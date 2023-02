Βασανιστήρια και βιασμοί από τις αρχές στο Ιράν: «Χρησιμοποιούσαν τα hijab μας για να μας φιμώσουν»

Τον Δεκέμβριο, δυνάμεις ασφαλείας πυροβολούσαν γυναίκες στοχεύοντας σε πρόσωπο και γεννητικά όργανα. Τώρα η κτηνωδία εξαπλώνεται και στα δύο φύλα, βάζοντας φίμωτρο στην ελευθερία

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν μετά τον θάνατο της Mahsa Amini έχουν πάρει τη μορφή της μεγαλύτερης επανάστασης στη χώρα αλλά και στον πλανήτη. Τη νύχτα της 15ης Οκτωβρίου 2022, όταν οι μαζικές διαμαρτυρίες ήταν στο αποκορύφωμά τους, η 25χρονη Dorsa* σταμάτησε σε σημείο ελέγχου καθώς οδηγούσε σε μια περιοχή της βόρειας επαρχίας Gilan της χώρας. Ακριβώς εκεί επικρατούσε πανικός. Πάνω από 25-30 βαριά οπλισμένοι αξιωματικοί ασφαλείας φώναζαν στους ανθρώπους να βγουν από τα αυτοκίνητά τους.

#MahsaAmini should still be alive. She is not alive because true morality, which lifts and loves humanity, was not a priority. Women matter…no matter what we are wearing. #IranProtests #WorldHouse https://t.co/yogMpCVzlY

Η Dorsa ήταν μαζί με την αδελφή της και δύο άνδρες φίλους της. Το αυτοκίνητό τους τέθηκε υπό έρευνα και όταν στην τσάντα της αδελφής της βρέθηκαν δύο δοχεία με σπρέι μπογιάς, ξεκίνησε η κόλαση. Οι αδελφές ισχυρίζονται ότι τους έδεσαν τα μάτια και τα χέρια τους πίσω από την πλάτη πριν τις σπρώξουν στο πίσω μέρος ενός περιπολικού. Η Dorsa λέει ότι τις οδήγησαν σε ένα κτίριο όπου τις ανάγκασαν να ομολογήσουν, για την ακρίβεια να υπογράψουν μια ομολογία, στην οποία παραδέχονταν ότι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις. Μόνη σε ένα δωμάτιο ανάκρισης, η Dorsa λέει ότι άκουγε τις κραυγές των δύο ανδρών φίλων της, στους οποίους έκαναν βασανιστήρια.

Όταν ήταν η δική της ώρα για ανάκριση, η ίδια δήλωσε ότι τη χτύπησαν με γροθιές πολλές φορές ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας φώναζαν ότι ήταν πόρνη και ότι είχε προδώσει το έθνος της. Μάλιστα, αναφέρει ότι την είχαν αναγκάσει να φάει τα μικρά μπαλόνια που οι διαδηλωτές γέμιζαν με κόκκινη μπογιά για να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον της αστυνομίας στους δρόμους.

Οι αρχές αποφάσισαν να τη μεταφέρουν σε άλλο δωμάτιο. Ακόμη και ο τρόπος που το έκαναν, ήταν βίαιος. «Κάλυψαν το πρόσωπό μου με το κασκόλ μου και δεν μπορούσα να δω τίποτα. Με ξεγύμνωσαν και μου είπαν ότι μια γυναίκα γιατρός θα ερχόταν για να με εξετάσει. Λίγα λεπτά μετά, κάποιος ήρθε στο δωμάτιο. Όταν με άγγιξε, κατάλαβα ότι ήταν άνδρας».

Η περιγραφή είναι καθηλωτική:

Για περισσότερο από τέσσερις μήνες μετά την άδικη και άγρια δολοφονία της Mahsa Amini, που έχασε εν ψυχρώ τη ζωή της όσο βρισκόταν υπό κράτηση μετά τη σύλληψή της επειδή φορούσε λάθος το hijab της, οι προσπάθειες των ιρανικών αρχών να «παγώσουν» κάθε διαμαρτυρία, έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 500 ανθρώπων από τις δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων 70 παιδιών. Μέχρι τώρα, τέσσερις διαδηλωτές έχουν εκτελεστεί ενώ πολλοί άλλοι έχουν έρθει αντιμέτωποι με τη θανατική ποινή, περιμένοντας το τέλος τους σε κάποια φυλακή.

Η Dorsa υπέστη βασανιστήρια για ώρες, πριν την αφήσουν ελεύθερη σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία έξω από την πόλη στις 3:00 το πρωί. Όταν έφτασε στο σπίτι της, έκανε εμετό και έμεινε ξύπνια όλη τη νύχτα. Λίγες μέρες μετά, γιατρός επιβεβαίωσε τον βιασμό της με αντικείμενο που της είχε προκαλέσει μόλυνση. Η θεραπεία της κράτησε μήνες ενώ η ψυχική της υγεία καταρρέει μέχρι σήμερα.

This is #ArmitaAbbasi. She took part in an anti-regime protest in #Iran. Today, nobody knows where she is. We just know: She was (TW!) brutally raped.



As German MP, I declare myself as sponsor to her & will campaign at every level for her immediate release!#IranRevoIution2022 pic.twitter.com/hhpfMHP3kQ