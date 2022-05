Οι οικογένειες, βυθισμένες στο πένθος εδώ και 10 χρόνια, ζητούν εν όψει της τωρινής σφαγής στο Τέξας, να ληφθούν μέτρα για τον άμεσο περιορισμό της ένοπλης βίας

Πριν λίγες ώρες, σημειώθηκε η χειρότερη σφαγή σε σχολείο των ΗΠΑ μετά από εκείνη που είχε γίνει στο δημοτικό σχολείο Sandy Hook το 2012. Παραμένει ακόμη άγνωστο στις αρχές τι οδήγησε τον 18χρονο Salvador Ramos, μαθητή λυκείου στην Uvalde, να δολοφονήσει 19 μικρούς μαθητές και δύο ενηλίκους, τουλάχιστον ο ένας εκ των οποίων ήταν εκπαιδευτικός, ανοίγοντας πυρ μέσα στις αίθουσες του πρωτοβάθμιου σχολείου Robb της μικρής πόλης της πολιτείας Τέξας..

Το αιματηρό περιστατικό ξύπνησε τις μνήμες του Sandy Hook όταν 26 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 20 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε αιματηρή ένοπλη επίθεση στο δημοτικό σχολείο από έναν 20χρονο με προβλήματα ψυχικής υγείας, στην πόλη Newtown, στην αμερικανική πολιτεία του Connecticut. Στο συγκεκριμένο σχολείο φοιτούσαν μαθητές ηλικίας από 5 έως 10 χρονών.

Οι οικογένειες των θυμάτων του Sandy Hook μετά τα τραγικά γεγονότα των τελευταίων ωρών, βρήκαν τη δύναμη να μιλήσουν για όσα εκτυλίχθηκαν, αναβιώνοντας την προσωπική τους τραγωδία. Η Erica Leslie Lafferty, της οποίας η μητέρα έχασε τη ζωή της στη σφαγή του 2012 στο Connecticut, σχολίασε ότι «είναι επιτέλους ώρα για άμεση δράση».

Thoughts and prayers didn’t bring my mother back after she was gunned down in a hallway at #SandyHook - they also won’t bring the 15 murdered at #RobbElementaryschool back to life. IT IS BEYOND TIME TO TAKE ACTION. Text “ACT” to 644-33. @MomsDemand May 24, 2022

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μου δεν έφεραν πίσω τη μητέρα μου μετά τη δολοφονία της σε έναν από τους διαδρόμους του Sandy Hook. Είναι επιτέλους ώρα για άμεση δράση». Η ίδια πάσχει από διαταραχή μετατραυματικού στρες μετά την τραγική αιματηρή επίθεση της προηγούμενης δεκαετίας. «Η σκέψη μου είναι στις οικογένειες και την κοινότητα του #RobbElementarySchool».

Μιλώντας αργότερα στο CNN, η Laferty δήλωσε: «Αυτές οι οικογένειες θα μάθουν από σήμερα τι σημαίνει κόλαση και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που το έχουν ζήσει και μπορούν να τους στηρίξουν. Είναι κάτι που δεν πρόκειται να φύγει από μέσα τους. Σου αλλάζει όλη τη ζωή, είναι καταστροφικό, είναι τραυματικό και κάθε φορά που συμβαίνει, επιστρέφουν οι χθεσινές μνήμες».

H Nicole Hockley, που έφτιαξε το group Sandy Hook Promise μετά τον χαμό του γιου της, είπε ότι ξέρει καλά τι σημαίνει όλος αυτός ο «μη λεκτικός πόνος» που νιώθουν τις τελευταίες ώρες οι οικογένειες των θυμάτων, καλώντας τους πολιτικούς να αναλάβουν δράση για τον περιορισμό της οπλοκατοχής.

Όπως έγραψε στο USA Today: «Πόσα παιδιά πρέπει να πεθάνουν για να σταματήσουν οι πολιτικοί να νοιάζονται για την καριέρα και τους ψηφοφόρους τους; Τα πυρά είναι παντού».

