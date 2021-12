Η νέα εποχή του #jennygr είναι εδώ

Το #jennygr περνάει στη νέα του εποχή. Μεταμορφώνεται σε εκείνη τη γυναίκα, την οποία θαυμάζουμε. Το νέο #jennygr αφουγκράζεται, έχει διαρκή ερεθίσματα και στήνεται μέσα από την πρωτογένεια. Συμβολίζει τη γυναίκα που έχει μάθει να αποδεσμεύεται από ταμπού και προκαταλήψεις, διαμορφώνοντας το μέλλον που ταιριάζει στον φεμινισμό, κοντά στην πιο αυθεντική του έννοια.

Αν έπρεπε να περιγράψω το #jennygr πριν από δέκα χρόνια, στα πρώτα του δειλά βήματα, θα χρησιμοποιούσα τις λέξεις «ζεστασιά», «πρωτοτυπία» και «συναίσθημα». Λέξεις που η ομάδα του μετέτρεψε σε πράξη και έχτισε με στοργή και φροντίδα κοντά στον παλμό και τις ανάγκες κάθε γυναίκας.

Ένα διαδικτυακό περιβάλλον με ξεχωριστή αισθητική, ειδικά σε εικόνες μόδας και ομορφιάς, άρχισε να εξελίσσεται με τα χρόνια σε ένα ώριμο γυναικείο site με τη δημιουργία events, θεματικών workshops, καινοτόμων ενεργειών. Δέκα χρόνια μετά την πρώτη ημέρα που βγήκε on air, το #jennygr συγκεντρώνει στην ταυτότητά του χαρακτηριστικά όπως η ποιότητα, η δημιουργικότητα, ο σεβασμός στην υπόσταση και τη δύναμη κάθε γυναίκας σε οποιαδήποτε ηλικία.

Σήμερα, το #jennygr περνάει στη νέα του εποχή. Μεταμορφώνεται σε εκείνη τη γυναίκα, την οποία θαυμάζουμε και από την οποία εμπνεόμαστε καθημερινά. Το νέο #jennygr αφουγκράζεται περισσότερο, έχει διαρκή ερεθίσματα και στήνεται μέσα από την πρωτογένεια. Συμβολίζει τη γυναίκα που έχει μάθει να αποδεσμεύεται από ταμπού και προκαταλήψεις, διαμορφώνοντας το μέλλον που ταιριάζει στον φεμινισμό, κοντά στην πιο αυθεντική του έννοια.

Μοντέρνο, δυναμικό, εκλεπτυσμένο, με άποψη και ειδικό βάρος, το νέο Jenny.gr αναπτύσσει ταχύτητα και φτάνει σε νέα επίπεδα στη μόδα, το well being, την ομορφιά. Ακολουθεί, καταγράφει και σχολιάζει τις τάσεις της εποχής ενώ ταυτόχρονα επικεντρώνεται σε ορόσημα που έγραψαν τη δική τους ιστορία και επανέρχονται με κάθε αφορμή. To well being, από την άλλη, αποκτά ισχυρότερη φωνή ώστε να ακουστούν για πρώτη φορά θέματα που οι γυναίκες μέχρι σήμερα δίσταζαν να συζητήσουν.

Αυθεντικές ιστορίες αληθινών ανθρώπων, μια ευρεία γκάμα podcasts, θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, το sustainability και την προστασία του πλανήτη, δημιουργούν μια μοναδική πλατφόρμα πρωτότυπου περιεχομένου, που ξετυλίγεται στα μάτια των αναγνωστών μέσα από κάθε κείμενο, φωτογραφία, βίντεο του site, και τους υποδέχεται στη νέα, συναρπαστική εποχή του.

Το ολόφρεσκο #jennygr θέλει να γίνει ένα πολύπλευρο όχημα για τις γυναίκες του σήμερα. Ένας διαδικτυακός χώρος που θα μας ενώνει και θα ανοίγει τη συζήτηση γύρω από όλα όσα μας αφορούν. Ένας κοινός τόπος έμπνευσης, ενημέρωσης, δημιουργίας και δράσης, όπου κάθε γυναίκα θα νιώθει πως ανήκει.

Είναι χαρά και τιμή μου να υποδεχτώ κάθε μία από εσάς. Καλώς ήρθατε στο νέο #jennygr.