«Ποτέ δεν θα υποταχθώ στον Πούτιν. Θα κάνω τα πάντα για την Ουκρανία» - Η δασκάλα που έγινε το πρόσωπο του πολέμου

«Μελετούσαμε την ιστορία αλλά ποτέ δεν θα φανταζόμασταν ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο»

Πρωταγωνίστησε στα εξώφυλλα των εφημερίδων σε όλον τον κόσμο με το πρόσωπό της, τραυματισμένο με επιδέσμους, να γίνεται το σύμβολο μιας άνισης μάχης. Η 51χρονη δασκάλα, Olena Kurilo, με τη ματωμένη της μορφή συμβολίζει το ανυπολόγιστο ανθρώπινο κόστος από τον πόλεμο που κήρυξε ο Putin κατά της Ουκρανίας.

Ως μία από τις πρώτες φωτογραφίες της ρωσικής εισβολής, η Kurilo από την πόλη Chuhuiv στο ανατολικό Χάρκοβο, κατάφερε να σωθεί μετά από πυραυλική επίθεση την Πέμπτη και γι' αυτό ευχαριστεί τον «φύλακα άγγελο» που την προστάτευσε.

Όπως η ίδια δήλωσε στο Euronews κατά την ανάρρωσή της μετά το νοσοκομείο: «Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ότι θα μπορούσε στα αλήθεια να συμβεί σε αυτή τη ζωή». Όπως προσθέτει: «Εκείνο το δευτερόλεπτο, το μόνο που σκέφτηκα, ήταν "Θεέ μου, δεν είναι έτοιμη να πεθάνω". Ήμουν σε σοκ, δεν αισθάνθηκα πόνο. Είμαι πολύ τυχερή. Πρέπει να έχω έναν πολύ προστατευτικό φύλακα άγγελο για να ζω ακόμη».

