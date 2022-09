Μιλήσαμε με 2 Ιρανές που μένουν στην Ελλάδα για την επανάσταση στη χώρα τους - «Δεν συμβαίνουν όλα αυτά για το hijab. Συμβαίνουν για την ελευθερία»

Στο Ιράν, οι πολίτες παλεύουν να αποτρέψουν οποιαδήποτε άλλη γυναίκα από τη «μοίρα» της Μahsa Amini και ο αγώνας τους είναι μακρύς. Δύο γυναίκες από το Ιράν που ζουν πια στην Ελλάδα, μας μιλούν για όσα καθορίζουν πια το μέλλον των ανθρώπων της πατρίδας τους

Οι γυναίκες που έχουν έρθει στην Ελλάδα από το Ιράν, δεν θα έφευγαν ποτέ από τη χώρα τους αν είχαν την επιλογή.

Αυτό μου απάντησαν η 44χρονη Shahrbanoo και η 40χρονη Daria όταν τις ρώτησα αν θα ήθελαν να επιστρέψουν κάποια στιγμή στη χώρα τους.

Η περιγραφή της Warsan Shire στο ποίημα Home, απεικονίζει την τωρινή κατάσταση στο Ιράν και τον αναβρασμό που επικρατεί μετά τον φρικτό θάνατο της 22χρονης Μahsa Amini από την αστυνομία Ηθών. Διαδηλώσεις, θάνατοι και χάος μετά τη δολοφονία της έχουν πάρει τη μορφή εμφυλίου ενώ οι κινητοποιήσεις στο σύνολό τους, δεν θυμίζουν σε τίποτα τις αναταραχές των προηγούμενων ετών. Αυτήν τη φορά, οι γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των διαδηλώσεων γιατί αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα δικαιώματά τους. Και μια ολόκληρη γενιά που μαθαίνει να ζει χωρίς καμία ελευθερία.

Να θυμίσουμε ότι η Mahsa βρήκε τραγικό τέλος σε αστυνομικό τμήμα, όταν τη συνέλαβαν επειδή φορούσε χαλαρά το hijab στα μαλλιά της. Η αστυνομία υποστήριξε ότι έπαθε καρδιακή ανακοπή, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ξεκάθαρα χτυπήματα στο κεφάλι που οδήγησαν στον θάνατό της. Αυτή είναι η πηγή των διαδηλώσεων αυτή τη φορά και είναι ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση εισβάλλει όποτε θελήσει, στην ιδιωτική ζωή των γυναικών πολιτών.

We love and support you ❤️ #MashaAmini #IranRevolution2022 #oplran https://t.co/ZSyMpYpUFh

Με αφορμή όλα όσα εκτυλίσσονται σε έναν τόπο όπου τα βασικά συνθήματα είναι «γυναίκα, ζωή, ελευθερία», ζητήσαμε από τις δύο Ιρανές να σχολιάσουν τις δραματικές ώρες στη χώρα τους, μέσα από τη δική τους ματιά και τα δικά τους βιώματα.

Η περιγραφή της Shahrbanoo είναι η φωνή κάθε γυναίκας στο Ιράν. Ως γυναίκα που προέρχεται από αυτήν τη χώρα, γνωρίζει ότι κάθε μέρα και κάθε νύχτα πολλοί άνθρωποι συλλαμβάνονται, και μια «άγνωστη» αλλα «φριχτή» μοίρα τους περιμένει.

Αυτές τις ημέρες, εκείνη, η κόρη της και η οικογένειά της -γεμάτοι λύπη και θυμό- παρακολουθούν τις ειδήσεις και «θέλουν να ουρλιάξουν, τα μάτια τους γεμίζουν δάκρυα». Όπως περιγράφει: «Είμαι σοκαρισμένη από τον θάνατο τόσων ανθρώπων Η Μahsa Amini δεν ήταν η πρώτη και ούτε θα είναι η τελευταία. Η αιχμαλωσία των ανθρώπων του Ιράν - και ειδικά των γυναικών - γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο ασφυκτική. Κάθε μέρα, κορίτσια και γυναίκες βιώνουν καταπίεση- απλώς αυτή τη φορά ο κόσμος έμαθε για τη Mahsa. Εξαιτίας της διακοπής του internet και του "φιλτραρίσματος" των διάφορων εφαρμογών, κατάφερα να επικοινωνήσω με την οικογένειά μου στο Ιράν, μόνο με μερικά σύντομα μηνύματα. Η ανιψιά μου είδε με τα μάτια της ομάδα νεαρών ανδρών να συλλαμβάνονται και να ξυλοκοπούνται, και τελικά να καταλήγουν σε ασθενοφόρα».

