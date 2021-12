H Γενική Διευθύντρια και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου Epsilon Net Α.Ε. μιλά στο #jennygr

H Βασιλική Αναγνώστου, Γενική Διευθύντρια και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου Epsilon Net Α.Ε. και «World Woman Leader of Information Technology» για το 2021, δε φοβάται τις δυσκολίες. Όχι μόνο ως γυναίκα που ξεχωρίζει σ’ έναν ανδροκρατούμενο χώρο, αλλά ως leader που χρειάστηκε να προσαρμόσει το παραδοσιακό μοντέλο εργασίας στις ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία.

Είναι οικονομολόγος, έχει εργασθεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων και οικονομικός αναλυτής, ενώ στην Epsilon Net έχει διατελέσει Διευθύντρια Υποστήριξης, μέχρι το 2007, και Διευθύντρια Παραγωγής, μέχρι το 2010.

Από το 2012 έως το 2014 ήταν μία εκ των τριών φιναλίστ στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών στην κατηγορία «Manager της Χρονιάς», ενώ για την ίδια αποτελεί ορόσημο το βραβείο της Epsilon Net ως «Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον» των Best Work Places, ως το στέλεχος που σχεδίασε και υλοποίησε τον μετασχηματισμό της εταιρικής φιλοσοφίας θέτοντας στο επίκεντρο τον εργαζόμενο.

Μιλώντας στο #jennygr τονίζει ότι η εποχή της διαφοροποίησης ανδρών και γυναικών ως προς τις ικανότητες management και ηγεσίας, ανήκει στο παρελθόν. Κι η ίδια, πιστεύει ότι τα χαρακτηριστικά του σωστού leader δεν γνωρίζουν φύλο.

Πώς αισθάνεστε για τη βράβευσή σας ως World Woman Leader of Information Technology;

Η φετινή αυτή βράβευσή μου ως World Woman Leader of Information Technology από τα Who is Who International Awards αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα. Είμαι ευγνώμων που έχω δίπλα μου ανθρώπους που με στηρίζουν, που ενισχύουν το πάθος μου για την τεχνολογία και τη βελτίωση της εργασιακής μας καθημερινότητας, μέσω της τεχνολογίας. Εδώ και 20 χρόνια, μαζί με την επαγγελματική μου οικογένεια και ιδιαίτερα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Epsilon Net, μέντορα και εμπνευστή μου, κ. Ιωάννη Μίχο, διανύουμε μία συναρπαστική διαδρομή, που μας οδήγησε σήμερα στο να είμαστε ο μεγαλύτερος Όμιλος Πληροφορικής στην Ελλάδα με περισσότερα από 800 στελέχη, 100.000 πελάτες και σημαντική παρουσία και στο εξωτερικό.

Έχοντας εμπειρία σε ηγετικές θέσεις, θεωρείτε πως οι γυναίκες διαφέρουν από τους άνδρες ηγέτες; Κι αν ναι, σε ποιους τομείς;

Η άξια ηγεσία πρέπει πάντα να αναδεικνύεται και να επιβραβεύεται, ανεξαρτήτως φύλου, ιδιαίτερα στην εποχή μας που ο ηγέτης μιας επιχείρησης οφείλει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και έμπνευση για τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες του. Θεωρώ ότι η διαφοροποίηση ανδρών και γυναικών ως προς τις ικανότητες management και ηγεσίας υπήρχε παλαιότερα, ενώ σήμερα τείνει να εκλείψει.

Σήμερα είναι πολλά τα παραδείγματα γυναικών με επιτυχημένη καριέρα στο management σε σημαντικές εταιρίες τόσο στο εξωτερικό όσο, τα τελευταία χρόνια, και στη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου πληροφορικής και τεχνολογίας. Μία σύγχρονη εταιρία που επιθυμεί να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί μέσα σε ένα περιβάλλον ολοένα αυξανόμενου ανταγωνισμού πρέπει να εστιάσει στα παραπάνω χαρακτηριστικά των ηγετών της για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της αγοράς.