Nicole Hockley knows what parents in the Texas school shooting are going through. She lived it when her son was killed in the Sandy Hook shooting. https://t.co/c8ZNBWNrVy — USA TODAY Opinion (@usatodayopinion) May 25, 2022

Ο Neil Heslin έχασε τον 6χρονο γιο του στους πυροβολισμούς του 2012. Όπως είπε στους New York Times, «νιώθει νικημένος. Ξέρουμε ότι θα συμβεί ξανά και ξανά και ξανά στην κοινωνία μας». Παρακολουθώντας όσα συνέβησαν τώρα, ο ίδιος ένιωσε να ζει ξανά τα ίδια όπως στο Sandy Hook.

DEVELOPING: a mass shooting at Robb Elementary School in Uvalde, Texas. We are devastated about reports that multiple people are dead, including children. Our hearts are with the families and community as this tragic story unfolds. #EndGunViolencehttps://t.co/R2rICXg97x — Sandy Hook Promise (@sandyhook) May 24, 2022

H Mary Ann Jacob, η οποία εργαζόταν ως βιβλιοθηκονόμος στο Sandy Hook την ημέρα της επίθεσης, όπου 26 άτομα πέθαναν, από τα οποία τα 20 ήταν παιδιά ηλικίας 5- 6 χρονών, είπε πως αναγκάστηκε τις τελευταίες ώρες να επαναφέρει στο μυαλό της τις εφιαλτικές μνήμες.

#Uvalde I’m sick at what you are going through today. I am transported back to the firehouse that we were brought to after the shooting at our school almost 10 years ago. I’m so sorry those deaths did not change our world. #SandyHook I’m broken hearted. May 24, 2022

Η ίδια μεταφέρθηκε μέσω των τραγικών αναμνήσεων, στον πυροσβεστικό σταθμό που την είχαν μεταφέρει τότε. «Λυπάμαι που οι θάνατοι τότε, δεν ήταν αρκετοί για να αλλάξουν τον κόσμο μας». Από την άλλη, ο Fred Guttenberg, του οποίου η κόρη δολοφονήθηκε μαζί με άλλα 14 παιδιά στο μακελειό σε λύκειο της Parkland της Florida το 2018 έκανε μια συγκλονιστική έκκληση στην τηλεόραση ώστε να αποφευχθεί επιτέλους η περαιτέρω βία από όπλα.

«Οι άνθρωποι απέτυχαν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο», δήλωσε στο MSNBC, προσθέτοντας: «Τα παιδιά μας δεν τα κατάφεραν ξανά, εντάξει; Πόσες ακόμη φορές χρειάζεται να γίνει αυτό;».

Ο Chris Murphy, Δημοκρατικός γερουσιαστής της πολιτείας, «ικέτευσε» χθες τους συναδέλφους του να αναλάβουν δράση, διαβεβαιώνοντας ότι αυτές οι τραγωδίες δεν είναι «αναπόφευκτες». «Αυτό συμβαίνει μόνο σε αυτή τη χώρα, σε καμία άλλη. Σε καμία άλλη χώρα παιδιά που πάνε σχολείο δεν σκέφτονται πως μπορεί να τα πυροβολήσουν», τόνισε, προσθέτοντας πως τα μέλη του Κογκρέσου «δεν είναι ανίσχυρα», και υπενθυμίζοντας πως στις ΗΠΑ, «τα όπλα ρέουν σαν νεράκι» και γι’ αυτό η μια σφαγή διαδέχεται την άλλη.

"They f------ failed our kids again": Father of Parkland school shooting victim reacts to Texas elementary school shooting https://t.co/RdYLvfum24 pic.twitter.com/ObKFsMo41P — MSNBC (@MSNBC) May 24, 2022

Το 2018, μετά τη σφαγή σε λύκειο της Parkland στη Florida έγιναν πολλές διαδηλώσεις ώστε να αναλάβουν οι πολιτικοί άμεση δράση. Όμως ο διάλογος για το ζήτημα παρέμεινε σε θεωρητικό επίπεδο και το Κογκρέσο δεν προβλέπεται να ψηφίσει κάποια αισιόδοξη μεταρρύθμιση για την οπλοκατοχή.