James Dean: 13 άγνωστα facts για τη ζωή του θρυλικού ηθοποιού

Στις 8 Φεβρουαρίου 1931 έρχεται στον κόσμο o James Dean, ο ηθοποιός που έμελλε να γίνει το σύμβολο της ταραγμένης, ανήσυχης και ιδεαλιστικής νεολαίας της δεκαετίας του 1950. Ο James Byron Dean γεννήθηκε στο Marion της Indiana, από τον Winton και την Mildred Dean. Στα 5 του χρόνια η οικογένεια του εγκατέλειψε την φάρμα της και μετακόμισε στην California ώστε ο πατέρας του να γίνει οδοντοτεχνίτης.

Στα 9 του χρόνια η μητέρα του πεθαίνει από καρκίνο και ο πατέρας του τον στέλνει πίσω στην Indiana στους θείους του. Μετά την αποφοίτησή του από το γυμνάσιο, επέστρεψε στην California και έμεινε με τον πατέρα και την μητριά του, όπου παρακολούθησε το Santa Monica Junior College και το UCLA.

Ο James Dean ξεκίνησε να ασχολείται με την υποκριτική, μπαίνοντας στο εργαστήριο υποκριτικής του James Whitmore. Εμφανίστηκε περιστασιακά σε τηλεοπτικές διαφημίσεις και έπαιξε αρκετούς ρόλους σε ταινίες και στη σκηνή. Το χειμώνα του 1951, ακολούθησε τις συμβουλές του Whitmore και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να ακολουθήσει μια σοβαρή καριέρα υποκριτικής.

Εμφανίστηκε σε επτά τηλεοπτικές εκπομπές, προτού κερδίσει έναν μικρό ρόλο σε ένα έργο του Broadway με τίτλο «See the Jaguar». Κέρδισε υποτροφία στο Actors Studio και συνέχισε με ρόλους στην τηλεόραση και στο Broadway μέχρι που κέρδισε την οντισιόν της Warner Brothers για την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του John Steinbeck, «East of Eden». Όταν το 1955 ανέλαβε να ενσαρκώσει τον εμβληματικό Jim Stark στο «Rebel Without a Cause», μετακόμισε στο Hollywood.

Ο επόμενος πρωταγωνιστικός του ρόλος ήταν το 1956 στο Giant του George Stevens, ένα δράμα σε ένα ράντσο του Τέξας που πρωταγωνίστησαν επίσης οι Rock Hudson και Elizabeth Taylor. Λίγο μετά την ολοκλήρωση της ταινίας, ο ανήσυχος Dean έφυγε με την ασημένια Porsche του για να αγωνιστεί σε ένα ράλι sports αυτοκινήτων στο Salinas. Επιταχύνοντας στον αυτοκινητόδρομο, τρακάρει με ένα Ford sedan και σκοτώνεται ακαριαία σε ηλικία μόλις 24 ετών.

Ενώ ο κόσμος περισσότερα από 60 χρόνια μετά ψάχνει ακόμα τον επόμενο James Dean, ας δούμε παρακάτω κάποια facts για εκείνον που δεν είναι τόσο γνωστά:

- Σπούδασε βιολί, έπαιζε σε συναυλίες, χόρευε κλακέτες, αλλά πάνω απ 'όλα του άρεσε η τέχνη, να διαμορφώνει και να δημιουργεί πράγματα με τα χέρια του.

- Όταν ο πατέρας του τον έστειλε πίσω για να ζήσει στο αγρόκτημα της θείας και του θείου του, ήταν η αρχή της αποξένωσης μεταξύ πατέρα και γιου που θα τους στοιχειώνει για το υπόλοιπο της ζωής τους.

- Η συνολική απόδοση του Dean στο σχολείο ήταν εξαιρετική και ήταν δημοφιλής μαθητής. Έπαιξε στις ομάδες μπάσκετ μπέιζμπολ και πανεπιστημίου και συμμετείχε σε αγώνες δημόσιας ομιλίας με το Indiana High School Forensic Association.

- Γνώριζε πολλά για τις μηχανές και τις λάτρευε.

- Έτρεχε σε αγώνες ράλι αυτοκινήτων και το αγαπημένο του αυτοκίνητο ήταν μία Porsche 550 Spyder που την αποκαλούσε «Little Bastard».

- Στη διάρκεια της καριέρας του έπαιξε μόνο σε τρεις ταινίες σε περισσότερο από έναν χρόνο και έγινε γνωστός ευρέως ως μία iconic προσωπικότητα της οθόνης, μια προσωποποίηση των ανήσυχων Αμερικανών νέων στα μέσα της δεκαετίας του '50.

- Ο James Dean ήταν υποψήφιος για δύο Academy Awards, για τoυς ρόλους του στο «East of Eden» και το «Giant». Ήταν ο πρώτος ηθοποιός που κέρδισε υποψηφιότητα για Oscar μετά θάνατον.

- Ο ίδιος πρόλαβε να δει ολοκληρωμένη μόνο μία ταινία του, την «East of Eden» καθώς οι υπόλοιπες κυκλοφόρησαν μετά το ατύχημα του.

- Ήταν γνωστός για το ότι είχε αρκετά ακραίες αλλαγές στη διάθεσή του, ενώ σύμφωνα με τους φίλους του είχε επίσης τη συνήθεια να τους καλεί ή να τους επισκέπτεται αργά το βράδυ.

- Ο Dean δεν ενδιαφερόταν πολύ για τη δημόσια εμφάνισή του και έβγαινε ατημέλητος και βρώμικος.

- Υπήρχαν φήμες για το ότι απέκρυπτε την σεξουαλικότητά του ως ομοφυλόφιλος. Όταν ρωτήθηκε για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό από δημοσιογράφο, ο Dean είπε, «Όχι, δεν είμαι ομοφυλόφιλος. Αλλά δεν πρόκειται να περάσω τη ζωή με το ένα χέρι δεμένο πίσω από την πλάτη μου».

- Ο James Dean θαύμαζε πολύ τον Marlon Brando και προσπαθούσε να τον καλεί και να τον βλέπει κοινωνικά, αλλά εκείνος απέρριπτε συνέχεια τις προσπάθειές του να γίνουν φίλοι.

- Toυ άρεσε να κάνει ταχυδακτυλουργικά! του άρεσε να βάζει ένα αναμμένο σπίρτο στο στόμα του και να βγάζει ένα αναμμένο τσιγάρο που καπνίζει.

Δείτε ακόμη:

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ GALLERY 7 photos

Γίνε κι εσύ μέλος μόνο με 6€/ έτος στο συνδρομητικό Jenny.gr Exclusive Benefits