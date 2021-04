Ella Fitzgerald: 7 συναρπαστικά facts για τη ζωή της

H Ella Fitzgerald γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 25 Απριλίου 1917, στο Newport News της Virginia. Η μεγάλη Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz, ήταν γνωστή στο κοινό και με τα προσωνύμια «Πρώτη Κυρία του τραγουδιού», «Βασίλισσα της Jazz» και «Lady Ella».

Μετά από μια ταραχώδη εφηβεία, η Fitzgerald βρήκε καταφύγιο στη μουσική, κάνοντας επιτυχία ως μέλος της Chick Webb Orchestra, τραγουδώντας σε όλη τη χώρα, αλλά πιο συχνά στο Savoy Ballroom στο Harlem. Η εκτέλεσή της στο παιδικό τραγούδι «A-Tisket, A-Tasket» βοήθησε στην εκτόξευση τόσο της δικής της καριέρας όσο και του Webb σε εθνικό επίπεδο. Η ίδια ανέλαβε την μπάντα όταν ο Webb πέθανε, αλλά την εγκατέλειψε το 1942 για να ξεκινήσει τη σόλο καριέρα της.

Τα υπόλοιπα λίγο- πολύ ανήκουν στην ιστορία. Ή, μήπως όχι όλα; Παρακάτω, συγκεντρώσαμε 7 συναρπαστικά facts για τη ζωή της Ella Fitzgerald.

Ήταν fan της jazz από μικρή ηλικία

Αν και προσπάθησε να ξεκινήσει την καριέρα της ως χορεύτρια, η Fitzgerald ήταν fan της jazz από πολύ νεαρή ηλικία. Ήταν οπαδός των Louis Armstrong και Bing Crosby και είχε ως είδωλο την Connee Boswell των Boswell Sisters. «Ήταν στην κορυφή εκείνη τη στιγμή. Με έκανε αμέσως να την αγαπήσω. Η μητέρα μου έφερε στο σπίτι έναν από τους δίσκους της και τον ερωτεύτηκα. Προσπάθησα τόσο σκληρά να ακούγομαι σαν αυτήν», είχε πει η ίδια.

Στην εφηβεία της είχε εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες

Η παιδική ηλικία του Fitzgerald δεν ήταν εύκολη. Ο θετός πατέρας της φέρεται να ήταν κακοποιητικός προς αυτήν και η κακοποίηση αυτή συνεχίστηκε και μετά τον θάνατο της μητέρας της Fitzgerald το 1932. Τελικά, για να ξεφύγει από τη βία, μετακόμισε στο Harlem για να ζήσει με τη θεία της. Ενώ ήταν σπουδαία μαθήτρια όταν ήταν μικρότερη, μετά από όλα αυτά οι βαθμοί της έπεσαν πολύ και συχνά έκανε κοπάνες από το σχολείο. Έτσι βρήκε άλλους τρόπους για να γεμίσει τις μέρες της, και όχι πάντα νόμιμους. Σύμφωνα με τους New York Times, είχε εργαστεί για ένα μέλος της μαφίας και υπηρέτησε και ως τσιλιαδόρος σε πορνείο. Οι παράνομες δραστηριότητές της, την έκλεισαν τελικά σε ορφανοτροφείο και στη συνέχεια σε κρατικό αναμορφωτήριο.

Πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση επί σκηνής στο Apollo Theater

Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, η Fitzgerald μάζευα κάποια ψιλά από περαστικούς ενώ τραγουδούσε στους δρόμους του Harlem. Το 1934, τελικά είχε την ευκαιρία να μπει σε μια πραγματική και πολύ διάσημη σκηνή, όταν συμμετείχε σε μια ερασιτεχνική νύχτα στο Apollo Theater, στις 21 Νοεμβρίου 1934. Αυτό ήταν το σκηνικό ντεμπούτο της.

