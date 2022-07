Shinzo Abe: Η δολοφονική επίθεση κατά του μακροβιότερου πρωθυπουργού της Ιαπωνίας- Η χώρα σε σοκ

Πέθανε ο Shinzo Abe, πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, ύστερα από δολοφονική επίθεση που δέχτηκε από έναν άνδρα 42 ετών

Η Ιαπωνία βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτου σοκ μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε πρώην πρωθυπουργός της, Shinzo Abe. Ο Abe σύμφωνα με την κρατική δημόσια τηλεόραση, NHK, πέθανε σε νοσοκομείο στην πόλη Kashihara, στην επαρχία Nara, όπου όπου νοσηλευόταν.

به گزارش رسانه های محلی ژاپن، شینزو آبه، نخست وزیر اسبق ژاپن به ضرب گلوله کشته شده است. آتش نشانی محلی گفت آبه که به سرعت به بیمارستان منتقل شده است، هیچ علائم حیاتی ندارد.#SinzoAbe pic.twitter.com/EzMTOOvsvK — ‌‌𝐁𝐀𝐑𝐀𝐀𝐍𝐃𝐀𝐀𝐙_𝐍𝐄𝐖𝐒 (@BARANDAAZOnline) July 8, 2022

Ο 67χρονος Shinzo Abe δέχθηκε την άνανδρη επίθεση του ενόπλου περί τις 11:30, με τον δράστη που πυροβόλησε με τυφέκιο τουλάχιστον δύο φορές πισώπλατα τον πρώην πρωθυπουργό της «Χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου» να έχει συλληφθεί από τις Αρχές. Πρόκειται για έναν άνδρα 42 ετών, αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Former prime minister of Japan #sinzoabe rushing to hospital after shot by attackers pic.twitter.com/14qR4og442 July 8, 2022

Πρώην μέλος του Πολεμικού Ναυτικού ο δράστης

Tο ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε ότι άνδρας ηλικίας περίπου σαράντα ετών συνελήφθη για απόπειρα φόνου και το όπλο που έφερε κατασχέθηκε.O δράστης είναι πρώην μέλος του ιαπωνικού Πολεμικού Ναυτικού και το τουφέκι με το οποίο άνοιξε πυρ εναντίον του Abe ήταν δικής του κατασκευής. Οι κανόνες για την οπλοκατοχή στην Ιαπωνία συγκαταλέγονται στους πιο αυστηρούς στον κόσμο.

ASSASSINATION ATTEMPT

- Former Japanese PM Shinzo Abe

- Shot in the back with shotgun

- At campaign event in Nara City

- Gravely injured, receiving CPR

- Suspect, man in his 40s, arrested

- No word on a possible motive — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

Ενώ ο ηγέτης του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ) μιλούσε στην προεκλογική εκδήλωση του κόμματός του ακούστηκαν δύο ή τρεις αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί. Σύμφωνα με νεαρή που βρισκόταν στην ομιλία, ο δράστης άνοιξε πυρ ενώ βρισκόταν «στα νώτα» του Abe. Η πρώτη σφαίρα αστόχησε, κατά την ίδια.

Ο πρώην πρωθυπουργός χτυπήθηκε στην πλάτη και στον λαιμό, αιμορραγούσε στο στήθος, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης και διάφορα βίντεο που κυκλοφόρησαν από το επεισόδιο. Συνεργάτες του είχαν μαζευτεί πάνω από τον πρώην πρωθυπουργό που κατέρρευσε, με τουλάχιστον έναν να του κάνει μαλάξεις, σύμφωνα με στέλεχος του ΦΔΚ που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Jiji.

Video of attack on Former Prime minister of Japan Sinzo Abe.#sinzoabeshortdead #japan pic.twitter.com/n4X5u8OjKQ — INC TV (@INC_Television) July 8, 2022

Για «βάρβαρη ενέργεια» μιλά ο Ιάπωνας πρωθυπουργός

Ο Fumio Kishida χαρακτήρισε την απόπειρα κατά της ζωής του πρώην πρωθυπουργού της «βάρβαρη ενέργεια» που διαπράχθηκε «εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας», τονίζοντας πως οι εκλογές είναι «το θεμέλιο της δημοκρατίας» και η αμαύρωσή τους «απόλυτα ασυγχώρητη».

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ σε βαθύτατη θλίψη

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Ιαπωνία, ο Rahm Emanuel, εξέφρασε σήμερα «θλίψη», προσθέτοντας πως τον «σόκαρε» η επίθεση ενόπλου εναντίον του ιάπωνα πρώην πρωθυπουργού Shinzo Abe κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας.

«Είμαστε όλοι θλιμμένοι και σοκαρισμένοι για την επίθεση με σφαίρες εναντίον του πρώην πρωθυπουργού. υπήρξε εξαιρετικός ηγέτης της Ιαπωνίας και αταλάντευτος σύμμαχος των ΗΠΑ. Η αμερικανική κυβέρνηση και ο αμερικανικός λαός προσεύχονται να είναι καλά ο Αμπε-σαν, η οικογένειά του και ο ιαπωνικός λαός», ανέφερε σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

NHK video shows the moment Shinzo Abe’s suspected attacker was stopped. Local media reporting a man in his 40s has been arrested on a charge of attempted murder #Abe #安倍晋三 pic.twitter.com/oMcDV31vfn — Tom Bateman (@tomb8man) July 8, 2022

Ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Ο Shinzo Abe, ο οποίος είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της Ιαπωνίας (2006-2007, 2012-2020), εκφωνούσε ομιλία ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των μελών της Γερουσίας μεθαύριο Κυριακή όταν δέχθηκε τα πυρά του δράστη που αιφνιδίασε άπαντες και κατάφερε κατά πληροφορίες θανατηφόρα χτυπήματα στον Abe, σε λαιμό και στήθος.

Shocking news coming from Nara Japan!



Former Prime minister of Japan has been shot 2 bullets in Nara while delivering a political speech and Shinzo Abe is unresponsive now.



This is totally a dirty politics by the Opp. Parties!#ShinzoAbe



pic.twitter.com/jFrANIzbUB — Saurabh Singh (@100rabhsingh781) July 8, 2022

Όλες οι προεκλογικές ομιλίες σε αναστολή

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, ο Φουμίο Κισίντα, επιστρέφει εσπευσμένα στην πρωτεύουσα της χώρας, το Τόκιο, διακόπτοντας την προεκλογική του εκστρατεία, μετά την επίθεση ενόπλου εναντίον του προκατόχου του - νυν βουλευτή του κόμματός του, μεταδίδουν ιαπωνικά ΜΜΕ.

Και τα υπόλοιπα μεγάλα κόμματα στην Ιαπωνία τηρούν την ίδια στάση, καθώς αναστέλλουν τις προεκλογικές εκστρατείες τους ενόψει της ψηφοφορίας για την ανανέωση της σύνθεσης της άνω Βουλής μετά την επίθεση του ενόπλου.

Η δολοφονική επίθεση σε μια χώρα με «μηδενική ανοχή» στην οπλοκατοχή

Η Ιαπωνία έχει σχεδόν «μηδενική ανοχή» στην οπλοκατοχή, γι' αυτό κι έχει εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό εγκληματικότητας στη χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2014 σημειώθηκαν μόλις έξι θάνατοι από όπλα στην Ιαπωνία, σύμφωνα με την Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία, και ο αριθμός σπάνια ξεπερνά τους 10, σε μια χώρα 126 εκατομμυρίων κατοίκων.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Getty Images