Στο κομμάτι των επιχειρήσεων, έχετε παρατηρήσει διαφορές ανάμεσα στο πώς χειρίζονται τις καταστάσεις οι άνδρες και πώς οι γυναίκες;

Μέσα από την εμπειρία μου έχω διαπιστώσει ότι η δικαιοσύνη, η πηγή έμπνευσης, η αποφασιστικότητα, η δημιουργικότητα και η ενσυναίσθηση δεν είναι αποκλειστικά προνόμια του άνδρα ή της γυναίκας. Όταν αλληλοεπιδρώ με έναν συνεργάτη, ή με ένα φίλο, δεν με απασχολεί το φύλο του, αλλά η ποιότητα του χαρακτήρα του.

Οποιαδήποτε θέση ευθύνης απαιτεί αρχικά ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των συναισθημάτων, και στη συνέχεια στρατηγική λήψη αποφάσεων, προσαρμοσμένων στις συνθήκες που επικρατούν.

Πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα να ανέλθει ιεραρχικά σε μια επιχείρηση και που οφείλεται αυτό, βάσει της εμπειρίας σας;

Ξεκίνησα την καριέρα μου στην Epsilon Net το 2004 ως υπεύθυνη ανάπτυξης των εφαρμογών μισθοδοσίας, οι οποίες σήμερα αναγνωρίζονται ως οι κορυφαίες στην ελληνική αγορά. Το 2005 ανέλαβα, παράλληλα, τη Διεύθυνση Υποστήριξης, ενώ το 2008 τη Διεύθυνση Παραγωγής. Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε το 2011, οπότε ανέλαβα τη Γενική Διεύθυνση του Ομίλου Epsilon Net, και από το 2014 είμαι Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της Epsilon Net.

Προσωπικός στόχος τόσο δικός μου όσο και του Ομίλου Epsilon Net αποτελεί η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη όλων να συμβαδίζει με την ανάπτυξη του Ομίλου. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίζουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ίσες ευκαιρίες, ανεξαρτήτως φύλου ή όποιων διαφορετικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων του καθενός, ώστε να αποτελούμε φωτεινό παράδειγμα στον επιχειρηματικό κόσμο. Επιστέγασμα όλης αυτής της προσπάθειας αποτελούν οι συνεχείς διακρίσεις για το εργασιακό μας περιβάλλον, με πιο πρόσφατη αυτή των Best Workplaces Europe 2021.

Υπάρχουν περιστατικά ανισότητας που έχετε βιώσει, λόγω του φύλου σας;

Νιώθω ιδιαίτερα τυχερή που σε όλη μου την επαγγελματική πορεία ποτέ δεν αντιμετώπισα θέματα προκαταλήψεων ή διακρίσεων. Οφείλω, λοιπόν, από την πλευρά μου να διατηρήσω και να προάγω ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον, όπου ο καθένας μπορεί να δημιουργεί ελεύθερα και να κρίνεται μόνο από την καθημερινή του προσπάθεια, διαμορφώνοντας, παράλληλα, μια εργασιακή κουλτούρα που αντιμετωπίζει με απόλυτα ανθρωποκεντρικό τρόπο τις προκλήσεις της τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τι μάθατε από τις θέσεις που έχετε αναλάβει; Τι θα συμβουλεύατε μία γυναίκα με όραμα και ηγετική φυσιογνωμία;

Κατά τη διάρκεια της πορείας μου στον κλάδο της πληροφορικής και της τεχνολογίας έχω συναντήσει πολλά αξιόλογα στελέχη. Γυναίκες με όραμα, δυναμικές, που παίρνουν γρήγορα σημαντικές αποφάσεις και προσαρμόζονται στις νέες προκλήσεις. Η συμβουλή μου σε όλες αυτές τις γυναίκες είναι να συνεχίσουν να κυνηγούν το όνειρό τους και να παλεύουν για το όραμά τους, αποτελώντας έμπνευση για όλους όσους συναντούν. Επιπλέον, να έχουν πάντα ως γνώμονα την ανθρωποκεντρική προσέγγιση σε όλες τις εκφάνσεις της επαγγελματικής τους ζωής, κάτι που υπήρξε αδιάσειστη αξία σε όλη μου την επαγγελματική διαδρομή στην Epsilon Net.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην καριέρα των γυναικών στον τεχνολογικό τομέα παγκοσμίως ήταν μεγάλες, από απολύσεις μέχρι έντονο στρες για να εξισορροπήσουν απαιτήσεις οικογένειας και δουλειάς. Τι πιστεύετε πως πρέπει να γίνει στον χώρο σας για να υπάρχει μεγαλύτερη στήριξη απέναντι στις γυναίκες;

