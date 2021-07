Σεξισμός στους Παραολυμπιακούς: «Άφωνη» Βρετανή αθλήτρια όταν χαρακτήρισαν «ακατάλληλη» την ενδυμασία της

«Απογοητευμένη». Έτσι αισθάνθηκε η δύο φορές Παραολυμπιονίκης Olivia Breen, όταν μία υπεύθυνη των Αγώνων του Τόκιο της έκανε παρατήρηση για το σορτς που φορούσε. Χαρακτήρισε την αθλητική της ενδυμασία «υπερβολικά κοντή και ακατάλληλη».

Η αθλήτρια, η οποία πρόκειται να διεκδικήσει μετάλλιο τον επόμενο μήνα, έγραψε στο Twitter πως το περιστατικό έλαβε χώρα αμέσως μόλις ολοκλήρωσε το άλμα εις μήκος στο αγγλικό Πρωτάθλημα. Αναρωτήθηκε, μάλιστα, αν θα είχε διαφορετική αντιμετώπιση, στην περίπτωση που επέβλεπε άνδρας

.

«Είμαι πάντα ευγνώμων για τους απίστευτους εθελοντές που συμμετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις. Κάνουν τέλεια δουλειά και μας βοηθούν να διαγωνιστούμε», ξεκίνησε την ανάρτησή της.

«Παρόλα αυτά, σήμερα ένιωσα απογοητευμένη καθώς αμέσως μόλις ολοκλήρωσα το άλμα εις μήκος, μία από τις υπεύθυνες έκρινε απαραίτητο το να με ενημερώσει πως το αθλητικό μου σορτσάκι ήταν υπερβολικά κοντό και ακατάλληλο. Έμεινα άφωνη». Πρόσθεσε, έπειτα, πως φοράει το ίδιο στιλ εδώ και εννέα χρόνια, ενώ είναι σχεδιασμένο ειδικά για τέτοιου είδους διαγωνισμούς.

Here something I felt like sharing that’s happened to me today at my competition @EnglandAthletic pic.twitter.com/QlYfPDmxEV

«Αναγνωρίζω πως οι οδηγίες και οι κανονισμοί είναι απαραίτητοι, σε ό, τι αφορά τον αθλητικό εξοπλισμό, όμως οι γυναίκες δε θα έπρεπε να αισθάνονται άβολα για αυτό που φορούν όταν αγωνίζονται, αντίθετα πρέπει να νιώθουν άνετα.»

Μιλώντας στο BBC Radio 4, εξήγησε ότι εκείνη η γυναίκα χαρακτήρισε την ενδυμασία της ως «πολύ αποκαλυπτική», ενώ της πρότεινε να αγοράσει κάτι πιο μακρύ. «Δεν ήξερα τι να πω, έμεινα άφωνη και η πρώτη σκέψη μου ήταν “Με κοροϊδεύετε;”».

Σχεδόν αμέσως, πολλές αθλήτριες στάθηκαν στο πλευρό της. Η Παραολυμπιονίκης Polly Maton είπε πως οι γυναίκες του αθλητισμού θα πρέπει να φορούν ό, τι θέλουν.

Female athletes should be able to wear what makes THEM feel comfortable to perform (and what sports manufacturers have designed for us, largely out of our control) regardless of what is deemed ‘improper’ as informed by the male gaze. https://t.co/e1I0Qsvi5P

— Polly Maton (@polly_maton) July 18, 2021