του εαυτού σου, την ώρα που το κύμα σκάει δίπλα σου. Ή απλά το να μπαίνεις στο σπίτι και να κάθεσαι με τις ώρες να ζωγραφίζεις στο μπαλκόνι έχοντας κλείσει το κινητό, γιατί δε θέλεις να σε ενοχλήσει κανένας. Οι πιο φαινομενικά απαρατήρητες συνήθειες που αγαπάς μπορούν να μετατραπούν στα δικά σου glorious moments, εκείνες τις στιγμές, δηλαδή, που εκφράζεις τον εαυτό σου όπως εκείνος είναι.

Τα glorious moments της Μαρίας Σολωμού

Η Μαρία Σολωμού καταλαβαίνει ακριβώς όλα τα παραπάνω, εξ ου και glorious moments για εκείνη είναι όλες οι στιγμές στις οποίες δεν πιέζεται να γίνει κάτι που δεν είναι απλά για να ταιριάξει.

«glorious moment είναι να μπορείς να εκφράζεις τον εαυτό σου, ανά πάσα στιγμή, όπως ακριβώς είναι! Παράδειγμα: να ποζάρω στο red carpet σε επίσημη πρεμιέρα και να φοράω τζιν!», είπε χαρακτηριστικά η Σολωμού για τα glorious moments, powered by glo, μία ενέργεια που «φωτίζει» τη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου, τον ξεχωριστό τρόπο που ζει την κάθε στιγμή της ζωής του έτσι ακριβώς όπως την ορίζει ο ίδιος. Δίχως να περιορίζεται από παλιακούς κανόνες και ξεπερασμένες αντιλήψεις, παρά μόνο χαράζοντας τη δική του πορεία με τον πιο glorious τρόπο.

Τα ταξίδια, για παράδειγμα, αποπνέουν μία ιδιαίτερη απελευθέρωση. Είναι εκείνη η περίοδος του χρόνου που κάνεις το πολυπόθητο διάλειμμα από την καθημερινότητα και χαλαρώνεις απολαμβάνοντας νέα τοπία, φαγητό ή απλά την ξεκούραση μακριά από τη ρουτίνα. Για τον καθένα από εμάς, ο προορισμός διαφέρει. «Αγαπημένο glorious moment τώρα είναι να φεύγω. Για όπου. Δε με ενδιαφέρει ο προορισμός, με ενδιαφέρει όλη αυτή η διαδικασία, να μπαίνω στο αμάξι μου και να φεύγω!», είπε η ηθοποιός, η οποία έχει ζήσει μία ξεχωριστή εμπειρία σε ένα ταξίδι της στο Λονδίνο. Τότε, έμεινε τρεις μέρες επιπλέον από τους φίλους της, βλέποντας παραστάσεις, ψωνίζοντας και κάνοντας όλα όσα ήθελε να κάνει, έχοντας την καλύτερη παρέα που θα μπορούσε να έχει: αυτή του εαυτού της. «glorious moments είναι όλες οι στιγμές της ζωής μου που είμαι πραγματικά ο εαυτός μου», καταλήγει.

Ήρθε η ώρα για τα πιο glorious moments στο εξωτερικό

Σίγουρα το να ζεις τα glorious moments σου στην καθημερινότητα είναι η βάση από την οποία πρέπει να ξεκινήσεις, όμως, τι θα έλεγες εάν η ελευθερία και η απόλαυση του να είσαι ο εαυτός σου σε συνόδευε στο εξωτερικό; Και τι εννοούμε.

