Oscars: Η πρώτη τελετή απονομής των διασημότερων βραβείων του πλανήτη συνέβη πριν 92 χρόνια

Τα βραβεία της Ακαδημίας πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στις 16 Μαΐου 1929 και κάθε χρόνο η βιομηχανία του κινηματογράφου απονέμει επιχρυσωμένα αγαλματίδια - κοινώς αποκαλούμενα ως Oscar- σε μια λαμπερή τελετή. Αλλά πόσα ξέρετε για την ιστορία της πρώτης αυτής τελετής;

Τα βραβεία ιδρύθηκαν το 1927 από τον Louis B. Mayer, επικεφαλής των στούντιο MGM, ενώ η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών προοριζόταν ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με στόχο την προώθηση της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Η πρώτη τελετή απονομής βραβείων της Ακαδημίας πραγματοποιήθηκε δύο χρόνια αργότερα, στο The Hollywood Roosevelt Hotel, στις 16 Μαΐου 1929. Τα εισιτήρια για το ιδιωτικό δείπνο κόστιζαν 5 δολάρια και η τελετή παρουσίασης που παρουσίασε ο Douglas Fairbanks, ηθοποιός και πρώτος πρόεδρος της Ακαδημίας, διήρκεσε μόλις 15 λεπτά. Συνολικά 270 άτομα παρευρέθηκαν, τα οποία ήταν κυρίως μέλη της Ακαδημίας.

Η κινηματογραφική βιομηχανία υπέστη μια δραματική αλλαγή εκείνη την εποχή, με την επαναστατική εισαγωγή της νέας τεχνολογίας ήχου, σε αντίθεση με τις βουβές ταινίες της εποχής.

Αν και εξαιρετικά δημοφιλείς ταινίες με ομιλία όπως το The Jazz Singer (1927) είχαν κυκλοφορήσει πριν από τα πρώτα βραβεία, δεν συμμετείχαν σε αυτά, επειδή θεωρήθηκε άδικο να συγκριθούν με τις βουβές ταινίες, όμως της δόθηκε ένα ειδικό βραβείο για την παραγωγή της.

Σε αντίθεση με σήμερα, οι νικητές των πρώτων Όσκαρ είχαν ανακοινωθεί πριν από την ίδια την τελετή απονομής των βραβείων, ενώ οι υποψηφιότητες απευθύνονταν σε μια μονή επιτυχία, για πολλαπλές επιτυχίες ή για το συνολικό έργο ολόκληρης της χρονιάς.

Το πρώτο βραβείο Ακαδημίας απονεμήθηκε στον Emil Jannings, για τον Καλύτερο Ηθοποιό για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του στις σιωπηλές ταινίες The Way of All Flesh και The Last Command, ενώ η Janet Gaynor έλαβε το βραβεία Καλύτερης Ηθοποιού για τρεις ταινίες: Τις 7th Heaven, Street Angel, και Sunrise.

Το βραβείο για την Καλύτερη Ταινία πήγε στο Wings, μια βουβή ταινία του 1927 που αφηγείται την ιστορία δύο πιλότων που ήταν ερωτευμένοι με την ίδια γυναίκα. Η παραγωγή της κόστισε 2 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την, την πιο ακριβή ταινία της εποχής της. Μέχρι την κυκλοφορία του The Artist το 2012, το Wings ήταν η μόνη βουβή ταινία που κέρδισε το βραβείο αυτό.

Ένα ειδικό τιμητικό βραβείο απονεμήθηκε στον Charlie Chaplin. Αρχικά ήταν υποψήφιος για Καλύτερος Ηθοποιός, Καλύτερος Συγγραφέας και Καλύτερος Σκηνοθέτης Κωμωδίας για το Circus, ο Chaplin όμως απομακρύνθηκε από αυτές τις κατηγορίες, ώστε να μπορεί να λάβει το ειδικό βραβείο, μια αλλαγή που ορισμένοι αποδίδουν στη χαμηλή δημοτικότητά του στο Χόλυγουντ. Ήταν το τελευταίο Oscar που έλαβε μέχρι ένα ακόμη τιμητικό βραβείο το 1971.

Η Ακαδημία άρχισε επίσημα να χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Oscar για τα βραβεία της το 1939. Μια δημοφιλής αλλά ανεπιβεβαίωτη ιστορία σχετικά με την πηγή του ονόματος υποστηρίζει ότι η εκτελεστική διευθύντρια της Ακαδημίας, Margaret Herrick, παρατήρησε ότι το αγαλματίδιο μοιάζει με τον θείο της, που το όνομά του ήταν Oscar.

Από το 1942, τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας έχουν ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της τελετής των βραβείων με ζωντανή μετάδοση, χρησιμοποιώντας το σύστημα σφραγισμένου φακέλου.

Η αγωνία για τους νικητές, αλλά και για την άφιξη των υποψηφίων και άλλων αστεριών στο κόκκινο χαλί με την λαμπερή τους εμφάνιση, συνεχίζει να προσελκύει τη διεθνή προσοχή στη μεγαλύτερη και διασημότερη βραδιά της χρονιάς για την κινηματογραφική βιομηχανία.