Η τότε 17χρονη Ella κατάφερε να καταπλήξει το πλήθος, βγάζοντας στην επιφάνεια την εσωτερική της Connee Boswell και τραγουδώντας το «Judy» και το «The Object of My Affection». Κέρδισε τη βραδιά και πήρε ένα έπαθλο 25 $. Το ενδιαφέρον είναι πως μπήκε στον διαγωνισμό ως χορεύτρια. Αλλά όταν είδε ότι είχε κάποιο σκληρό ανταγωνισμό σε αυτό το τμήμα, επέλεξε να τραγουδήσει αντ 'αυτού και έτσι έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια καριέρα στη μουσική.

Ήταν υπερβολικά ντροπαλή

Αν και σίγουρα χρειάζεται πολύ θάρρος για να εμφανιστείς μπροστά σε κόσμο, όσοι γνώριζαν και συνεργάστηκαν με την Fitzgerald είπαν ότι ήταν πολύ ντροπαλή. Στο «Ella Fitzgerald: A Biography of the First Lady of Jazz», ο τρομπετίστας Mario Bauzá, που έπαιζε στην ορχήστρα του Chick Webb με την Fitzgerald, εξήγησε ότι «δεν έκανε πολύ παρέα μαζί τους. Όταν μπήκε στο συγκρότημα, ήταν αφιερωμένη στη μουσική της… Ήταν ένα μοναχικό κορίτσι από τη Νέα Υόρκη, που κρατούσε τον εαυτό της για τον εαυτό της και για τη συναυλία».

Την βοήθησε η Marilyn Monroe

«Οφείλω στην Marilyn Monroe ένα πραγματικό χρέος», είπε η Fitzgerald σε συνέντευξή της το 1972 στο «Ms. Magazine». «Ήταν εξαιτίας της που έπαιξα το Mocambo, ένα δημοφιλές νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη δεκαετία του '50. Κάλεσε προσωπικά τον ιδιοκτήτη του Mocambo και του είπε ότι ήθελε να με κλείσει αμέσως και αν το έκανε, θα έπαιρνε ένα τραπέζι μπροστά κάθε βράδυ. Του είπε, και ήταν αλήθεια λόγω του ότι η Marilyn ήταν super star, ότι θα είχε πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Ο ιδιοκτήτης είπε ναι, και η Marilyn ήταν εκεί, στο μπροστινό τραπέζι, κάθε βράδυ. Ο τύπος οργίασε και μετά από αυτό, δεν χρειάστηκε ποτέ να παίξω ξανά σε μικρό jazz club. Ήταν μια ασυνήθιστη γυναίκα - λίγο μπροστά από την εποχή της. Και δεν το ήξερε».

Ήταν η πρώτη Αφροαμερικανίδα που κέρδισε βραβείο Grammy

Ανάμεσα στα πολλά άλλα επιτεύγματά της, το 1958 η Fitzgerald έγινε η πρώτη Αφροαμερικανίδα που κέρδισε βραβείο Grammy. Στην πραγματικότητα, κέρδισε δύο βραβεία εκείνο το βράδυ: ένα για το Best Jazz Performance, για το «Soloist, η Ella Fitzgerald τραγουδά τα τραγούδια του Duke Ellington» και ένα ακόμη για το Best Female Pop Vocal Performance για το «Η Ella Fitzgerald τραγουδά τα τραγούδια του Irving Berlin».

Έχασε και τα δύο της πόδια από διαβήτη

Στα τελευταία της χρόνια, η Fitzgerald υπέφερε από διάφορα προβλήματα υγείας. Νοσηλεύτηκε μερικές φορές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 για τα πάντα, από αναπνευστικά προβλήματα έως εξάντληση. Υπέφερε επίσης από διαβήτη, ο οποίος πήρε μεγάλο μέρος της όρασης και την οδήγησε να ακρωτηριάσει και τα δύο πόδια της κάτω από το γόνατο το 1993. Ποτέ δεν ανέκαμψε πλήρως από τη χειρουργική επέμβαση και δεν έπαιξε ξανά. Πέθανε στο σπίτι της στο Beverly Hills στις 15 Ιουνίου 1996.

Πηγή φωτογραφίας Wikipedia

Δείτε ακόμη:

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ GALLERY 10 photos

Γίνε κι εσύ μέλος μόνο με 6€/ έτος στο συνδρομητικό Jenny.gr Exclusive Benefits