"And you f**king die": Άνδρες φαντασιώνονται να σκοτώνουν γυναίκες στο πιο επικίνδυνο Tiktok trend

Πρόκειται για μία από τις πιο καταστροφικές τάσεις που δείχνει νεαρούς άνδρες να περιγράφουν τους τρόπους που θα ήθελαν να σκοτώσουν τη γυναίκα που έχουν δίπλα τους, τελειώνοντας το video τους με τη φράση "and you f**king die".

Σε μια εποχή που οι γυναικοκτονίες έχουν γίνει συνώνυμο της καθημερινότητας, στο Tiktok αναδύεται ένα από τα πιο τοξικά και επικίνδυνα trends, στο οποίο άνδρες σκηνοθετούν στο μυαλό τους με φανταστικούς διαλόγους δολοφονίες γυναικών.

Tα βίντεο ξεκινούν με τη λέξη «φαντάσου» και στη συνέχεια περιγράφουν με ένα σενάριο και με μια τρομακτική υπόθεση- επίθεση ποιο θα είναι το τέλος του θύματος. Οι περισσότεροι από τους εν δυνάμει δράστες έχουν εκατομμύρια followers και εμφανίζονται χαλαροί και με χαμόγελο στην κάμερα ενώ μπροστά στην οθόνη εμφανίζεται το κείμενο με τις λεπτομέρειες του φόνου που συνοδεύεται συνήθως με μουσική υπόκρουση.

there is a trend on tiktok of young men creating scenarios where they violently kill women they go on dates with. do they realize that women fear this every time they go out with men on dates? pic.twitter.com/WgXqNM4yUb