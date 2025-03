Ελίζαμπεθ Τέιλορ: 14 αποφθέγματα της εμβληματικής star με τα ωραιότερα βιολετί μάτια

Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ έφυγε από τη ζωή στις 23 Μαρτίου του 2011

Στις 27 Φεβρουαρίου του 1932 γεννιέται η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, στο Hampstead Garden του Λονδίνου από Αμερικανούς γονείς. Τα πιο διάσημα μάτια του παγκόσμιου κινηματογράφου έκαναν το ντεμπούτο τους στη μεγάλη οθόνη το 1942, με έναν μικρό ρόλο στην ταινία «There One Born Every Minute». Έκτοτε, μία από τις πιο διάσημες γυναίκες στην ιστορία, διέγραψε μία λαμπρή καριέρα στο Hollywood, με ταινίες όπως την «Suddenly, Last Summer», για τον οποίο κέρδισε Oscar, αλλά και την «Cleopatra».

Καθ 'όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η προσωπική ζωή της αποτέλεσε αντικείμενο συνεχούς προσοχής των μέσων ενημέρωσης. Παντρεύτηκε οκτώ φορές με επτά άνδρες, ασπάστηκε τον Ιουδαϊσμό, υπέφερε από διάφορες σοβαρές ασθένειες και είχε ένα πολυτελές lifestyle, που συμπεριλάμβανε μια από τις πιο ακριβές ιδιωτικές συλλογές κοσμημάτων στον κόσμο. Έφυγε από τη ζωή στις 23 Μαρτίου 2011, στο Λος Άντζελες το σε ηλικία 79 ετών. Τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής της, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο καθώς είχε συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας.

Εμείς με αφορμή αυτήν την ημέρα συγκεντρώσαμε, 14 αποφθέγματα της Ελίζαμπεθ Τέιλορ.



«Χαίρομαι που στη ζωή μου δεν έκοψα ποτέ τα συναισθήματά μου. Το πιο απαίσιο πράγμα από όλα είναι να είσαι μουδιασμένος».

«Νομίζω ότι κάνοντας έναν καβγά, έναν εξωφρενικό, γελοίο καβγά είναι μια από τις μεγαλύτερες ασκήσεις για την ενότητα ενός γάμου».

«Ως κορίτσι, η μητέρα μου μου είπε ότι είμαι όμορφη και ότι έχω ωραία μάτια, αλλά δεν είναι τα μάτια σου… είναι η έκφραση πίσω από τα μάτια σου που θα σε κάνει πραγματικά όμορφο».«Το μόνο που βλέπω στον καθρέφτη κάθε πρωί είναι ένα πρόσωπο που χρειάζεται πλύσιμο».



«Πιστεύω στη ζωή και θα παλέψω γι’ αυτήν. Πιστεύω ότι πρέπει να σηκώσεις την γροθιά σου και να πολεμήσεις ακόμα κι αν δεν ξέρεις για τι παλεύεις».



«Πάντα γνώριζα ότι ο εσωτερικός μου κόσμος δεν έχει καμία σχέση με τον εξωτερικό».



«Κάθε ανάσα που παίρνεις σήμερα θα πρέπει να γίνεται έχοντας κάποιον άλλο στο μυαλό σου».



«Νομίζω ότι ο γάμος δίνει μια αίσθηση ενότητας που το «μαζί» απλά δεν μπορεί να δώσει».



«Είμαι πολύ αφοσιωμένη σύζυγος. Και πρέπει να είμαι αφοσιωμένη για να έχω παντρευτεί τόσες πολλές φορές».



«Αν είναι αγάπη, πρέπει να περιλαμβάνει τα πάντα. Τόσο τα ελαττώματα όσο και τα πράγματα για τα οποία είστε περήφανοι και πρέπει ο ένας να ανέχεται τα πράγματα που κάνουν τον άλλον αφόρητο».



«Αν αγαπήσω κάποιον, τον αγαπώ για πάντα».



«Αυτοί που είναι αντίθετοι στους γάμους ομοφυλοφίλων λένε ότι ο γάμος πρέπει να γίνεται μόνο μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Θεέ μου... Εγώ περισσότερο από όλους γνωρίζω ότι αυτό δεν λειτουργεί πάντα!».



«Φτιάξε ένα ποτό, βάλε λίγο κραγιόν και μάζεψε τα κομμάτια σου».



«Αν ακούσεις ότι πρόκειται να παντρευτώ [ξανά], χαστούκισε με!».