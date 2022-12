Είναι νέοι. Και ξεχώρισαν με τις ερμηνείες τους (το 2022)

Δεκατρείς ερμηνείες από 13 ηθοποιούς της νεότερης γενιάς για να θυμάσαι καλύτερα τη θεατρική σεζόν 2021- 2022

Πάει ο παλιός ο χρόνος. Μα αφήνει πίσω του, μεταξύ άλλων, και τα νεότερα πρόσωπα που διακρίθηκαν στις αθηναϊκές σκηνές. ‘Αλλοι με κάποια εμπειρία, άλλοι στην πρώτη τους εμφάνιση, μα όλοι άξιοι παρατήρησης και αναφοράς σε έναν απολογισμό σαν κι αυτόν εδώ. Δεκατρείς ηθοποιοί, οχτώ γυναίκες και πέντε άνδρες της νεότερης γενιάς, έδωσαν με τις ερμηνείες τους μικρές υποσχέσεις για να τους αναζητήσουμε ξανά και να τους αναγνωρίσουμε στο επόμενο θεατρικό τους βήμα. Μια φρέσκια πινακοθήκη προσώπων (σε αλφαβητική σειρά) και ερμηνειών από το φευγάτο 2022.

Η Στυλιάνα Ιωάννου στο «We are in the army now»

Στην τρίτη της συνεργασία με τον σκηνοθέτη Ηλία Αδάμ, το «We are in the army now» της Στέγης, η Στυλιάνα Ιωάννου έγινε η ενσάρκωση όλων των web trends. Sexy manga hero kai digital fantasy σε ένα νέο pop queer θέαμα που ταξίδεψε – με τα φώτα της Στέγης – στη Γερμανία και την Ισπανία. Εκεί έδωσε μια φορτισμένη ερμηνεία χάρη στην εκρηκτική σωματικότητα της και την συναισθηματική της ένταση. Γεννημένη στην Κύπρο, απόφοιτη του Θεάτρου Τέχνης και της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, έχει συνδέσει την θεατρική της παρουσία με τις παραστάσεις του Ηλία Αδάμ ενώ σύντομα θα την δούμε στο cast της νέας σειράς του Mega με την υπογραφή του Βασίλη Κεκάτου «Milky Way». Διαβάστε τη συνέχεια στο monopoli.gr.