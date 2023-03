Ιράν: 5 κορίτσια πετούν τις μαντίλες και χορεύουν Selena Gomez λίγο πριν τη σύλληψή τους

Τα κορίτσια συνελήφθησαν από τις αρχές και αναγκάστηκαν να ζητήσουν συγγνώμη με καλλυμένα τα κεφάλια τους

Όσο η κατάσταση στο Ιράν παραμένει έκρυθμη, πέντε νεαρά κορίτσια βρήκαν το θάρρος να χορέψουν σε δημόσιο χώρο το τραγούδι, που ερμηνεύει η Selena Gomez με τον Νιγηριανό τραγουδιστή, Rema, "Calm Down".

Στο σύντομο video που έγινε αμέσως viral στο TikTok και κέρδισε την υποστήριξη του κόσμου, τα πέντε κορίτσια χορεύουν μπροστά από ένα κτίριο στην περιοχή Ekbatan στην Τεχεράνη χωρίς μαντίλες, φορούν παντελόνια και κοντά μπλουζάκια, αψηφώντας τους αυστηρούς νόμους.

Οι θαρραλέες κοπέλες συνελήφθησαν από τις αρχές και αναγκάστηκαν να ζητήσουν συγγνώμη μετά τη δημοσίευση του video. Συγκεκριμένα, τους επιβλήθηκε να επιστρέψουν στο μέρος που χόρεψαν και με καλυμμένα τα κεφάλια τους, να ζητήσουν συγγνώμη.

Η Selena Gomez, που είδε το video, το μοιράστηκε στο προφίλ της στο Instagram, γράφοντας: «Αυτά τα κορίτσια και όλες οι γυναίκες στη χώρα που συνεχίζουν με θάρρος να απαιτούν ουσιαστικές αλλαγές, πρέπει να ξέρουν πως η δύναμη τους μας εμπνέει».

Το video μοιράστηκε και ο Rema, ο οποίος σχολίασε ότι θα συνεχίσει να τραγουδάει για αυτά τα κορίτσια. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Σε όλες τις όμορφες γυναίκες που αγωνίζονται για έναν καλύτερο κόσμο, εμπνέομαι από εσάς, τραγουδάω για εσάς και ονειρεύομαι μαζί σας».

To all the beautiful women who are fighting for a better world, I’m inspired by you, I sing for you and I dream with you. ✊🏿🤍🇮🇷 https://t.co/sOCQjZnlpB