Η 44χρονη Ιρανή έφυγε από την πατρίδα της πριν από τέσσερα χρόνια. «Ήμουν κουρασμένη από την καταπίεση και δεν άντεχα να βλέπω την δεκάχρονη κόρη μου να εξαναγκάζεται να πιστεύει σε τέτοιες παράλογες πεποιθήσεις που επικρατούσαν στο σχολικό περιβάλλον και επιβάλλονταν από τους mullah». Στη συνέχεια, φροντίζει να δώσει μια σαφέστερη εικόνα στην παρανόηση που επικρατεί γύρω από το hijab εν όψει των αιματηρών διαδηλώσεων. «Δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία, τον πολιτισμό, και την κουλτούρα του Ιράν, την αρχαία ιρανική ιστορία. Η hijab και η υποχρεωτική πίστη στο Ισλάμ επιβλήθηκε πριν από 43 χρόνια, όταν ξεκίνησε η κυριαρχία των mullah που δεν έχουν τις ρίζες τους στο Ιράν».

Για το κορυφαίο αξεσουάρ ελέγχου της γυναικείας σεμνότητας σε όλες του τις εκδοχές: hijab, chador, dupatta, απαντά και η έφηβη κόρη της Shahrbanoo:

«Δεν συμβαίνουν όλα αυτά για το hijab. Συμβαίνουν για την ελευθερία, για το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης, για τα ίσα ανθρώπινα δικαιώματα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, για την φρικτή οικονομία κ.ο.κ. Αλλά η Masha και το hijab ήταν οι λόγοι για να αφυπνιστούν οι άνθρωποι, να υψώσουν τη φωνή τους και να κάνουν την ανθρωπότητα να καταλάβει τι πραγματικά συμβαίνει στο Ιράν…πιστεύω πως το hijab είναι κάτι όμορφο, αρκεί να είναι επιλογή μου».

Η Shahrbanoo εύχεται να μπορούσα να δω φωτογραφίες και να μάθω καλύτερα την ιστορία και τη θέση των γυναικών σε διάφορες χρονολογικές περιόδους, όπως των Pahlavi, Achaemenid, Sassani, για να κατανοήσω τις διαφορές (με το τώρα) σχετικά με τη θέση της γυναίκας. Όσο για το πώς νιώθει στην Ελλάδα, λέει πως η κόρη της κι εκείνη επιλέγουν ελεύθερα τα ρούχα που φορούν.

Επίσης, ξέρει ότι «τώρα περισσότερες γυναίκες και περισσότεροι άνδρες έγιναν ηρωίδες και ήρωες κι έχουν το θάρρος και το σθένος και γνωρίζουν πλέον τα δικαιώματα τους, επομένως οι διαμαρτυρίες τους δεν θα πάνε χαμένες».

Η 40χρονη Daria μιλάει εξίσου ανοιχτά για την όλη κατάσταση και την ιστορία που γράφεται στους δρόμους με αίμα. «Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το hijab. Για περίπου 40 χρόνια, χύνεται το αίμα του λαού μου. Κάθε χρόνο γινόμαστε μάρτυρες ανθρώπων που διαμαρτύρονται εξαιτίας του υψηλού κόστους ζωής, της έλλειψης ασφάλειας, του υποχρεωτικού κώδικα ενδυμασίας, και όλα αυτά θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Ο θάνατος της κόρης του Ιράν, Μahsa Amini, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Οι άνθρωποι κουράστηκαν από αυτό που συμβαίνει και ο μόνος τρόπος είναι να παλέψουν και να αντισταθούν».

Η ίδια ήρθε στην Ελλάδα πριν από 7 χρόνια όπου οι συνθήκες δεν ήταν σαν αυτές του σήμερα. Όσο για το πώς είναι η ζωή της πια στην Ελλάδα:

Το hijab θα έπρεπε να ήταν ελεύθερη και προσωπική επιλογή της κάθε γυναίκας, και όχι εξαναγκαστική, όπως εξηγεί η 40χρονη.

These women are so powerful they must be heard #MashaAmini #WomenRights #IranProtests2022 pic.twitter.com/4KcyZfnXdm