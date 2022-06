Όταν η καθημερινότητα τρέχει, η ευελιξία και η κορυφαία ποιότητα είναι εξίσου σημαντικά στη διατροφή του μωρού

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τις εργαζόμενες μαμάδες είναι να αποδεχτούν ότι τις περισσότερες φορές θα είναι απλά καλές στον ρόλο τους ως μητέρες και ίσως κάποιες φορές, καταφέρουν να γίνουν «ηρωίδες» στα μάτια των παιδιών τους. Εκείνες μπορεί να μην καταλάβουν ποτέ ότι τα κατάφεραν στη δύσκολη αποστολή τους αλλά θα έχουν πετύχει ένα σημαντικό βήμα, (όχι για την ανθρωπότητα), αλλά για τη σχέση με τα πλάσματα που έφεραν στον κόσμο.

Το να είσαι μητέρα και εργαζόμενη, είναι η πραγματικότητα πολλών γυναικών και οι δύο μαγικές λέξεις για να τα καταφέρεις, είναι η ισορροπία και η προσαρμοστικότητα. Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος, Amy Westervelt, περιγράφει εύστοχα στο βιβλίο της, "Forget Having It All", το δίλημμα της εργαζόμενης μαμάς και πολλές φορές τη συνταγή της «ενοχικής μαμάς» μέσα σε λίγες λέξεις: «Περιμένουμε από τις γυναίκες να δουλεύουν σαν να μην έχουν παιδιά και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους σαν να μη δουλεύουν».

Το να νιώθουμε καταβεβλημένες, είναι απολύτως φυσιολογικό από τον συνδυασμό των δύο απαιτητικών ρόλων αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι η δουλειά μάς βοηθάει να γινόμαστε καλές μαμάδες. Σύμφωνα με έρευνα της οικονομολόγου του Harvard, Kathleen McGinn, οι κόρες των μαμάδων που εργάζονται εκτός σπιτιού, κατορθώνουν υψηλότερους στόχους, μεγαλώνοντας, και οι γιοι τους είναι πιο πιθανό να βοηθούν μελλοντικά, στις δουλειές του σπιτιού.

Ξεκινώντας από την πιο μικρή τους ηλικία, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα στη νέα μας αποστολή, αλλά όχι ταυτόχρονα. Τα μικροσκοπικά πλάσματα που εισέρχονται ξαφνικά στη ζωή μας, χρειάζεται να τρέφονται αρκετά συχνά.

Σε αυτό το κρίσιμο σημείο που καλούμαστε να κινητοποιηθούμε πλήρως, να ενεργοποιήσουμε όλες τις «υπερδυνάμεις» μας όταν νιώθουμε ότι αποτυγχάνουμε και χρειάζεται να αποδείξουμε (πρώτα στον ίδιο μας τον εαυτό) ότι τα καταφέρνουμε καλά, είναι σημαντικό να εφοδιαζόμαστε με τις σωστές τροφές. Τροφές που θα μας δώσουν την απαραίτητη βοήθεια για να τα βγάλουμε πέρα αλλά και, κυρίως, θα συμβάλλουν στην υγιή ανάπτυξη του βρέφους μας.

Η διατροφή του μωρού είναι από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της ανατροφής του και κάθε φορά καταφεύγω στις πιο ασφαλείς λύσεις. Τα πολτοποιημένα φρούτα ή λαχανικά αναμιγμένα με λίγο ρυζάλευρο και μητρικό ή βρεφικό γάλα είναι ιδανικά ενώ οι πρώτες στερεές τροφές που έχω δοκιμάσει, είναι το βραστό πολτοποιημένο καρότο/ πατάτα/ μπρόκολο/ κολοκυθάκι. Επίσης, το βραστό πολτοποιημένο μήλο/ βερίκοκο/ αχλάδι/ ροδάκινο, η φρέσκια μπανάνα ή το αβοκάντο, αναμιγμένα με λίγο ρυζάλευρο και μητρικό/ βρεφικό γάλα είναι ό,τι πρέπει για αυτή την περίοδο.

Ως συμπληρωματικό κομμάτι της διατροφής του, επιλέγω τις βρεφικές κρέμες ΓΙΩΤΗΣ που είναι κορυφαίας ποιότητας και είναι οι μόνες ελληνικές.

Οι Βρεφικές Κρέμες ΓΙΩΤΗΣ με 30% λιγότερα σάκχαρα σε σχέση με άλλες αντίστοιχες κρέμες, είναι η ιδανική λύση στην καθημερινότητα καθώς είναι φτιαγμένες από αγνά υλικά και εμπλουτισμένες με βιταμίνες Α, Β1* και D*, σίδηρο και ασβέστιο* (*όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία 2006/125/ΕΚ).

Ένα γεύμα βρεφικής κρέμας καλύπτει το 40% των ημερήσιων αναγκών του σε ασβέστιο και σίδηρο και το 30% των ημερήσιων αναγκών του σε βιταμίνες A, B1 και D.

Το ασβέστιο και η βιταμίνη D συμβάλλουν στην υγιή ανάπτυξη των οστών του παιδιού, η βιταμίνη D μαζί με τον σίδηρο συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος του παιδιού ενώ ο σίδηρος συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή ανάπτυξη του παιδιού.

Μάλιστα, οι Βρεφικές Κρέμες ΓΙΩΤΗΣ δεν περιέχουν χρωστικές και συντηρητικά όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ενώ έχουν περάσει από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους από τα υπερσύγχρονα εργαστήρια της εταιρείας και ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οδηγία 2006/125/ΕΚ για τις παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά. Παράγονται στην Ελλάδα με σεβασμό προς το περιβάλλον, συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Προσωπικά, από τον τέταρτο μήνα του γιου μου, έχω εντάξει στο διατροφολόγιο του τη βρεφική Κρέμα Βανίλια. Από τον έκτο μήνα, καταναλώνει και τις υπόλοιπες κρέμες ενώ η αγαπημένη του είναι η Φαρίν Λακτέ. Η διατροφή είναι το πολυτιμότερο βήμα στην εξασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης του μωρού σας ειδικά όταν η καθημερινότητα τρέχει και χρειάζεστε ευελιξία και κορυφαία ποιότητα.

Κάθε φορά που επιστρέφω σπίτι κουρασμένη από τη δουλειά, ένα χαμόγελό του μετά από κάθε γευστική κουταλιά αρκεί για να με κάνει να αποφορτιστώ από τη δύσκολη καθημερινότητα. Μπορεί να μη γίνω ποτέ «ηρωίδα» αλλά ξέρω ότι καταφέρνω να είμαι σταθερά καλή στον ρόλο μου, και αυτό τις περισσότερες φορές αρκεί. Ούτως ή άλλως, όσο είμαστε δίπλα τους, για αυτά είμαστε πάντα τέλειες.