Από την πρώτη μέρα της πανδημίας η ζωή μας άλλαξε. Φυσικά, και όσον αφορά τον τρόπο εργασίας μας υπήρξαν ριζικές αλλαγές. Κληθήκαμε όλοι, εταιρίες και εργαζόμενοι, να προσαρμοστούμε άμεσα στις νέες συνθήκες, με βασική προτεραιότητα την προστασία της υγείας μας και των ανθρώπων γύρω μας.

Εμείς, στον Όμιλο Epsilon Net, διαπιστώσαμε πολύ γρήγορα ότι μπορούμε να προσαρμόσουμε πλήρως το παραδοσιακό μοντέλο εργασίας με την τηλεργασία. Έχοντας επενδύσει σταθερά σε τεχνολογίες και εξοπλισμό που ενδυναμώνουν την απομακρυσμένη εργασία και εγγυώνται μέγιστη ασφάλεια, ενισχύσαμε περαιτέρω τη σχέση μας με τους ανθρώπους μας και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Μετατρέποντας τον παραδοσιακό τρόπο εργασίας - συνεργασίας των ομάδων σε virtual, θεσπίζοντας συχνές ατομικές και ομαδικές επαφές online, χτίζοντας στη σχέση προϊσταμένων – υφισταμένων, θέτοντας καθημερινά εφικτούς στόχους, παρακολουθώντας την πορεία και δίνοντας την κατάλληλη ανατροφοδότηση, πετύχαμε οι ομάδες μας να εργάζονται το ίδιο αποτελεσματικά, αλλά πάντα με σεβασμό στον προσωπικό τους χρόνο.

Επίσης, ως Όμιλος που συνεχώς αναπτύσσεται, η τηλεργασία μας έδωσε τη δυνατότητα να εντάξουμε στο δυναμικό μας, στελέχη από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, έμπειρους επαγγελματίες που δράττουν την ευκαιρία να εργασθούν στον μεγαλύτερο όμιλο πληροφορικής λογισμικού.

Πώς πιστεύετε πως πρέπει να κινηθεί ο κλάδος σας για να προσελκύει περισσότερες γυναίκες ώστε να εργαστούν στην τεχνολογία;

Θα συμβούλευα σε όλες τις γυναίκες, αλλά και κάθε έναν που θέλει να εργαστεί στον κλάδο της τεχνολογίας, να μη χάσει τώρα την ευκαιρία να αναπτύξει και να ασκήσει στη χώρα μας το ταλέντο και τις δεξιότητές του, συντελώντας στη μεγάλη ψηφιακή μετάβαση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος που θα διαδραματίσουν οι εταιρίες πληροφορικής τα επόμενα χρόνια στην ανάπτυξη της οικονομίας θα αυξήσει κατακόρυφα τη ζήτηση στις ειδικότητες που σχετίζονται με την τεχνολογία.

Σήμερα, ο όμιλος της Epsilon Net απασχολεί πάνω από 800 στελέχη, εκ των οποίων το 46% είναι γυναίκες. Ταυτόχρονα, όμως, λόγω της συνεχούς ανάπτυξής μας, βρισκόμαστε σε καθημερινή αναζήτηση προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζουμε πολλά μοντέλα ανάπτυξης και εκπαίδευσης στελεχών και, παράλληλα, επενδύουμε στους νέους ανθρώπους μέσα από μια σειρά δράσεων. Για παράδειγμα, ανακοινώσαμε πρόσφατα το Epsilon Net Coding School σε τεχνολογίες Web και .ΝΕΤ. Τέλος, το Epsilon College και η Epsilon Training προσφέρουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και επιμόρφωση, παρέχοντας προοπτικές απασχόλησης στο δίκτυο των 100.000 επιχειρήσεων – πελατών του Ομίλου.