Οι γυναίκες επιστήμονες δεν λαμβάνουν την αναγνώριση που τους αξίζει και νέα έρευνα το επιβεβαιώνει

Oι γυναίκες επιστήμονες είναι 13% λιγότερο πιθανό να αναφερθούν ως συγγραφείς σε άρθρα συγκριτικά με τους συναδέλφους τους αλλά και 58% λιγότερο πιθανό να αναφερθούν τα ονόματά τους σε αξιόλογες έρευνες, στις οποίες έχουν συμμετάσχει

Το γνωρίζαμε ήδη αλλά τώρα νέα έρευνα έρχεται να το επιβεβαιώσει. Οι γυναίκες που αφιερώνουν τη ζωή τους στην επιστήμη, είναι λιγότερο πιθανό να λάβουν credits ως συγγραφείς σε επιστημονικά άρθρα σε σχέση με τους άνδρες επιστήμονες ή το όνομά τους να συμπεριληφθεί σε σημαντικές έρευνες έπειτα από τη συμμετοχή τους.

Αυτού του είδους η διάκριση δείχνει το χάσμα ανάμεσα στην αναγνώριση του έργου των δύο φύλων. Η νέα έρευνα, βρίσκεται δημοσιευμένη στο journal Nature και δείχνει ειδικότερα, ότι οι γυναίκες επιστήμονες είναι 13% λιγότερο πιθανό να αναφερθούν ως συγγραφείς σε άρθρα συγκριτικά με τους συναδέλφους τους αλλά και 58% λιγότερο πιθανό να αναφερθούν τα ονόματά τους σε αξιόλογες έρευνες, στις οποίες έχουν συμμετάσχει σε μεγάλο βαθμό.

There are still underlying issues regarding the gender gap in STEM fields. Women make up only 28% of the workforce in STEM fields. This propels most young girls to veer away. To those who are thinking about venturing into the field, you got this, girl! 💪🏻#WomenInSTEM #STEMGap pic.twitter.com/yAAp6J3Bgl