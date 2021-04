«The Great Gatsby»: 5 συναρπαστικά facts για ένα από τα σπουδαιότερα αμερικανικά μυθιστορήματα

Το μυθιστόρημα «The Great Gatsby» είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα πιο γνωστά του συγγραφέα F. Scott Fitzgerald. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι η νουβέλα αυτή κυκλοφόρησε σαν σήμερα, στις 10 Απριλίου του 1925. Ένα νεανικό ρομάντζο που είχε ο Fitzgerald με τον κοσμικό Ginevra King, και τα ταραχώδη πάρτυ που ακολούθησαν στη βόρεια ακτή του Long Island το 1922, αποτέλεσαν την έμπνευσή του.

Η ιστορία του βιβλίου τοποθετείται στην εποχή της τζαζ στο Long Island και απεικονίζει τις αλληλεπιδράσεις του αφηγητή Nick Carraway με τον μυστηριώδη εκατομμυριούχο Jay Gatsby και την εμμονή του Gatsby για επανένωση με την πρώην αγαπημένη του, Daisy Buchanan.

Ας δούμε λοιπόν παρακάτω 5 συναρπαστικά facts για ένα από τα σπουδαιότερα αμερικανικά μυθιστορήματα.

1. Το «The Great Gatsby» πούλησε περισσότερα από 25.000 αντίτυπα στη διάρκεια της ζωής του Fitzgerald, ενώ σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 25 εκατομμύρια αντίτυπα.

2. Ο Fitzgerald πειραματίστηκε με πολλούς εναλλακτικούς τίτλους πριν καταλήξει στο «The Great Gatsby» και ακόμη και αυτό το έκανε απρόθυμα. Σκέφτηκε να ονομάσει το μυθιστόρημα «Gatsby», «Gold-Hatted Gatsby», «On the Road to West Egg», «Trimalchio in West Egg» (ένας υπαινιγμός σε έναν χαρακτήρα από το σατιρικό ρωμαϊκό έργο του Petronius, το «Σατυρικόν»), «The High-Bouncing Lover» και ο τίτλος που ο Fitzgerald επέλεξε την τελευταία στιγμή, «Under the Red, White and Blue». Ωστόσο ζήτησε την αλλαγή σε αυτόν τον τίτλο πολύ αργά και έτσι έμεινε ο προηγούμενος τίτλος που είχε επιλέξει.

3. Το «The Great Gatsby» μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο το 1926, μόλις έναν χρόνο μετά τη δημοσίευση του μυθιστορήματος. Αυτό ήταν την εποχή του βωβού κινηματογράφου και σήμερα από την συγκεκριμένη ταινία, σώζεται μόνο ένα λεπτό.

4. Η ηθοποιός Sigourney Weaver πήρε το καλλιτεχνικό της όνομα από τον Sigourney Howard, έναν μικρό χαρακτήρα που αναφέρεται στο μυθιστόρημα. Αλλά αυτό που αξίζει να σημειωθεί, είναι το γεγονός ότι το όνομα του χαρακτήρα, «Κύριος Sigourney Howard», στην πραγματικότητα αναφέρεται στον σύζυγο, οπότε το Sigourney είναι ένα ανδρικό όνομα στο μυθιστόρημα.

5. Ο Fitzgerald πέθανε το 1940 τέσσερις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, σε ηλικία μόλις 44 ετών. Κατά την κηδεία του, η Αμερικανίδα ποιήτρια Dorothy Parker υποτίθεται ότι μουρμούρισε, «the poor son-of-a-bitch», μία ατάκα από το «The Great Gatsby». Πιστεύεται ότι ο Fitzgerald υπέφερε από μία μορφή φυματίωσης, αν και αυτό θεωρήθηκε από πολλούς μία δικαιολογία για να καλύψει τη μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920. Ωστόσο, δεν πέθανε από φυματίωση αλλά από καρδιακή προσβολή, είχε υποστεί δύο καρδιακές προσβολές νωρίτερα στη ζωή του, αλλά αυτή η τρίτη στάθηκε μοιραία. Ο συνάδελφος του Αμερικανός μυθιστοριογράφος Nathanael West πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο δρόμο προς την κηδεία του Fitzgerald.

