Όταν το FBI πήρε μέρος σε κυνήγι χαμένου θησαυρού

Όλα ξεκίνησαν μία καλοκαιρινή νύχτα του αμερικανικού εμφυλίου, στο δάσος της Pennsylvania. Ένα φαινομενικά άδειο τρένο βρυχόταν, σπάζοντας τη σιωπή. Μέσα στα δέντρα, μερικά αυτοκίνητα και μία ομάδα ανδρών του Στρατού της Ένωσης. Ήταν ξεκάθαρο πως κάτι είχε συμβεί και μία αποστολή έπρεπε να ολοκληρωθεί με άκρα μυστικότητα.

Σύμφωνα με το θρύλο, κάτι πήγε πολύ στραβά μεταξύ εκείνου του σημείου που είναι γνωστό ως Dents Run και τον προορισμό του τρένου. Λέγεται πως βρέθηκε άδειο από επιβάτες – είχε μέσα μόνο τους νεκρούς στρατιώτες. Όσο για το φορτίο του; Οι φήμες το ήθελαν να μεταφέρει χρυσό αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος είχε κλαπεί από τις Συνομόσπονδες Πολιτείες της Αμερικής (ΣΠΑ). Δεν ήταν, όμως, πουθενά.

Οι ιστορίες για το χαμένο χρυσό του Dents Run «ζούσαν» μέχρι σήμερα. Παρότι πολλοί παρέμεναν επιφυλακτικοί, η ιδέα πως ράβδοι χρυσού βρίσκονταν θαμμένες στην περιοχή εκείνη για τόσα χρόνια, ήταν ιδιαίτερα ελκυστική. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που το FBI πήρε μέρος στο «κυνήγι του χαμένου θησαυρού» του εμφυλίου.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Όπως πολλές δραματικές ιστορίες, έτσι κι αυτή, διαδραματίζεται στο μακρινό παρελθόν. Πίσω στον Ιούνιο του 1863, σύμφωνα με το CNN, ένα τρένο ξεκίνησε από το Βορρά και κατευθύνθηκε προς την Pennsylvania, μεταφέροντας ράβδους χρυσού που είχαν κλαπεί από τους επαναστάτες των ΣΠΑ. Το συνόδευαν στρατιώτες της Ένωσης και κινούνταν προς το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ στη Philadelphia.

Κάτι, όμως, πήγε στραβά. Το τρένο, μαζί με το πανάκριβο φορτίο του, δεν έφτασε ποτέ στη Philadelphia. Οι περισσότεροι υποστήριξαν πως το όχημα βρέθηκε άδειο και οι στρατιώτες νεκροί. Ο χρυσός δεν υπήρχε πουθενά.

Οι περισσότερες εκδοχές για το τι συνέβη, μοιάζουν βγαλμένες από χολιγουντιανή ταινία. Κι όμως, πολλοί προσπάθησαν να βρουν το θησαυρό. Tα χρόνια πέρασαν και η υπόθεση είχε ξεχαστεί, ώσπου δύο άνδρες, ο Dennis Parada και ο γιος του, Kem Parada, αποφάσισαν να εξιχνιάσουν το μυστήριο. Πέρασαν καιρό στο δάσος, γύρω από το Dents Run, ψάχνοντας σημάδια. Ήταν σίγουροι πως είχε βρεθεί κάτι, ώσπου τους απαγορεύτηκε η πρόσβαση στην περιοχή. Η πολιτεία της Pennsylvania, συγκεκριμένα, δήλωσε «αδιάφορη» για τους ισχυρισμούς τους.

Ο Dennis Parada, όμως, ήταν αποφασισμένος να σκάψει βαθιά και να βρει το θησαυρό. Το ζήτημα ήταν, όπως ο ίδιος υποστήριξε, πως πράκτορες του FBI τού ζήτησαν να κρατήσει το στόμα του κλειστό.

Σύμφωνα με το CBS, οι πληροφορίες αυτές βγήκαν στο φως όταν ειδησεογραφικά μέσα ζήτησαν πρόσβαση στα αρχεία μίας έρευνας του 2018 που είχε γίνει για την υπόθεση. Όπως φάνηκε, τελικά, και το FBI έψαχνε την περιοχή, ακριβώς όπως ο Parada. Προσπαθούσε, όμως, να το κάνει όσο πιο αθόρυβα γινόταν.

Λέγεται πως οι πράκτορες ξεκίνησαν την έρευνά τους το Μάρτιο του 2018 και όλα έγιναν υπό άκρα μυστικότητα. Δε βρήκαν, ωστόσο, τίποτα. Σύμφωνα με το AP News, όμως, οι Parada είναι σίγουροι πως είτε βρήκαν το χρυσό, είτε ανακάλυψαν κάτι επικίνδυνο για το Dents Run.



