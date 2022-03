Η 32χρονη Viktoria γέννησε σε υπόγειο καταφύγιο νοσοκομείου στο Κίεβο κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών και αυτή είναι η ιστορία της, όπως την περιέγραψε στον Guardian.

Έφερε στον κόσμο το παιδί της τη δεύτερη μέρα του πολέμου. Τη στιγμή που αντίκρισε για πρώτη φορά το πρόσωπο του γιου της ακούγονταν παντού βομβαρδισμοί και μέσα της επικρατούσε πανικός κι ένας αδιόρατος φόβος.

Όπως περιγράφει στον Guardian: «Φοβόμασταν να πάμε μέχρι το νοσοκομείο εξαιτίας των εκρήξεων. Περιμέναμε σε μια ουρά 30 λεπτά για βενζίνη και μετά οδηγήσαμε μέσα στην άδεια πόλη. Ακούγαμε τις σειρήνες, ήταν τρομακτικό αλλά προσπαθούσαμε να παραμείνουμε ψύχραιμοι. Όταν φτάσαμε, τα φώτα στο νοσοκομείο ήταν σβηστά από τον φόβο των βομβαρδισμών Ο γιατρός μας οδήγησε σε ένα άνετο και πολύχρωμο δωμάτιο».

